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 Политика Украины
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 Новый закон об особом статусе Донбасса пока не предусматривает изменений в Конституцию, - Корниенко. ВИДЕО

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что новый законопроект об особом статусе Донбасса, который Верховная Рада планирует разработать в течение года, пока не будет предусматривать изменения в Конституцию.

Об этом он сказал журналистам на брифинге перед заседанием профильного комитета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео 5 канал

"У нас есть договоренность, что мы можем говорить об особенностях самоуправления в регионе в том новом законе, который мы будем разрабатывать, мы будем над этим работать. Касательно постоянного статуса - это, пожалуй, ближе к изменениям в Конституцию", - заявил он.

По словам Корниенко, изменения в Конституцию относительно децентрализации не предусматривают особого статуса ни для каких территорий или городов.

"Поэтому, я думаю, что о постоянной основе пока речь не идет", - добавил Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый закон об особом статусе Донбасса точно сможем разработать за год, - Корниенко

Источник: https://censor.net.ua/v3164823
 
 
 Топ комментарии
 
Слуги народа пока не развешаны на столбах.
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Слуги народа пока не развешаны на столбах.
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За слово пока, уже поРа вешать.
Все дело в мелочах. Одна буква, но поРа за поКа.
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Що означає "пока"? І хто вам дасть це зробити? Ви ще не зрозуміли, що українське суспільство вже нікому не дасть торгувати ні землею, ні незалежністю?
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Смішно. Зобов'язання на формулу Штанмаєра в редакції Лаврова Зеленський цілком спокійно підписав. Незалежність уже продана.
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А хто ж цю формуло заклав в мінські договорняки? І хотів її імплементувати. Ви вже, свинарчуки, якщо брешете, то брешіть правдоподібно. І назавжди запам"ятай: Україну ніхто не зможе здати одноосібно, хоч за підтримки парламенту, уряду чи чорта лисого.
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Формул Штанмаєра дві. Справжня і в редакції Лаврова. Порошенко відмовився її підписувати, а от Зєля підмахнув з радістю.
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Хто підписав згоду імплентувати формулу Штанмаєра?
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Мінські домовленності не були імплементовані. От і все.
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11. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании[1], до конца 2015 года. (см. примечание.)
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/chto-podpisali-v-minske-po-donbassu-polnyy-tekst-dokumentov-66263.html
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Главное/важное здесь - ПОКА(!).........
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Во ******!А что же тогда делать с той лабудой,что Зеленский в париже наподписывал?
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Прикольно! Петики, надеюсь, все полайкаете? Только потом не говорите, что вы не кацапы.
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Як вже дістали ті сепари з Донбасу та їхні брати, рашинська бидлота, тільки й мови про них, чи нема більше в Україні народу з його проблемами.
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самое время вспомнить исконно запоребриковую поговорку про свинью и стол...
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планирует разработать в течение года...

Пипец.... ГОД!!! на какой-то сраный законишко... За год можно и нужно сотни законов напринимать.. А эти клоуны один будут год рожать... Как-бы не перетрудились слуги, а то еще пупок развяжется..
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Ключове слово "пока"... І який термін у цього "пока".
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Поки що? Але вже "я бєрємєнна, но єто врємєнно", тобто все вже узгоджено і потрібен тілько час на впихування цієї ідеї до населення України? А що буде зі статусом інших 24 регіонів? Ковтнуть і вмиються? Впевнені? Ви хоч розумієте, що пуйло тоді почне?
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Навіть і не думайте. Ніяких пока. Ніяких змін до Конституції у цих питаннях. Народ вам цих повноважень не давав. Там у своєму кварталі робіть особливі статуси, а це суверенна держава.
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Ага. От ми зараз закончик приймемо на пів-шишечки і більше ні-ні !
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Ключевое слово "ПОКА". Пока, что? Пока волнения в обществе не успокоятся? Или "пока" путлер не даст отмашку. Т.е. слуги народа там, что то будут решать, мудрить советоваться с кремлем и при этом полностью х.рить народ украины. А зачем им знать мнение биомассы?! Для внесения изменений в Конституцию Украины которые затронут жизнь всей страны у них голосов хватит. Главное как к этому отнесется ордынский сцарь.
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А нещодавно такий собі єрмаг казав, що ми й Конституцію швиденько поміняємо, і взагалі - чєго ізволітє, вєлікій пу, а тут така зміна риторики й такий поворот. Чому б це? Як на мене, всій цій публіці вставив волбєшного пєнделя ніхто інший, як Аваков. Да-да, той самий мафіозі та рюкзаков Аваков, бо він мало не єдиний з нинішньої "еліти", хто втрачає від розвороту України під рашку. Зайвий доказ - сцена на Банковій, чого ніколи раніше не було. І при цьому повна бездіяльність аваківських мєнтів, якщо не вважати удошників (неаваківських). Парадокс - а життя повне парадоксів - але нині справжній гарант - це Аваков. До речі, на нього сурков наїхав пост-фактум, сказав що міністр МВС вино після макрона допивав. Це теж про дещо каже.
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