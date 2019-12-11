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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (1241) Кабмин (11416) кредит (2140) Гончарук_Алексей (370)

 Кабмин планирует выделить 5 млрд грн на дешевые кредиты для бизнеса. ВИДЕО

На программу удешевления кредитов для бизнеса в рамках программы "Возвращайся и оставайся" в 2020 году правительство планирует потратить 5 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Видео 5 канал

По словам премьера, этих средств в бюджете будет достаточно для того, чтобы выдать дешевые кредиты под 5-9% годовых всем желающим предпринимателям, которые будут отвечать условиям программы.

"Мы с Национальным банком совместно нашли возможность обеспечить Немецко-украинский фонд (через который будет осуществляться компенсация кредитных ставок. - Ред.) как инструмент. В начале года года там будет достаточно средств, чтобы все желающие, соответствующие критериям программы, эти средства получили", - сообщил Гончарук.

Премьер-министр добавил, что сумма, предусмотренная на программу, может изменяться в течение 2020 года.

"Но на сегодня - это минимум 5 млрд грн, которые государство готово потратить на программы доступного кредитования", - заявил Гончарук.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск госпрограммы "Возвращайся и оставайся", кредиты в 1,5 млн грн для развития своего бизнеса.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что программа начнет свою работу с 1 февраля 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министерство по делам ветеранов за 3 суток получило более 10 тысяч заявок на участие в программе кредитования жилья для ветеранов

Источник: https://censor.net.ua/v3164756
 
   
 Топ комментарии
 
Наши "немецко-украинские" троли щяс заскачут от счастья
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Только забыли рассказать о скрытых комиссиях, которые придется башлять прокурорам, судьям и ментам чтобы бизнес смог работать. Кабмин планирует выделить 5 млрд грн на дешевые кредиты для бизнеса - Цензор.НЕТ 5060
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Наши "немецко-украинские" троли щяс заскачут от счастья
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где на кредиты безпроцентные записывают?))))) я за вами буду!
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Вы не пьете, не курите, девушками не увлекаетесь... Зачем вам деньги? Вы же не умеете их тратить. (С) Кабмін планує виділити 5 млрд грн на дешеві кредити для бізнесу - Цензор.НЕТ 3819
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Бене, причем сразу на офшорный счет, безвозвратно Кабмин планирует выделить 5 млрд грн на дешевые кредиты для бизнеса - Цензор.НЕТ 7206
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зашибись! кредиты для выдачи кредитов берут у цивилизованных европейских банков под 3%, выдадут под те же проценты и расходы сами возместят? )))) я фигею от этих сказочников
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По словам премьера, этих средств в бюджете будет достаточно для того, чтобы выдать дешевые кредиты под 5-9% годовых всем желающим предпринимателям, которые будут отвечать условиям программы. Источник: https://censor.net.ua/n3164756

В глазки балуешься, кисонька? Кабмин планирует выделить 5 млрд грн на дешевые кредиты для бизнеса - Цензор.НЕТ 1719
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Только забыли рассказать о скрытых комиссиях, которые придется башлять прокурорам, судьям и ментам чтобы бизнес смог работать.
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Не придется.Бизнес начинается не с кредитов,а с налогов.Нет покупательной способности.Взять кредит,чтобы в минусах отдать?Уйдет и квартира и машина.Зеленые опять дураков ищут.А сами настроены на продажу земля.Давайте,украинцы,сделаем их вместе.Уже пора.
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В бюджете и так уже образовали дыру и хотят сделать её ещё больше кредитами...
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кто поедет в страну с такими судьями и прокорорами..
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Интересный материал нарыл в Ютубе.
С 1991 года россия прихватизировала в одностороннем порядке весь Пенсонный фонд бывшего дохлого совка.На счету Пенсионки в день распада ссср было 670 миллиардов руб.Просмтая арифметика как нас обувают.Подсчитали что за время Перестройки 1985-1991 года в ссср умерло 20 миллионов человек предпенсионного возраста,которые накопили средства в Фонд,но денег не получали ни копейки и их скопилось 670 млрд.Куда делись эти средства догадайтесь с одного раза.Кто именно их скомуниздил.Бандеровцы или Джохар Дудаев
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ФОПовцам уже сделали ******, теперь следующим? Кто же вам поверит, ущербные?
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