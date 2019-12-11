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 Политика Украины
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Все про:атомная энергетика (98) Зеленый тариф (8) Скороход Анна (22)

 Атомная энергетика самая "зеленая", которую только можно придумать - почитайте в интернете, - Скороход. ВИДЕО

Народный депутат (внефракционная), член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Анна Скороход заявила, что кардинально пересмотрела свое отношение к "зеленой" энергетике.

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.

"Я кардинально пересмотрела свое отношение к "зеленой" энергетике. Причем я больше не считаю "зеленой" ту энергетику, которую называют зеленой. Я считаю атомную энергетику зеленой, самой выгодной и самой правильной для Украины. Еще учитывая наш потенциал и то состояние НАК "Энергоатома"... Честно скажу, дай Бог, чтобы тот законопроект, который сейчас будет мной подан, прошел", - отметила Скороход.

Также читайте: Поправки в закон об атомной энергетике принимались "под ковром", - Климпуш-Цинцадзе

"Я полностью изучила вопрос солнечной и ветровой генерации. Не все так хорошо, как рисуется. Когда я понимаю, что у нас зеленый тариф, из-за него страдают все, когда я понимаю, что, по большому счету, как таковой утилизации солнечных батарей после их использования… Выброс СО2 от солнечных батарей выше, чем от атомной энергетики. Отходы от атомных электростанций захораниваются, только вы учтите количество отходов от АЭС и солнечных электростанций. То есть это абсолютно разные объемы. Понятно, что это проблемный вопрос, но у нас на Чернобыльской АЭС строится могильник. Другого выхода на сегодняшний момент учеными не придумано", - резюмировала Скороход.

Источник: https://censor.net.ua/v3164791
 
   
 Топ комментарии
 
Насправді якщо нічого не йопне, то так воно і є.
Нуклеарні електростанції, всупереч популярним жахам, шкоди енвайронменту не завдають.
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Самые страшные слова в ядерной физике: "я полностью изучила вопрос.... прочитайте в Интернете"
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Поселите её и её родных ближе к Чернобыльскому рекатору, ей будет полезно, заодно бесплатные ингаляции. Дурачка!
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Насправді якщо нічого не *****, то так воно і є.
Нуклеарні електростанції, всупереч популярним жахам, шкоди енвайронменту не завдають.
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What is the Levelized Cost of Energy (LCOE)?

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/levelized-cost-of-energy-lcoe/

Да, если использовать расчёты МАГАТЭ, в которых они не показывают расходы на утилизацию АЭС плюс зона отчуждения...
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Боже, до чего надо быть интеллектуалом, чтоб такое ляпнуть, находясь в 30 км от Чернобыля.

Также особенно "зелёным" и "недорогим" является последующее выгребание и захоронение отходов урана.
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Е-е-е... Дніпро не в 30 км від Чорнобиля, кровосісі та снорки у нас не шастають...
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Поэтому и проставает, мы же в зазеркалье...
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Вот только чернобыльцы ,упрямые какие-то ...
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Сейчас куча экспертов без диплома нам расскажут, какая вредная для экологии атомная станция
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А скороход - це іксперд з дипломом чи без?
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Так она и не рассказывает про вред аэс. Большинство людей, когда слышат что-то про атомную станцию, сразу вспоминают ЧАЭС. Больше ничего о энергетике они не знают.
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А сколько у етіх птушніков, єщьо откритій впєрєді...
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Я полностью изучила вопрос солнечной и ветровой генерации.

===============
как я не люблю трактористов-машинистов широкого профиля.
да еще и Полных
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Изучи сам)))
Грязь от производства солнечных панелей, Грязь от утилизации, КПД, ресурс.
Сравни с АЭС.
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Ну, при производстве используются кислоты.
А какая грязь при утилизации?
Это чистый песок и алюминий.
Никакого вреда окружающей среде быть не может.
Можно дробить и добавлять в бетон при строительстве шоссе или просто сваливать в кагаты.
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Снял с языка про добавить в бетон/шоссе. Кстати девочка не в курсе видимо КОМУ Украина отправляет отходы от АЭС. И этим Украину могут шантажировать, если резко откажутся.
Но я не против АЭС если может показаться. Вот угольные и газовые - однозначно сокращать.
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отказаться от отходов они не могут. Во всем мире отходы с АЭС возвращаются на утилизацию в страну-производитель. Требования МАГАТЭ.
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ваня степов, ти мулдуван?
я по образованию инженер в области тепломассообмена, (очень близко к теме) ,но даже имея 44 летний опыт в этой области никогда не скажу фразу я полностью!
но ты как видно уже полностю все проштудировал по зааголовкам ( скаажу по секрету к зеленым еще ветро генераторы относятся, которые такую грязь по земле мечут
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атомная энергия просто самая стабильная, а у зеленой скачки такие что ********* выравнивать. зеленая больше подходит для частного использования особенно в сельской местности, а мегаполисам нужна связка АЭС+ТЭЦ+ГЭС.
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для этого ставят аккумулирующие ёмкости, но у кого то мозгов не хватает, а не средств. лучше мы засрём планету и окружающих, это дешевле и проще. идиоты забывают, что они не вечные на этом свете, а кому ещё предстоит родится и жить после оставленного дерьма
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Та к они тут жить не собираются. У них уже виллы куплены в Италии, подальше от всяких АЭС.
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Поселите её и её родных ближе к Чернобыльскому рекатору, ей будет полезно, заодно бесплатные ингаляции. Дурачка!
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Может автомобили отменим - ине будет погибших в ДТП.
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После каждой автомобильной аварии не надо переносить город в новое место.
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Обезъяну с гранатой представляете? Вот примерно мы с атомной энергетикой далеко не ушли. С разницей, только что атомной можно не только себя грохнуть а и далёких соседей.
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и эти люди рассказывают как правильно ковыряться в носу?! в нете она не читала , что то, что написанное на заборе совсем не указывает забор тем обьектом, про который пишут.
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Насправді не зелена, а синя. Випромінювання Вавілова-Черенкова має синій колір.
Ефектне видовище... але бачити його, не потурбувавшись про власний захист - дуже погана прикмета...


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Це правда!Парникових ефектів від атомної енергетики ніяких!
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ну начнем с того что сам парниковый эффект вреда планете не приносит.
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Самые страшные слова в ядерной физике: "я полностью изучила вопрос.... прочитайте в Интернете"
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Я вот почитал в интернете и пришёл к выводу, что атомная энергетика весьма опасна. У нас с ней явно совершенно разный интернет. Вангую, что у неё он скорее всего русский.
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Ще страшніше - "мля, як там зупинити перегруз реактора... зараз загуглю..."
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***
специалист, отвечающий за безопасности на атомной станции сказал - ...звиздец! - из-за протекшей в кармане ручки.... но все равно 10 человек поседело
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Це шедевр! Топовий жарт на атомну тематику Атомна енергетика "найзеленіша", яку тільки можна придумати - почитайте в інтернеті, - Скороход - Цензор.НЕТ 7943
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Я работаю на АЭС, живём с семьёй тут же рядом. Ну а что делать, зарабатывать надо... Дома три голодных рта. И это только у младшего...
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***
я в припяти собрал гербарий
табак акация герань
лишь кактус вдаль умчался с воплем
отстань
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О, саме так! А "чорнобильська зона" - то є оазіс найчистішого місця на планеті! Та й біля Фокусіми скоро будуть поселення міліардерів, що хочуть жити в самому екологічному місці на планеті! Виділіть їй ділянку в метрах 100 від ЧАЕС, най насолоджується "самою зеленою" енергетикою та її наслідками... Може мутує і з'являться мізки?
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Скороход як і Х...ло за черв'яків переживає?
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хай німцям про саму чисту енергетику розповість і дасть свій проект посміятись, цікаво в кого вони збираються стрижні купувати, як картоху, у супостата?
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терміни експлуатації реакторів закінчуються, такщо скоро не буде потреби в ціх зборках Атомна енергетика "найзеленіша", яку тільки можна придумати - почитайте в інтернеті, - Скороход - Цензор.НЕТ 2588
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Немцы остановили все свои АЭС, теперь стоят раком перед Рашей с протянутой рукой - "зеленая" энергетика оказалась жутко дорогой.
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бідні дойче, блоки зупинились,теци також, вугілля забороняють як і дизель, газ ще не протягнули а за еленергію щей доплачують абонентам
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Тяжелые времена вынуждают меняться, а тот, кто не меняется - гинет в сумраке времен. Такого же принципа, похоже, решила придерживаться и Россия, известная в миру так же как "мировая бензоколонка". Но, этому прозвищу недолго оставаться определяющим для 1/9-й суши.
Так, стало известно, что вчера, 10 декабря, из Германии в Россию отправился большой состав с очень длинным шлейфом. Речь идет о поезде с ядерными отходами в виде гексафторида урана, общей массой 600 тонн.
Отправку ядерных отходов осуществила немецкая компания Urenco Deutschland, а прибыть в конечный пункт, город Новоуральск, приблизительно к концу декабря, как раз под Новый год!
Что интересно, это уже не первая подобная отправка ядерных отходов в РФ. Предыдущая партия ушла из немецкого Гронау 18 ноября, и общий вес груза так же составлял 600 тонн. То есть, менее чем за месяц в Россию ввезут 1 200 тонн гексафторида урана.
Самое забавное в этой истории то, что компания Urenco Deutschland имеет все возможности самостоятельно хранить и утилизировать ядерные отходы, но она этого не делает. Компании куда проще и, возможно, дешевле всё это отправить в Россию, а что там будут делать с этими, уже не сотнями, а тысячами тонн отходов - уже не забота бюргеров.
В целом же, да, Россия такими темпами из бензоколонки и вправду превратится в мировую радиоактивную свалку. Ну, а что, как я и сказал выше, 1/9-я суши, что позволяет это сделать - просторы необъятные, завози гексафторида урана - не хочу!
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Я бы не был так безмятежен в вопросе доверия хранения радиоактивных отходов свинобензоколонке. Напартачат, а облучаться - всем!
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"...выброс СО2 от солнечных батарей больше, чем от от атомной..." такую идиотку даже из зебилов выгнали
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Вот Германия сдуру отказалась от ядерной....
Теперь вся её надежда на Северный поток-2 !
Гм... А интересно - КЕМ финансировались немецкие зелёные активисты?
Не за газпромовские денежки они себя к рельсам приковывали?
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Не, у Европы своих "полезных идиотов" хватает с головой Вон даун Грета одна чего стоит
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Ну, если АЭС не в руках московских экспериментаторов, на совести которых чернобыльская катастрофа....
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