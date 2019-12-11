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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3969) Кабмин (11416) Скороход Анна (22)

 Я не поддержала Кабмин Зеленского: если у человека весь стаж - работа ФОПом 2 года, то как он будет министерством руководить? - Скороход. ВИДЕО

Народный депутат (внефракционная) Анна Скороход, которую исключили из фракции "Слуга народа", не голосовала за назначение правительства из-за того, что у нее не было доверия к предложенным президентом Владимиром Зеленским кандидатам.

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.

"Достаточно тяжелым было для меня решение, я сама себе по голове дала на тот момент, потому что у нас вечером была фракция. И нам сказали, что Кабмин нам представят отдельно, и мы со всеми познакомимся, обсудим кандидатуры, будет принято какое-то общее решение с обсуждением. На следующий день, за 15 минут до голосования, приехал президент, озвучил список, сказал: "Он не обсуждается" и "Его надо проголосовать", - рассказала Скороход.

Также читайте: Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам, - Скороход о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП

"Там были люди, которые являются яркими представителями старой команды, и открывая трудовые книжки некоторых новых представителей, я не понимала, как такие люди могут занять такие посты, серьезно. А обсуждать это с нами не захотели. ", - резюмировала нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/v3164813
 
   
 Топ комментарии
 
приехал президент, озвучил список, сказал: "Он не обсуждается" и "Его надо проголосовать"

Ну красотища же, правда зебилы
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Головне, що презедент має вищу освіту, інтелект і великий досвіт в дипломатії, економіці та військовій справі. Ви уявляєте щоб було якби замість нього був якийсь дурачок або блазень?!
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Зелебобики, вам уже стыдно за свой выбор?
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что вы - они до сих пор гордятся своими неучами и безработными)))) потому и не боятся страной руководить, что не представляют даже, куда это страну заведет...
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Зебилы уверены что неудачник-свадебный фотограф, который не смог наладить даже свою жизнь, сможет наладить жизнь целой страны лучше чем бизнесмен.
"Главное штоб не алигархи!"
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Їм треба у реалі ставити одне запитання: "зебіли, щось змінилося у вашому житті"?
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Изменилось многое, правда всё в худшую сторону
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Найсвіжіший анекдот: Стоїть п"яний чоловік посеред вулиці і горлає:
- Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!
Його питають:
- А Ви за кого голосували?
- За Зеленського...
- Так чого ж він "піда..с"?
- Бо мене обманув... Наобіцяв "молочні ріки, кисельні береги...", а ні хрена не виконав!...
- Ну, а Порошенко чого "піда..с"?
- Бо погано мені пояснив, що Зеленський - "підарас"!!!...
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Правильно сказал. Нечего договорники устраивать. Отвечает так отвечает. А моськи будут всегда.
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приехал президент, озвучил список, сказал: "Он не обсуждается" и "Его надо проголосовать"

Ну красотища же, правда зебилы
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Приїхав Президент (привіз у мішку вундеркінда, який в 5 років закінчив школу, у 8 МАУП, в10 став директором батьківського базару, а в 33 навчився балакати) сказав: "Треба обрати Головою ВР! Альтернатива не оговорюється!" Обрали... Тоді Президент почухав ж...у (Ні! Сиву й мудру голову!) і каже: "Треба проголосувати за цього Велетня Думки на посаду Голови Кабміну! Інші варіанти не приймаються!" Проголосували й це! Красотіща, зебіли???
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Легитимный имел две ходки - но страну доверили. И выгнали его не за экономические, а за политические решения. С 2-мя годами ФОП на этом фоне явно выгоднее.
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В того, в кого дві ходки - досвіду побільше)))
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для страны и людей главное, какого досвіду
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Нужно задать себе простой вопрос-с кем ты ночью в Кривом Рогу пойдешь в ларек за пивом, возле которого трется пьяное бычье- с Витей, Петей или Моникой.
Я не поддержала Кабмин Зеленского: если у человека весь стаж - работа ФОПом 2 года, то как он будет министерством руководить? - Скороход - Цензор.НЕТ 3688

Я не поддержала Кабмин Зеленского: если у человека весь стаж - работа ФОПом 2 года, то как он будет министерством руководить? - Скороход - Цензор.НЕТ 9358
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Фу,б...
Я не поддержала Кабмин Зеленского: если у человека весь стаж - работа ФОПом 2 года, то как он будет министерством руководить? - Скороход - Цензор.НЕТ 917
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Ну вот тебе, днепровский вафлер с номером на ухе, теперь понятно кто хозяин, с кем в ларек.
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Соевого вафлера с легитимным объединяет страсть снимать шапки. Так что ночью по ларькам - это к порося.
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А с кем ты по ночам за соевыми батончиками лазишь?
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два года то много. там масса вообще фиктивных предпринимателей
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Головне, що презедент має вищу освіту, інтелект і великий досвіт в дипломатії, економіці та військовій справі. Ви уявляєте щоб було якби замість нього був якийсь дурачок або блазень?!
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Зеленский
величайший правитель на Земле потому что взял от разных правителей их лучшие
черты - рост Наполеона, мастерство разговора от Брежнева, знание экономики от
Мадуро, рейтинг Чаушеску и возраст Захарченко.
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Наполеон був трохи вище середнього росту для свого часу. Його зріст складам майже 1,7м, в той час як середній зріст складав 1,67м. Тому не треба порівнювати зріст ЗЕ! в середовищі, де середній зріст вже складає 1,77м, з зростом Наполеона. Проти решти - не заперечую і навіть згоден Я не підтримала Кабмін Зеленського: якщо у людини весь стаж - робота ФОПом 2 роки, то як він міністерством керуватиме? - Скороход - Цензор.НЕТ 2744
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думаю, той бужанський на рашку підробляє.
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Соевые, а вам не стыдно, что зарубежные специалисты приглашенные вашим сывочолым гэтьманом вдруг оказались "некомпетентны в наших условиях"? Зато под этот соус удалось вернуть к руководству всякое местное жульё? Заодно дискредитировав идею привлечения иностранных спецов, типа "Да воны ничого в наший корупции сыстеми не розумиють!"

Хотя про какой стыд я спрашиваю у свинарчуков.
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1. Уже давно не "соевые" при власти.
2. При "соевых" бюджет наполнялся, инвестиции шли, экономика работала, чего не скажешь о "зеленых".
3. Какие претензии к "свинарчукам"? Тебе же ясно ваш спонсор Беня сказал - свинарчуки молордцы, наградить. И кстати они до сих пор не сидят. Видать не за что.
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Ты с какого зоопарка сбежало? У кого там,шо наполнялось? Какие инвестиции?Куда,шо шло?
Все разворовывалось и все инвесторы бежали,от свынячей власти,как от огня
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А нам пофігу що там у вас в Кацапстані! Я не поддержала Кабмин Зеленского: если у человека весь стаж - работа ФОПом 2 года, то как он будет министерством руководить? - Скороход - Цензор.НЕТ 9923
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Є місця надійніші, але то його секрет...😁
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какие инвестиции шли в первые полгода вашего порося?
Беня мне ничего не говорил.
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В перші півроку при Поросі йшли інвестиції у вигляді градів, гумконвоїв з вибухівкою, блукаючих спецназівців з Наросії. Ви цього не пам"ятаєте, бо сиділи у мами під спідницею і переховувались від повісток у воєнкомат. Я не підтримала Кабмін Зеленського: якщо у людини весь стаж - робота ФОПом 2 роки, то як він міністерством керуватиме? - Скороход - Цензор.НЕТ 4971
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Среди ваших соевых ботов я вообще то не вижу воевавших. Свою службу я отслужил еще в СА. А вот где ты был в 14-м? В каких котлах?
Вы в своем идолопоклонстве Поросенку уже и Майдан вписали в заслугу. А люди помнят, как ветераны АТО руки не подавали Поросенко. Так что помалкивай про сидевшего в окопах Гэтьмана.
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а как фамилия того, который руку не подавал ?

Ты ж помнишь ?
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Оце занесло наче п'яного під стіл! Які інвестиції, яка економіка, а про бюджет і говорити нічого. Колега з печі гепнувся?!
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"если у человека весь стаж - работа ФОПом 2 года как он будет министерством руководить? Лохторат не читает книг, а про это написано 95 лет назад "Собаче серце".

Я не поддержала Кабмин Зеленского: если у человека весь стаж - работа ФОПом 2 года, то как он будет министерством руководить? - Скороход - Цензор.НЕТ 1352

- Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...
- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
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Цитировать украино-фоба Булгакова?! На это способны только соевые поросята.

"Мы патриоты Украины!" говорили они. Да и книгу они не читали, по фильму все ваше "знание"
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Книгу "они" не читали, по фильму "ваше" знание. Ты, чучело тупое, попутало значения местоимений 3 лица множественного числа, с местоимением единственного лица в именительном падеже. Лошье! Купи букварть чернь.
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Подсвинок, в свой хлев бегом. Свынячый перелаз.
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Идиотина, "перелазы", во дворах, В Украине, как раз и делали, чтобы можно во двор попасть, но свиньи из двора не выходили!!! Вот же бестолочь кацапская!!!
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"Всё ваше знание" дебил ты тупоголовый.
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убогое чмо пытается тролить по учебнику с лурки. Просто соси дальше поросячий болт, не пытайся в

умного.
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Зате таких концептуальних оленів простіше пасти...
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Не трогайте артистов(клоунов), кучеров и проституток.Они служат любой власти - Колчак.В 21м веке к проституточным профессиям можно добавить пресституток и ******** на рекламном гугл пособии.Тяжело в этих средах не стать проституткой, это ж всегда нужно сопротивляться течению, что часто чревато наполнением кармана.Потому там остаются и процветают только отобранные падшие члены народа, иными словами селекционный отбор супергнили, прилипание туда всей гнили общества.Прослойка ж300 тоже где-то в этих падших прослойках.
Мамкин диктатор Зе бил есть членом из сословий колчаковских проституток.Он со путинской сворой с болтающей челюстью сивохо предосталяет услуги по предательству для агрессора. В украине под видом всех новых произошел залет в кормушку эволюционно отобранных сословий проституток, где нормальные не могут задерживаться-мораль не позволяет.А нужно было выбирать из 25% и касты воинов. Богдан, сивохо, эрмак, портнов и прочие предатели и коллаборанты, купленные по квотам путиным места в СН, должны уехать в ростов.
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Боже ж ти мій! Вони й розмовляти по-людськи не можуть! Ну як це зрозуміти: "у нас вечером была фракция"??? Шаріков таки дав нащадків! А може то була не "фракція", а "полюція" чи "вечірка", а може "секс" чи "фрікція" якась? А чому не "батарея"? Була або подія, або дія. Іменник "фракція" не відповідає ні тому, ні другому... Діджиталізатори, трясця вам в печінку... Ну а про професійність складу КМ і сперечатись не буду - тут все збігається.
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Зе - причина нападения парашки на крым и донбасс.Так как зешута послал нах мвф спервого раза по причине что умственно недостаточный зе в свете кидалы ко прямо подчиняется ко. То ко отдал приказ умственно недостаточному продать украинские облигации парашке, чтобы и дальше имитировать укрепление гривны, чтобы не дай бог не исполнились предсказания укр народа 25, что гривна у зе обвалится. Украина за октабрь и ноябрь добрала миллирад долга перед мвф, наверное пошли на укрепление гривны, то есть сожглись как мусорная бумага.Чтобы зе кичился перед другим епаньком из его цеха мишке капустяну что мол - я крут. Основные статьи наполнения у шута зе и личного дурака жидовата ко гончарука есть поступления от гастарбайтеров. Зеномика привела падение промышленного производства на 6% с параллельной деиндустриализацией и продажей украины на органы - земель и рабов.
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Наше вічне питання,що краще - чесний ідіот чи кваліфікований злодій...І бігаючи між тими поняттями ми як правило обираєм злодія-ідіота...І це погано,бо кваліфікований злодій хоча б міру знає...Найкращий приклад,до речі, - пан Кличко...
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73% це худоба, а випасати худобу раніше взагалі доручали людям без освіти та дітям.
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КловАн керує коаїною, зам міністра у 24 роки мають стаж з 14 (це про попередників)... і далі, далі.
Кухаркины дети могут дать огромную фору теперешней власти (Булгаков), не цитата, но по сути верно.
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