На это обратили внимание журналисты российской службы ВВС, информирует Цензор.НЕТ.
По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, как ему теперь положено по статусу. Помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как "Хубло"). На что герой Зеленского удивляется: "Путин - "Хубло?".
Именно этот момент из версии, показанной ТНТ в России, был вырезан. Причем склейка была заметна.
Читайте на Цензор.НЕТ: Песков: Убежден, что Путин не будет смотреть сериал "Слуга народа"
ВВС запросила по этому поводу комментарий холдинга "Газпром-медиа", которому принадлежит ТНТ, но пока не получила ответа.
Накануне стало известно, что ТНТ приступает к показу сериала "СЛуга народа". В среду, 11 декабря запланирован показ первых трех серий.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что его патрон не будет смотреть сериал, "ибо времени у него нет".
Права на показ "Слуги народа" телеканал ТНТ приобрел у шведской компании Eccho Rights, заявили в студии "Квартал 95".
Также на Цензор.НЕТ: "У нас разные жизни, но одинаковые ценности", - Зеленский о персонаже "Слуги народа" Голобородько
Корабли и моряков кацапы должны были отдать с позором еще со времен по, решением оон, а зе сохранил лицо путлу. И тут же
путло терпилу кинуло, ободрав корабли до скреп парашки параш.Тоесть зе устроил двойную зраду на ровном месте-сохранил лицо террористу, еще получил от него заточку в спину.
ЗЕ распродал земли, чем создал и заложил условия для нового голодомора через 10-50 лет сдиаметрально противоположными причинами от психопатов Ж300(география придурков не имеет границ - от больных свинарчуков до братьев макдональдсов, которые лепят своих божков перед входом иногда из своих лучших работников).
Его кинул мвф с одолжением бабла, хотя под хотелки коломойского
шут продал земли и увеличил работорговлю. А эти может привести к новому голодомору не по причине руцкого дурака и его руцмира, а другой крайности жадности от мирового сословия Ж300(жлобы, психически больные, у которых бог есть только деньги и больше ничего - как свинарчук, фирташ, тимошенко, коломойский, которые за 300% прибилы продадут даже свои органы). То есть создал условия нового голодомора от другой крайности коммунизма версии руцкого дурака до больных придурков диких капиталистов Ж300 открыв щель для скупки земель, когда в пару лет черных становится больше сразу на миллиард. В начале 20х годов 21 века это было 8млрд. Через лет 6 их будет 10мдрд. И выходом прокормить весь этот исламский полуобезьянний биомусор за счет рабства украинцев и воровства их земель под приводом продажи типа местным или даже иностранцам. Жидоват коломойский на рабстве заработает.
Пусть пишет дефолт и отзывает рабский законопроект.
Даже если допустить что в жестком ручном режиме оно не даст продать землю через агентов и подставных чекистам и больным денежным мировым свинарчукам через коломойского за долги. То тот кто придет после него точно все в рабство. Его или наклонят снова не дадут кредит, или заставят. И рабство будет узаконено.Через не дачу кредитов мировым больным на деньги свинарчукам зеленскому или тому кто будет после него. Потому лучше снести епанька пенька пока не поздно. И ситуация не вышла из под контроля.
Теперь мойшеботы за 10 грн за пост будут на уши тереть и дразнить "нищеброд,какое тебе дело до моей земли". Нужно не понты играть, а говорить да я нищеброд,"да хлеб по евроценам 15-25 для меня дорого" но не настолько чтобы продаваться за 10 грн - потому что твои кураторы обворовали меня и ты соучастник за 10 грн за пост должен сидеть.
Когда зе нагнут и развальцуют как матрешку, то хоть и петух закукарекает, но пусть вводит военный стан, восстановляет яо, новые танки и ракеты гром-2 с западным тылом по немногу стирает парашку в пыль и накажет обидчика.5-10 лет работы ржавого кац движка на предельных режимах и с режима чекистов повылетают поршня и надутый понтами дракон сдуется в до мокшанского района московская мокшания.
Не трогайте артистов(клоунов), кучеров и проституток.Они служат любой власти - Колчак.В 21м веке к проституточным профессиям можно добавить пресституток и ******** на рекламном гугл пособии.Тяжело в этих средах не стать проституткой, это ж всегда нужно сопротивляться течению, что часто чревато наполнением кармана.Потому там остаются и процветают только отобранные падшие члены народа, иными словами селекционный отбор супергнили, прилипание туда всей гнили общества.Прослойка ж300 тоже где-то в этих падших прослойках.
Мамкин диктатор Зе бил есть членом из сословий колчаковских проституток.Он со путинской сворой с болтающей челюстью сивохо предосталяет услуги по предательству для агрессора. В украине под видом всех новых произошел залет в кормушку эволюционно отобранных сословий проституток, где нормальные не могут задерживаться-мораль не позволяет.А нужно было выбирать из 25% и касты воинов. Богдан, сивохо, эрмак, портнов и прочие предатели и коллаборанты, купленные по квотам путиным места в СН, должны уехать в ростов
Иными словами рух автоматически устраняет эти предусловия для создания благоприятных условий по типу крестного отца.
ЗЕ это второй суперпредатель и причина сегодняшней войны - кравчук. То есть зе сегодня это причина будущей войны и предательства по продаже земель для второго голодомора или от руцдурака или от психопатов ж300.
Хотя суперлживая приспособленка там была по своих хитрилкам - чтобы получить сладкие места в кабмине в обмен на снятие ее поддержки руху антикапитуляции.Если приспособленка перестанет поддерживать рух, значит она уже договорилась за спинами руху за злачные места для ее профессиональнойкоррупционной фракции батькивщина.
1.Про крым ни слова. А "ни слова" есть не что иное как причина войны. Почему не нападать если дурак и его партия дураков уже забудет через 5 лет.Как и было задумано путиным еще в планах с 2010го.
2.Террористов путинские войска,путинское командование и путинское финансирование называл сепаратистами. Как будто это гражданская междуусобица.Как и было задумано путиным еще в планах с 2010го.
3. Страна мировой террорист убившей людей меньше только израиля и агрессор еще и меняет конституцию жертве - Как и было задумано путиным еще в планах с 2010., когда парашка благодаря порошенку на ладан дышит как сср в 85-90рр. Когда главная статья- ложь по зомбоящику уже финансируется с перебоями.
4.
Выборы в путинских резервациях рабов всяких энерий под управлением парашкой.Как и было задумано путиным еще в планах с 2010го.
5.Формулу путина называл жидовским названием под путинской ручной ****** штайнмаером.Которых из дойчебанка путло******) сегодня косит налево-направо, потому что всплыли триллионы отмыты через дойчебанк и немецкую шлюху путина меркель.В украине нужно запретить наглый обман путина называть штайн-херайн.Журнашлюхи которые называют путинскую хотелку штайнмаерами должны быть расстреляны.
6. Подрыв ботофермы. У одного коломойши нету столько ботоферм и такого количества ботов, которые контролировали весь украинский инет. Коломойша соединился с путинскими ботофермами.Это говорит что коломойша полностью работает вместе с фсб.Зеленкий имеет фсбшные квоты типа эрмака, портнова, агентов сивохи, богдана и прочих ватных зомбаков.на 25% квоты принадлежат путину, остальные дураки партии дураков больше под контролем предателя жидоватника коломойши.
6.Ватный скот богдан дернулся на возле ап, потому что уходили деньги обещанные путиным за проделанную работу для зрады. Потому ватника богдана нужно убрать подальше и побыстрее.И забить этому темному черту осиновый кол.
7. Путин как своему черту зе подсказывал закрыть свои блокноты от сми, чтобы не сфотографировали интересы путина.Тоесть путин защищал зебила от журнашлюх и его планов расписанных в бумажках.Чтобы не спалить свою развальцованную матрешку от какогото скандала и не помешать своим планам.
Зе не прошел экзамен на профпригодность. На 25% это предатель, на 25 обычный упоротый дурак, остальное ветер свыщет в его гнилой душке
Как картонная зе-дурилка рвалась в ловушку на кукан с 3мя путинами- "ПАРИЖ- КАПКАН ДЛЯ УКРАИНЫ" https://www.youtube.com/watch?v=***********.
Дурилку может замочить путин, если дурилка начнет с ним сотрудничать. Как он это делает со всеми кто с на него работает.И путин тут не виноват, такава логика развития событий и он в капкане этой логики, которая называется цунгцванг.Не только божество путин раб логики, но и сам бог.Правило работает и в сторону "больше убил - больше бог".Или вернее получи контроль над материей, и живой и мертвой.Это путь создания бога. Считайте это за доказательство существования бога. Базовая аксиома - я мыслю, значит я существую, с заметной скоростью развития,что больше скорости уничтожения цивилизации в целом(среднем значении на всем отрезке времени больше нуля или производная больше нуля и дифференциуема на всем отрезке(=без потерей письменности)).(теорема доведена частично сверху вниз или с конца в начало с условием постоянного развития без потерей письменности или частничных уничтожений в промежутках как заевшая пластинка). Или - первые зачатки мышления ведут к созданию бога.Потом бог(и/или прошедшие этот этап) уже не даст другим пройти этот путь(путь получения полного контроля(знаниями) над материями) дважды.Это нужно понимать(аналогично после посыла радио-сигнала вояджерами на земле появились проблемы и засветы, пока логика не заставила отдать приказ перемещаться с темной стороны земли - следите за хлебными крошками логики, а не обманными трюками, причем экстренный прилет был сопровожден причиной что местные допустили развитие цивилизации до уровня радиосигналов через мировые войны и состязание с ссср, сталина-2), хотя уничтожение началось по причине достаточного высокого уровня языка цивилизации - математики(с тн просвещения). Потом бог должен убить других богов, чтобы стать единоличным. Ну как типа на олимпе.Потом ему хочется чтобы его все хвалили и тд.Потом он насытится этим и отойдет от дел земных, пустив дело на самотек с паровыми защитами в виде предсказаний апокалипсиса.Это чтобы понимать уровень состояния логики бога после библейских времен в системе логики развития богов.Ну и тд херня и муть логическая всякая.Логический мусор как бы, но и ему есть отдельная составляющая.
Базовые варианты логики му:
1.так была разработана логика уничтожения качинского в смоленске.
2.так работает логика машин убийств.
3.видео сохраните на диске и выложите для будущих поколений через более 50 лет.Через 5 лет вы его уже нигде не найдете, если гарантированно без обратных связей логики.
4.Сегодняшнюю подлинную историю вы не найдете через лет 30 нигде.Все видео будут уничтожены на ютубе.Ютуб будет выкуплен и уничтожен вместе(вплоть до) со всей подобной информацией.Разные корзины с яйцами тут имеют смысл.Подобная логика может вам говорить что должно находиться под всякими "лапами сфинкса" и "тд".
5.Так будет уничтожен the дурак, если будет вась-вась с первым трупозаказчиком в мире.
6.Летать в москву и не только опасно не только для дурачка, но и агентуре дурачкам меркель, трампу, орбану, земану, ватнику богдану и др дуракам изза доказательств следов сотрудничества с самыми кровавыми службами. Если они есть они будут уничтожены.Логика требует их уничтожения.
7. Базовые причины и топливо самовозбуждения для машин убийств есть правовые цепочки "явидел""яслышал".
8.Высоким рискам вербовки, как можно видеть по медовым ловушкам, подвержены все жители земли, от чукчи до лорда. Чтобы этого избежать нужно снижать права писто-хранилищам(влагащносителям, "умный" зебил сотрет это слово).Повышения прав ведет к тотальному рабовладению(с рефлексом размножения-самосохранения) самых кровавых в мире.
И тд. Игра для отрыва и саморазвития самой продвинутой и развитой 25%(8%) прослойки этой цивилизации: придумай новые варианты развития царя всех систем вещей и объектов - логики.Учитесь учиться.Тут самые простые и базовые примеры логики, играйте в игры - найди лучше варианты, превзойди такую тупую херню.
Cы.Биомусору 73%м и цапским рабам всегда шагать мимо, если нет, то идти нах.