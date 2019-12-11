 Экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцом. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента драки опубликовал пользователь Фейсбук Андрей Якобчук.
Столкновения произошли между депутатом ВР от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцом и активистами ВО "Свобода". В драке участвовали нардепы Рады 7 созыва от фракции "Свобода" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.
Драка имела свое продолжение. В ней принял участие Алексей Кайда из "Свободы".
"Вторая драка в Раде. В левом углу ринга Алексей Кайда из "Свободы". В правом - неопознанный боец. Драка произошла из-за того, что комитет должен был рассматривать поправки ко второму чтению проекта по рынку земли. ОПЗЖ, "Батькивщина" и остальные требовали снять проект с голосования, а слуги народа просто перенесли заседание", - пишет пользователь соцсети Vasyl Pekhno в комментарии к своему видео.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Прекратите драку!" - нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. ВИДЕО
Депутатам Киве, Яременке и Иванисову, как менеджерам территории сумрачного релакса (пространство за колоннами сессионного зала Рады, далее - Территория), в связи с возникшим спросом необходимо решить целый комплекс вопросов:
- упорядочить спонтанные акты депутатского фри-файта;
- на подведомственной Территории выделить зону для депутатского фри-файтинга (далее - Зона);
- обеспечить соответствующую инфраструктуру для Зоны (ринг, сетка или канаты и т.д.);
- пригласить на постоянной основе промоутера и рейфери;
- организовать регулярный импорт на Территорию и в Зону забористого кокса (через канал Экса - Меньшого Допы).
Хоть новые лица, хоть старые - а порядки те же.
Теперь олигархи и их слуги делают все, чтобы в Украине не появился свободный рынок земли. Они хотят запретить украинцам продавать и покупать землю, чтобы люди не знали ее настоящую рыночную цену. Это позволит олигархам захватить всю с/х землю почти бесплатно.
Олигархи уже захватывают гигантские латифундии:
Порошенко: 122 тыс. га.
Касюк: 370 тыс. га.
Бахматюк: > 500 тыс. га.
И все это почти бесплатно и нерыночными методами. Конечно, это жулье костьми будет ложиться, чтобы запретить в Украине рынок земли. Они хотят всю Украину заграбастать нашару, без рынка.
Саме тому закликаємо українців максимально мобілізувати усі свої сили для протидії та взяти участь в акції: «НІ безідповідальному продажу ЗЕмлі!»
З 16 на 17 грудня розпочати Всеукраїнську протестну ходу на м. Київ з використанням сільськогосподарської техніки з усіх регіонів України.
З 17 по 20 грудня 2019 року вийти на акцію під стіни Верховної Ради України та стати на захист розумної, виваженої, а найголовніше - вигідної для України та всіх громадян, а не олігархів і міжнародних фінансових спекулянтів, моделі земельної реформи.
КАК ЗАКОН О РЫНКЕ ЗЕМЛИ МОЖЕТ МЕНЯ ЗАСТАВИТЬ ПРОДАТЬ СВОЙ ПАЙ ???
фантазии о тухлых гоблинах оставьте при себе …