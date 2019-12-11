 Атомная энергетика самая "зеленая", которую только можно придумать - почитайте в интернете, - Скороход. ВИДЕО

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.
"Я кардинально пересмотрела свое отношение к "зеленой" энергетике. Причем я больше не считаю "зеленой" ту энергетику, которую называют зеленой. Я считаю атомную энергетику зеленой, самой выгодной и самой правильной для Украины. Еще учитывая наш потенциал и то состояние НАК "Энергоатома"... Честно скажу, дай Бог, чтобы тот законопроект, который сейчас будет мной подан, прошел", - отметила Скороход.
"Я полностью изучила вопрос солнечной и ветровой генерации. Не все так хорошо, как рисуется. Когда я понимаю, что у нас зеленый тариф, из-за него страдают все, когда я понимаю, что, по большому счету, как таковой утилизации солнечных батарей после их использования… Выброс СО2 от солнечных батарей выше, чем от атомной энергетики. Отходы от атомных электростанций захораниваются, только вы учтите количество отходов от АЭС и солнечных электростанций. То есть это абсолютно разные объемы. Понятно, что это проблемный вопрос, но у нас на Чернобыльской АЭС строится могильник. Другого выхода на сегодняшний момент учеными не придумано", - резюмировала Скороход.
Нуклеарні електростанції, всупереч популярним жахам, шкоди енвайронменту не завдають.
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/levelized-cost-of-energy-lcoe/
Да, если использовать расчёты МАГАТЭ, в которых они не показывают расходы на утилизацию АЭС плюс зона отчуждения...
Также особенно "зелёным" и "недорогим" является последующее выгребание и захоронение отходов урана.
полностьюизучила вопрос солнечной и ветровой генерации.
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как я не люблю трактористов-машинистов широкого профиля.
да еще и Полных
Грязь от производства солнечных панелей, Грязь от утилизации, КПД, ресурс.
Сравни с АЭС.
А какая грязь при утилизации?
Это чистый песок и алюминий.
Никакого вреда окружающей среде быть не может.
Можно дробить и добавлять в бетон при строительстве шоссе или просто сваливать в кагаты.
Но я не против АЭС если может показаться. Вот угольные и газовые - однозначно сокращать.
я по образованию инженер в области тепломассообмена, (очень близко к теме) ,но даже имея 44 летний опыт в этой области никогда не скажу фразу я полностью!
но ты как видно уже полностю все проштудировал по зааголовкам ( скаажу по секрету к зеленым еще ветро генераторы относятся, которые такую грязь по земле мечут
Ефектне видовище... але бачити його, не потурбувавшись про власний захист - дуже погана прикмета...
специалист, отвечающий за безопасности на атомной станции сказал - ...звиздец! - из-за протекшей в кармане ручки.... но все равно 10 человек поседело
я в припяти собрал гербарий
табак акация герань
лишь кактус вдаль умчался с воплем
отстань
Яніночка - 😍😍😍
Так, стало известно, что вчера, 10 декабря, из Германии в Россию отправился большой состав с очень длинным шлейфом. Речь идет о поезде с ядерными отходами в виде гексафторида урана, общей массой 600 тонн.
Отправку ядерных отходов осуществила немецкая компания Urenco Deutschland, а прибыть в конечный пункт, город Новоуральск, приблизительно к концу декабря, как раз под Новый год!
Что интересно, это уже не первая подобная отправка ядерных отходов в РФ. Предыдущая партия ушла из немецкого Гронау 18 ноября, и общий вес груза так же составлял 600 тонн. То есть, менее чем за месяц в Россию ввезут 1 200 тонн гексафторида урана.
Самое забавное в этой истории то, что компания Urenco Deutschland имеет все возможности самостоятельно хранить и утилизировать ядерные отходы, но она этого не делает. Компании куда проще и, возможно, дешевле всё это отправить в Россию, а что там будут делать с этими, уже не сотнями, а тысячами тонн отходов - уже не забота бюргеров.
В целом же, да, Россия такими темпами из бензоколонки и вправду превратится в мировую радиоактивную свалку. Ну, а что, как я и сказал выше, 1/9-я суши, что позволяет это сделать - просторы необъятные, завози гексафторида урана - не хочу!
Теперь вся её надежда на Северный поток-2 !
Гм... А интересно - КЕМ финансировались немецкие зелёные активисты?
Не за газпромовские денежки они себя к рельсам приковывали?