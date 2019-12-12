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Все про:контрразведка (184) СБУ (14122) ФСБ (1418) военнослужащие (4378) вербовка (141)

 Контрразведка разоблачила факт вербовки ФСБ РФ украинского военнослужащего из зоны ООС, - СБУ. ВИДЕО

ФСБ РФ пыталась завербовать украинского военнослужащего, который периодически посещал родственников на территории России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Военнослужащий одного из подразделений, дислоцированных в районе проведения операции объединенных сил, периодически посещал своих близких родственников на территории РФ. После очередного пересечения государственной границы мужчина попал в поле зрения спецслужб РФ.

Представители ФСБ заставили нашего гражданина предоставить письменное согласие на негласное сотрудничество. Для этого они использовали психологическое давление и угрозы в адрес родных задержанного.

По замыслу "кураторов" мужчина должен был собирать и передавать сведения о количестве личного состава, вооружения и военной техники украинских подразделений. Представителей ФСБ прежде всего интересовала информация о радиолокационных станциях, в частности о ее возможностях по выявлению воздушных целей и отслеживанию полетов военной авиации ВС РФ.

Угрозы в адрес родных украинца становились все жестче, поэтому мужчина обратился в СБУ и рассказал обо всех обстоятельствах своей вербовки и полученном поручении.

Суд учел то, что гражданин Украины не выполнил преступного задания иностранных спецслужб и добровольно заявил в органы государственной власти о своей связи с ними и полученном задании, и освободил его от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/v3164936
 
 
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"Суд учел то, что гражданин Украины не выполнил преступного задания иностранных спецслужб" - это только с его слов.
Но так как он долгое время замалчивал сам факт вербовки, и все равно ездил в РФ к "родственникам", то с большей вероятностью можно сказать что он многое недоговаривает.
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ДЕРЖАВНИЙ ЗРАДНИК А.ПОРТНОВ З ВЕСНИ 2014р. ВЖЕ ПРАЦЮВАВ НА РОСІЙСЬКОГО АГРЕСОРА ПРОТИ УКРАЇНИ - Myrotvorets.center
Контрразведка разоблачила факт вербовки ФСБ РФ украинского военнослужащего из зоны ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 5840
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Жаль, что его ФСБшники там не повязали и не отпи...
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А когда Контрразведка разведка разоблачит что Зеленский работает на ФСБ РФ?
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Это треш какой-то. Увольте его с воинской службы и забудьте о нем. Контрразведка разоблачила факт вербовки ФСБ РФ украинского военнослужащего из зоны ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 8500
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*****, каким нужно быть лоботомированным олигофреном, чтобы будучи военнослужащим ВСУ ездить в парашу или там в Крым? На что он надеялся? На авось?

Боже, ну откуда берется такое количество клинических идиотов едущих запоребрик вопреки всему и здравому смыслу, в том числе, и по-моему меньше их не становится.
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Военнослужащий ВСУ из зоны ООС путешествует к родственникам в Россию...............Ну это точно дно.Неееее было бы круче если бы он в Донецк поперся.
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