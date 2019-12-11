 Я не поддержала Кабмин Зеленского: если у человека весь стаж - работа ФОПом 2 года, то как он будет министерством руководить? - Скороход. ВИДЕО

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.

"Достаточно тяжелым было для меня решение, я сама себе по голове дала на тот момент, потому что у нас вечером была фракция. И нам сказали, что Кабмин нам представят отдельно, и мы со всеми познакомимся, обсудим кандидатуры, будет принято какое-то общее решение с обсуждением. На следующий день, за 15 минут до голосования, приехал президент, озвучил список, сказал: "Он не обсуждается" и "Его надо проголосовать", - рассказала Скороход.

Также читайте: Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам, - Скороход о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП

"Там были люди, которые являются яркими представителями старой команды, и открывая трудовые книжки некоторых новых представителей, я не понимала, как такие люди могут занять такие посты, серьезно. А обсуждать это с нами не захотели. ", - резюмировала нардеп.