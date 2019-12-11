 Кабмин планирует выделить 5 млрд грн на дешевые кредиты для бизнеса. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
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По словам премьера, этих средств в бюджете будет достаточно для того, чтобы выдать дешевые кредиты под 5-9% годовых всем желающим предпринимателям, которые будут отвечать условиям программы.
"Мы с Национальным банком совместно нашли возможность обеспечить Немецко-украинский фонд (через который будет осуществляться компенсация кредитных ставок. - Ред.) как инструмент. В начале года года там будет достаточно средств, чтобы все желающие, соответствующие критериям программы, эти средства получили", - сообщил Гончарук.
Премьер-министр добавил, что сумма, предусмотренная на программу, может изменяться в течение 2020 года.
"Но на сегодня - это минимум 5 млрд грн, которые государство готово потратить на программы доступного кредитования", - заявил Гончарук.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск госпрограммы "Возвращайся и оставайся", кредиты в 1,5 млн грн для развития своего бизнеса.
Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что программа начнет свою работу с 1 февраля 2020 года.
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В глазки балуешься, кисонька?
С 1991 года россия прихватизировала в одностороннем порядке весь Пенсонный фонд бывшего дохлого совка.На счету Пенсионки в день распада ссср было 670 миллиардов руб.Просмтая арифметика как нас обувают.Подсчитали что за время Перестройки 1985-1991 года в ссср умерло 20 миллионов человек предпенсионного возраста,которые накопили средства в Фонд,но денег не получали ни копейки и их скопилось 670 млрд.Куда делись эти средства догадайтесь с одного раза.Кто именно их скомуниздил.Бандеровцы или Джохар Дудаев