 Призыву Зеленского сообщать в НАБУ о коррупции должна была последовать половина фракции "Слуга народа", - нардеп Скороход. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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01:44 - Рубрика "Сверить часы"
03:05 - Что произошло во фракции "Слуга народа": "На нас с Антоном Поляковым повесили все смертные грехи"
04:30 - О выплатах "Слугам народа" в конвертах и деле в НАБУ
06: 20 - "Мне больше нечего и никого защищать"
07:10 - Об отношениях с бывшими однопартийцами после скандала
08:00 - Что делал муж Анны Скороход Алексей Алякин в комитете
08:38 - Скороход и Полякова исключили на заседании фракции без кворума
09: 45 - О вероятной депутатской группе недовольных ситуацией в " Слуге народа"
11:40 - О разговоре с Новинским и Тимошенко за колонной в зале Рады
13:35 - О возможности стать членом фракции "Батькивщина"
15:00 - Почему не поддерживает земельную реформу президента
17:43 - Как писали программу на выборы: "Нам прислали тезисы из штаба и мы должны были выбрать то, что подходит"
18:22 - "Я пересмотрела отношение к зеленой энергетике и считаю атомную энергетику наиболее зеленой и выгодной"
24:15 - Почему Анна Скороход не голосовала за состав Кабмина от президента
27:00 "Никто не говорил, что мы распродадим все, что есть" - Анна Скороход о приватизации
28:17 - О решении фракции "Слуга народа" не ходить на телеканалы Виктора Медведчука: "Такого решения не было, это указание ОП"
29:07 - "А вы считаете, что Медведчук выступает за Россию? Я так не считаю"
30:00 - "Мне все равно, кому принадлежат телеканалы, если я могу высказать там свое мнение"
32:10 - "Мы с Онищенко даже не знакомы, один раз разговаривали по телефону, уже после выборов"
33:30 - О расходах во время избирательной кампании на округе
35:50 - О проблемах Алексея Алякина с законом и как это связано с ее голосованиями
40:00 - О семье ее мужа
41:52 - Могут ли обменять ее мужа на украинских заложников
Напоминаем, ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".
Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".
Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.
Все, что надо знать про эту мразоту.
чи є інші версії ?
Медведчук ещё и не такой
Как ее выперли хорошо.
и бродить действительно будет... ибо там и молоко и огурцы и селедки...))))
- спровакована громадянська;
- створення штучної, локальної кризи, щоб люди виїхали кудись;
- агресія Раші за сприяння "української" влади;
- тотальне безробіття, інше...