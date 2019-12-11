 Атомная энергетика самая "зеленая", которую только можно придумать - почитайте в интернете, - Скороход. ВИДЕО

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.

"Я кардинально пересмотрела свое отношение к "зеленой" энергетике. Причем я больше не считаю "зеленой" ту энергетику, которую называют зеленой. Я считаю атомную энергетику зеленой, самой выгодной и самой правильной для Украины. Еще учитывая наш потенциал и то состояние НАК "Энергоатома"... Честно скажу, дай Бог, чтобы тот законопроект, который сейчас будет мной подан, прошел", - отметила Скороход.

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"Я полностью изучила вопрос солнечной и ветровой генерации. Не все так хорошо, как рисуется. Когда я понимаю, что у нас зеленый тариф, из-за него страдают все, когда я понимаю, что, по большому счету, как таковой утилизации солнечных батарей после их использования… Выброс СО2 от солнечных батарей выше, чем от атомной энергетики. Отходы от атомных электростанций захораниваются, только вы учтите количество отходов от АЭС и солнечных электростанций. То есть это абсолютно разные объемы. Понятно, что это проблемный вопрос, но у нас на Чернобыльской АЭС строится могильник. Другого выхода на сегодняшний момент учеными не придумано", - резюмировала Скороход.