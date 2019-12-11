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 Общество, Технологии
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Все про:Кабмин (11416) водительские права (97) Федоров Михаил (25) диджитализация (21)

 Кабмин запустил тестирование приложения, которое позволит пользоваться электронными водительскими правами, - Федоров. ВИДЕО

Кабинет министров Украины запускает бета-тестирование мобильно приложения "Дія", которое, в частности, позволит пользоваться электронным водительским удостоверением и электронным техническим паспортом автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время брифинга заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Видео 5 канал

"Сегодня мы запускаем бета-тестирование нашего приложения "Дія", что и есть "государством в смартфоне". Это первый шаг, и первыми услугами, которые будут в этом приложении - это возможность использовать электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт", - сказал Федоров.

По его словам, также будет возможность общения с государством через мессенджеры.

Приложение было разработано на протяжении нескольких месяцев при сотрудничестве с компанией "EPAM", которая предоставляла свои услуги на бесплатной основе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Электронные водительские права не будут доступны лицам с документами старого образца, - замглавы МВД Гончаров. ВИДЕО

На текущем этапе открыта регистрация для 20 тыс. первых бета-тестеров, у которых есть водительские права и технический паспорт на транспортное средство. После успешного прохождения тестовой эксплуатации приложение станет доступно для всех граждан Украины.

Вице-премьер отметил, что параллельно ведется робота по введению других электронных услуг. В частности, речь идет об электронном студенческом билете, электронном изменении места регистрации, а также ряде других.

"Мы планирует раз на две недели делать новый релиз, выпускать новые услуги... Мы очень хотим, чтобы на протяжении следующего года таких услуг были сотни", - подчеркнул Федоров.

Напомним, 23 октября Кабинет Министров Украины принял постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В декабре можно будет пользоваться электронными водительскими правами, - Федоров

Источник: https://censor.net.ua/v3164778
 
   
 Топ комментарии
 
Ты его туда залей сначала.
Ох уж эти порохоботы...
Все хотят надурняк получить. Кабмин запустил тестирование приложения, которое позволит пользоваться электронными водительскими правами, - Федоров - Цензор.НЕТ 3045
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Совет форумчанПравила форума
 
оце так перемога!
вже епоха зубожіння скінчилася чи ні?
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А денежки мои тоесть государственные кому уплыли? Хотелось бы знать ещё и сколько.
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навіщо?
по-перше, мобільний інет є не завжди.
по-друге, посвідчення та техпаспорта завжди зі мною.
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Я ж написал тебе...
Ну, что за люди.... Кабмин запустил тестирование приложения, которое позволит пользоваться электронными водительскими правами, - Федоров - Цензор.НЕТ 7518

Мой комментарий
Не нужно?
Не пользуйся.
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шо петюшки це зрада
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Может и нету зрады, но по ходу у меня возникло 2 вопроса. Может ответите?
Там указано что приложение разработали " при сотрудничестве с компанией "EPAM", которая предоставляла свои услуги на бесплатной основе". И мне интерсно:
1. Был ли заключен договор на последующее сопровождение и на какую сумму?
2. Проводился ли тендер на эту разработку?

Потому что больно уж мне сдается, что решили тупо обойти тендерное законодательство. Типа это бесплатно, тендер заключать не надо.....Кто будет сопровождать за деньги?! Конечно EPAM они же разработчики и только они имеют авторское право на код!
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странно, что до сих пор нет бензина из смартфона.
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Ты его туда залей сначала.
Ох уж эти порохоботы...
Все хотят надурняк получить. Кабмин запустил тестирование приложения, которое позволит пользоваться электронными водительскими правами, - Федоров - Цензор.НЕТ 3045
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надурняк зенеЛохи всё хотели, потому так и голосовали. и ты в их числе. Кабмін запустив тестування застосунку, який дозволить користуватися електронними водійськими правами, - Федоров - Цензор.НЕТ 5654
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ОК А кто зальет на телефоны по 4000$ учителям?! Тоже хотите нам предложить это сделать или может все же зальет, тот кто обещал?
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в мене, слава богам, не зелена.
це ваш шмарклоїд намагається надзюрити на людей.
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Т.е., вопросов больше нет у ТЕБЯ ко МНЕ?
Нет?
Свободен.
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Так у тебя никто ничего и не спрашивал , а ты тут бегаешь , как шкурка по кую.
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Очень удобно.
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В чем заключается это удобство?
На две карточки в портмоне меньше? и все?
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В жизни может случиться, что угодно:
1. Потерял портмоне
2. Портмоне украли
3. Права украли из машины
4. Права украли вместе с машиной
........... и т.д. и т.п.
Только не говори, что с тобой такого НИКОГДА не случится.
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И в чем проблема? пошел и восстановил... тем более что если то о чем ты шепчешь произошло... чаще всего права и техпаспорт это не самая большая потеря..
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Ну хорошо.... Иди и восстанавливай.
А мне дальше ехать надо.
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А как ты поедешь если у тебя смартфон украдут?
а кража телефона... это гораздо более реально... чем кража или потеря портмоне...
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Хехехе, а восстанавливать то полюбому прийдёцца, ато уедет машина с настоящим техпаспортом кудато без тебя, хехехе...
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Кто пойдёт кто поедет? Открою сикрет: машина без техпаспорта едет также, как и с ним.
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Как ты поедешь.. если ты случайно уронил смартфон и разбил экран?
скажешь что с тобой такого не случалось?
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Мой комментарий
Зайду на сайт с другого смартфона.
Со смартфона полицейского.
Права же не в смартфоне! Они в базе данных.-------------------------------------------------------------------Полицейский остановит и войдет в базу со своего смартфона.Ааааааааа У полицейского нет смартфона...Тогда да........ Кабмін запустив тестування застосунку, який дозволить користуватися електронними водійськими правами, - Федоров - Цензор.НЕТ 7247
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Как ты туда зайдешь... без своего телефона?
попробуй зайти на свой иетернет банкиг без своего телефона?
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Вигушки ты зайдешь в приват 24 с какого то нового устройства... без кода подтвержления на телефон...
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Товарисч видать в тырнет банк никогда не заходил, потомушто в силу возраста не положено есчё
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При чем здесь банки?
Начинаешь хамить?
Я ж тоже могу.
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Все умеют. Потомучто ежлеб заходил, то знал бы, что с нового дивайса просто так не зайдёшь.
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Не мели чушь.
И с девайса и с компьютера и обратно.
Без проблем.
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Ты нормальный?
При чем здесь ПРИВАТ, ПУМБ. .....?
Это база данных. Туда вход будет под паролем.
Там твоя фотка и твои сведения.
Всё.
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Ага, значит машины таки тоже нет и про чужой ТП ничего не знает.
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Защита паролем это вчерашний день... это не надежно.. сейчас везде и всюду вводится двойная верификация... и основная это верификация через телефон... это надежно...
И грош цена будет тем сервисам и базам от щеленого стада если они этого не сделают...
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Не путай банкинг с базой данных. Госгеокадастр например не требует никаких кодов с телефона.
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Дадада, зайду, ну если тут аж такая лажовая софтинка, что никакого ключа не нужно, а только пароль, то хакеры машины угонять начнут.
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Щас боятся вдруг полиция остановит. Атак пароля взломал и едь без опаски.

Надеюс вы хоть в курсе, что по чужому ТП у нас ездить без доверенности можно?
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Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны. (с)
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И что будет если у тебя украдут смартфон? вот приехал ты в другой город... а там его украли... что дальше? как доехать домой?
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Зайду на сайт с другого смартфона.
Со смартфона полицейского.
Права же не в смартфоне! Они в базе данных.
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страна в смартфоне подразумевает под собой доступ через телефон... а у тебя его нет... и войти с другого ты не сможешь..
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Т.е. один смартфон на всю жизнь?
Не......... Ну ты нормальный?
Купил новый смартфон и жизнь с нуля?
Не валяй дурака. Надоело.
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Нет... не смартфон... а номер телефона.. к которому привязан тот или иной сервис...
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Слушай, ну ты ж понял уже, что не прав...
Может хватит или продолжим?
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Я то как раз прав... а вот ты как баран продолдаешь защищать зеленое стадо...
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Вот.....
С этого и нужно было начинать, порохоботы соеголовые.
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Идиот, базы данных не привязаны к номеру телефона.
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С нии уже не случится.Мышебратья всё отобрали и через кпп орки не пропускают
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Я поражаюсь этим порохоботам...
Они все гуцулы, что ли?
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Eugen Mk: 1 шт.
viktor schröder: 1 шт.
малыш Бакинский: 1 шт.
Вла: 4 шт.
Мой комментарий: 6 шт.
Кабмин запустил тестирование приложения, которое позволит пользоваться электронными водительскими правами, - Федоров - Цензор.НЕТ 8441

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У ***** нету шанса перед чекистами. Его гарантированно завербуют за постановочное изнасилование(специализация пу, который потом стал таким же как те за кем он следил педофилы и вербовал). Это значит что у всех у кого есть член все под ударом изза большие срока за изнасилование. Так можно войны проигрывать в априори, если чекисты будут так вербовать пачками(из половины завербованных в украине возможно так завербовано в крыму на пляжах и украина не может построить ни оплот себе ни гром-2). Потому в законе об изнасилование должна быть проверка спецслужб на попытку вербовки. И участникам покушения на вербовку давать расстрельные статьи.Тоесть если чекисты и чекистка с какбы постановочными ментами кричит на лестнице насилуют(что часто случается с украинцами) подлежат расстрелу.
Отойдя от этой темы нужно понимать что всем мужикам в мире слабо поднимать вопросы по защите своих прав ибо засмеют что неуспешен.Что говорит о моральной слабости насмехаемых-флюгеры навязанных стереотипов. Даже путло там смеялся что на его квартале жило тело до 30 лет дрочило и раз в 30 лет ему подогнали и он от этого заразился и сдох. Тоесть всем слабо поднимать эту тему насчет мужских прав. А это может негативно повлиять на будущее нации или цивилизации, особенно дальнейшее закручивание гаек правам мужикам под видом насилия в семьях и тд.
Возьмем соловьинный помет с зомбопередачи вечер соловьева. Он же был раньше нормальный, а потом вдруг стал запутинцем. И он по натуре показушный напыщенный *****, и за это попал в поле зрения чк в первую очередь на путиным запущенный как любимая игрушка путина вербовочный конвеер, то есть высоко вероятно завербован на такой провокации.
Тоесть чекисты ***** превратили в своего заклятого защитника одной маленькой провокацией, а потом шаг за шагом втянули на полную мощность так что у него у уже нервы сдают, но сбавлять не нужно ибо на кону ваши жизни.Статьи об изнасиловании приводят к мировым войнам, одним нужно украсть и выиграть свой шанс в жизни как путину, другим как украинцам не попасть в рабство на уничтожение больными имперцами как стрелков.
Такие случаи расследования нужно отдать сбу,если этого требует потерпевший в провокации.Если окажется что случай вербовочный, двойной срок нужно виновным в вербовке.Так можно добиться хоть какого-то балланса в системе провокация-преступление.И хоть как-то защитить права самих насмехающих флюгеров.
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Очередная имитация бурной деятельности... в турборежиме...
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Ты хочешь все по-старому, по-порохоботски...
Еще недавно люди жили без мобилок.
А сейчас без них не проживешь.
Давай идти вперед.
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Едь, не нарушай и будет щастье. От проблема тоже мне.

Сколько денех заплатили за софтинку, а? И кому?
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Арестович это лакмусовая бумажка насколько предатель зе с квотными(купленные по квотам места у коломойского) кремлевскими кураторами эрмак, портной, сивохо, личный коллектор ватожида коломойского богдан, стучалка ватница полировщица первой пианиноигралки украины мендель ввел кацапов в украину. Если начнет сходить с дистанции(чекисты заехали в украину и пошли уже сжимать яйки по украине), то зе ввел кацапов в украину уже больше чем на полшишки. То есть зебилу пришел конец и пора ему в ростов.
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Ну все. Такой зрады порохоботы уже точно не потерпят. Зря палатки только разобрали. Томос с вирой никак с электронными правами не вяжутся. Это ж Зе делает все специально, чтобы отвлечь внимательных порохоботов от 'начала сдачи Украины'
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За то что акуевшая вата называет "на украине" и "в донбассе", что между строк говорит что украина принадлежит парашке как регион на рабских правах в подсозднании свинособак и украинцев. И донбасс для украины как отдельная страна.Чтобы все кто смотрит ватзомботв воспринимали свою рабскую сущность как должное и хотели мира от сцарька дураков путла. То слово россия нужно запретить в украине. А вместо парашка использовать московия и говорить "НА МОСКОВИИ".
Убивать всех журнашлюх, кто будет говорить руззкий и террористан называть разия.
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