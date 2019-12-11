 Кабмин запустил тестирование приложения, которое позволит пользоваться электронными водительскими правами, - Федоров. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время брифинга заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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"Сегодня мы запускаем бета-тестирование нашего приложения "Дія", что и есть "государством в смартфоне". Это первый шаг, и первыми услугами, которые будут в этом приложении - это возможность использовать электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт", - сказал Федоров.
По его словам, также будет возможность общения с государством через мессенджеры.
Приложение было разработано на протяжении нескольких месяцев при сотрудничестве с компанией "EPAM", которая предоставляла свои услуги на бесплатной основе.
На текущем этапе открыта регистрация для 20 тыс. первых бета-тестеров, у которых есть водительские права и технический паспорт на транспортное средство. После успешного прохождения тестовой эксплуатации приложение станет доступно для всех граждан Украины.
Вице-премьер отметил, что параллельно ведется робота по введению других электронных услуг. В частности, речь идет об электронном студенческом билете, электронном изменении места регистрации, а также ряде других.
"Мы планирует раз на две недели делать новый релиз, выпускать новые услуги... Мы очень хотим, чтобы на протяжении следующего года таких услуг были сотни", - подчеркнул Федоров.
Напомним, 23 октября Кабинет Министров Украины принял постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства.
вже епоха зубожіння скінчилася чи ні?
Не пользуйся.
по-перше, мобільний інет є не завжди.
по-друге, посвідчення та техпаспорта завжди зі мною.
Ну, что за люди....
Мой комментарий
Не нужно?
Не пользуйся.
Там указано что приложение разработали " при сотрудничестве с компанией "EPAM", которая предоставляла свои услуги на бесплатной основе". И мне интерсно:
1. Был ли заключен договор на последующее сопровождение и на какую сумму?
2. Проводился ли тендер на эту разработку?
Потому что больно уж мне сдается, что решили тупо обойти тендерное законодательство. Типа это бесплатно, тендер заключать не надо.....Кто будет сопровождать за деньги?! Конечно EPAM они же разработчики и только они имеют авторское право на код!
Ох уж эти порохоботы...
Все хотят надурняк получить.
це ваш шмарклоїд намагається надзюрити на людей.
Давай по теме.
Нет?
Свободен.
На две карточки в портмоне меньше? и все?
1. Потерял портмоне
2. Портмоне украли
3. Права украли из машины
4. Права украли вместе с машиной
........... и т.д. и т.п.
Только не говори, что с тобой такого НИКОГДА не случится.
А мне дальше ехать надо.
а кража телефона... это гораздо более реально... чем кража или потеря портмоне...
скажешь что с тобой такого не случалось?
Зайду на сайт с другого смартфона.
Со смартфона полицейского.
Права же не в смартфоне! Они в базе данных.-------------------------------------------------------------------Полицейский остановит и войдет в базу со своего смартфона.Ааааааааа У полицейского нет смартфона...Тогда да........
попробуй зайти на свой иетернет банкиг без своего телефона?
Ну не дури, не позорься.
Начинаешь хамить?
Я ж тоже могу.
И с девайса и с компьютера и обратно.
Без проблем.
При чем здесь ПРИВАТ, ПУМБ. .....?
Это база данных. Туда вход будет под паролем.
Там твоя фотка и твои сведения.
Всё.
По теме...
И грош цена будет тем сервисам и базам от щеленого стада если они этого не сделают...
Мужики, ну не тупите.
Надеюс вы хоть в курсе, что по чужому ТП у нас ездить без доверенности можно?
Со смартфона полицейского.
Права же не в смартфоне! Они в базе данных.
Не......... Ну ты нормальный?
Купил новый смартфон и жизнь с нуля?
Не валяй дурака. Надоело.
Может хватит или продолжим?
С этого и нужно было начинать, порохоботы соеголовые.
Они все гуцулы, что ли?
viktor schröder: 1 шт.
малыш Бакинский: 1 шт.
Вла: 4 шт.
Мой комментарий: 6 шт.
Отойдя от этой темы нужно понимать что всем мужикам в мире слабо поднимать вопросы по защите своих прав ибо засмеют что неуспешен.Что говорит о моральной слабости насмехаемых-флюгеры навязанных стереотипов. Даже путло там смеялся что на его квартале жило тело до 30 лет дрочило и раз в 30 лет ему подогнали и он от этого заразился и сдох. Тоесть всем слабо поднимать эту тему насчет мужских прав. А это может негативно повлиять на будущее нации или цивилизации, особенно дальнейшее закручивание гаек правам мужикам под видом насилия в семьях и тд.
Возьмем соловьинный помет с зомбопередачи вечер соловьева. Он же был раньше нормальный, а потом вдруг стал запутинцем. И он по натуре показушный напыщенный *****, и за это попал в поле зрения чк в первую очередь на путиным запущенный как любимая игрушка путина вербовочный конвеер, то есть высоко вероятно завербован на такой провокации.
Тоесть чекисты ***** превратили в своего заклятого защитника одной маленькой провокацией, а потом шаг за шагом втянули на полную мощность так что у него у уже нервы сдают, но сбавлять не нужно ибо на кону ваши жизни.Статьи об изнасиловании приводят к мировым войнам, одним нужно украсть и выиграть свой шанс в жизни как путину, другим как украинцам не попасть в рабство на уничтожение больными имперцами как стрелков.
Такие случаи расследования нужно отдать сбу,если этого требует потерпевший в провокации.Если окажется что случай вербовочный, двойной срок нужно виновным в вербовке.Так можно добиться хоть какого-то балланса в системе провокация-преступление.И хоть как-то защитить права самих насмехающих флюгеров.
Еще недавно люди жили без мобилок.
А сейчас без них не проживешь.
Давай идти вперед.
Сколько денех заплатили за софтинку, а? И кому?
Убивать всех журнашлюх, кто будет говорить руззкий и террористан называть разия.