 Кабмин запустил тестирование приложения, которое позволит пользоваться электронными водительскими правами, - Федоров. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время брифинга заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Сегодня мы запускаем бета-тестирование нашего приложения "Дія", что и есть "государством в смартфоне". Это первый шаг, и первыми услугами, которые будут в этом приложении - это возможность использовать электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт", - сказал Федоров.

По его словам, также будет возможность общения с государством через мессенджеры.

Приложение было разработано на протяжении нескольких месяцев при сотрудничестве с компанией "EPAM", которая предоставляла свои услуги на бесплатной основе.

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На текущем этапе открыта регистрация для 20 тыс. первых бета-тестеров, у которых есть водительские права и технический паспорт на транспортное средство. После успешного прохождения тестовой эксплуатации приложение станет доступно для всех граждан Украины.

Вице-премьер отметил, что параллельно ведется робота по введению других электронных услуг. В частности, речь идет об электронном студенческом билете, электронном изменении места регистрации, а также ряде других.

"Мы планирует раз на две недели делать новый релиз, выпускать новые услуги... Мы очень хотим, чтобы на протяжении следующего года таких услуг были сотни", - подчеркнул Федоров.

Напомним, 23 октября Кабинет Министров Украины принял постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства.

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