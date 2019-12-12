EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  5519  107
Все про:ВР (24137) Порошенко (17939) Донбасс (20199)

 "Мы - государственники. Мы не меняем принципы", - Порошенко на голосовании закона о продлении особого статуса Донбасса. ВИДЕО

Голосование за законопроект об особом статусе Донбасса помогает нашей армии и нашему государству держать оборону с меньшими потерями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко перед голосованием за законопроект №2569, который продлевает особый статус Донбасса до 31 декабря 2020 года.

"Путин мечтает об отклонении этого закона. Голосование за помогает нашей армии и нашему государству держать оборону с меньшими потерями. Голосование за предоставляет возможность украинским дипломатам продолжить свою работу по сохранению коалиции. Мы государственники, мы не меняем принципы. Поэтому мы голосуем за продление действия этого закона", - заявил Порошенко.

Напомним, сегодня народные депутаты поддержали проект Закона "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№2569), который продлевает особый статус Донбасса до 31 декабря 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расследование против Порошенко по Минским соглашениям - это тотальный абсурд, - Хармс

Источник: https://censor.net.ua/v3164963
 
   
 Топ комментарии
 
Усім зебілам заткнув рота! Браво!
 показать весь комментарий
 
Кто бы сомневался, как был основателем партии рыгов и министром при януковоща- так с такими принципами барыги и остался.
 показать весь комментарий
 
Рота він заткнув придуркуватим соєботам. Він має владу над вами. Слухайтесь свого чоколядового ідола.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Порошенко за свої гроші озброював армію.Такі люди не крадуть.Таких як він ********** каламойскій-путін.
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы "государственик" поделился опытом, как можно быть на госслужбы, в политике и зарабатывать миллиарды.
 показать весь комментарий
 
 
воровать надо уметь это главное
только порохосрани не говори)))
 показать весь комментарий
 
новость в заглавии которой есть фамилия Порошенко можно не открывать - там чертячий шабаш на лысой горе )))
 показать весь комментарий
 
 
сколько лет при власти это барыжное недоразумение , сколько лет наблюдало и принимало активное участие в процессах которые привели страну к её нынешнему состоянию ...а сейчас оно - государственник , брехло ты конченое
 показать весь комментарий
 
 
Ви мародери і зрадники! Завдяки тобі пораженко Україна на гачку *****- мінський договорняк і лугандонівська ракова пухлина
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх