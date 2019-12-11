 Призыву Зеленского сообщать в НАБУ о коррупции должна была последовать половина фракции "Слуга народа", - нардеп Скороход. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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01:44 - Рубрика "Сверить часы"

03:05 - Что произошло во фракции "Слуга народа": "На нас с Антоном Поляковым повесили все смертные грехи"

04:30 - О выплатах "Слугам народа" в конвертах и деле в НАБУ

06: 20 - "Мне больше нечего и никого защищать"

07:10 - Об отношениях с бывшими однопартийцами после скандала

08:00 - Что делал муж Анны Скороход Алексей Алякин в комитете

08:38 - Скороход и Полякова исключили на заседании фракции без кворума

09: 45 - О вероятной депутатской группе недовольных ситуацией в " Слуге народа"

11:40 - О разговоре с Новинским и Тимошенко за колонной в зале Рады

13:35 - О возможности стать членом фракции "Батькивщина"

15:00 - Почему не поддерживает земельную реформу президента

17:43 - Как писали программу на выборы: "Нам прислали тезисы из штаба и мы должны были выбрать то, что подходит"

18:22 - "Я пересмотрела отношение к зеленой энергетике и считаю атомную энергетику наиболее зеленой и выгодной"

24:15 - Почему Анна Скороход не голосовала за состав Кабмина от президента

27:00 "Никто не говорил, что мы распродадим все, что есть" - Анна Скороход о приватизации

28:17 - О решении фракции "Слуга народа" не ходить на телеканалы Виктора Медведчука: "Такого решения не было, это указание ОП"

29:07 - "А вы считаете, что Медведчук выступает за Россию? Я так не считаю"

30:00 - "Мне все равно, кому принадлежат телеканалы, если я могу высказать там свое мнение"

32:10 - "Мы с Онищенко даже не знакомы, один раз разговаривали по телефону, уже после выборов"

33:30 - О расходах во время избирательной кампании на округе

35:50 - О проблемах Алексея Алякина с законом и как это связано с ее голосованиями

40:00 - О семье ее мужа

41:52 - Могут ли обменять ее мужа на украинских заложников

Напоминаем, ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.