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 Политика Украины, Общество
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Все про:драка (1765) Свобода (2704) Слуга народа (559) Богданец Андрей (3)

 Экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцом. ВИДЕО

В Верховной Раде Украины произошла драка после заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента драки опубликовал пользователь Фейсбук Андрей Якобчук.

Столкновения произошли между депутатом ВР от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцом и активистами ВО "Свобода". В драке участвовали нардепы Рады 7 созыва от фракции "Свобода" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Слуги народа" Богданец признал наличие судимости: "Один раз ударил, не рассчитав силу"

Драка имела свое продолжение. В ней принял участие Алексей Кайда  из "Свободы".

"Вторая драка в Раде. В левом углу ринга Алексей Кайда из "Свободы". В правом - неопознанный боец. Драка произошла из-за того, что комитет должен был рассматривать поправки ко второму чтению проекта по рынку земли. ОПЗЖ, "Батькивщина" и остальные требовали снять проект с голосования, а слуги народа просто перенесли заседание", - пишет пользователь соцсети Vasyl Pekhno в комментарии к своему видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Прекратите драку!" - нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3164712
 
   
 Топ комментарии
 
при чём тут ненавистный кацапам Сорос ?

Это слуги Бени.
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Распоряжение по Верховной Раде:
Депутатам Киве, Яременке и Иванисову, как менеджерам территории сумрачного релакса (пространство за колоннами сессионного зала Рады, далее - Территория), в связи с возникшим спросом необходимо решить целый комплекс вопросов:
- упорядочить спонтанные акты депутатского фри-файта;
- на подведомственной Территории выделить зону для депутатского фри-файтинга (далее - Зона);
- обеспечить соответствующую инфраструктуру для Зоны (ринг, сетка или канаты и т.д.);
- пригласить на постоянной основе промоутера и рейфери;
- организовать регулярный импорт на Территорию и в Зону забористого кокса (через канал Экса - Меньшого Допы).
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Началось. Сейчас Разумков снова детектор лжи притянет или извиняться заставит. Своих то может, а чужих нет. Предлагаю их вечерами на ринг выводить, а мы посмотрим: может есть кто на замену Кличкам. Ляшко претендент пока.
Хоть новые лица, хоть старые - а порядки те же.
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Зеленский это голограмма, отвлекающая внимание от реальной соросятины, которая рулит страной.
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вполне адекватное общение хозяев со слугами. Правда раньше слуг просто пороли, но и так сойдет Ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем - Цензор.НЕТ 9314
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Хм... И почемуяне удивлена?. Давно Мирошниченко не дрался! Опять вышел на арену цирка!
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Ви ще не бачили Шуфрича в бійці ох його і киздять
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Мирошниченко, канешна, прокацапский, в отличин от сурковского дружбана Богдана и прочих зеленых слуг
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В свое время олигархи сделали все, чтобы в Украине так и не появился свободный и развитый фондовый рынок. Это позволило олигархам нерыночными методами захватить все заводы в Украине. На фондовом рынке им бы пришлось платить в 10-20 раз дороже за акции компаний. По рыночным ценам много не купишь.

Теперь олигархи и их слуги делают все, чтобы в Украине не появился свободный рынок земли. Они хотят запретить украинцам продавать и покупать землю, чтобы люди не знали ее настоящую рыночную цену. Это позволит олигархам захватить всю с/х землю почти бесплатно.

Олигархи уже захватывают гигантские латифундии:

Порошенко: 122 тыс. га.
Касюк: 370 тыс. га.
Бахматюк: > 500 тыс. га.

И все это почти бесплатно и нерыночными методами. Конечно, это жулье костьми будет ложиться, чтобы запретить в Украине рынок земли. Они хотят всю Украину заграбастать нашару, без рынка.
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А Бєня хоче заграбастати Україну за копійки з ринком...
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Бене в Африку нельзя, беню в Африке арестуют! Ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем - Цензор.НЕТ 451
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конечно гораздо лучше будет если по 500 тыс. га Одесской, Херсонской, Николаевской обл (вообщем дорогу в Крым) выкупит росийский офшор оформленный на кипр...или оформленный на алкаша-бомжа Иваненко из херсонской обл какого нибудь, верно? Не будьте дегенератом. Рынок открывать надо, но с условием не более 50 га (А НЕ 500 ТЫС. ГА) в одни руки. И то в ситуации гибридной войны это очень чревато тем что написал.
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а кто вам вбил в голову что рынка нет ? и кто, что собственники земли будут продавать свои наделы ?
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конечно будут продавать. Когда к собственнику приедет гоп-бригада с паяльником - точно продаст...и недорого. Одно дело когда пай принадлежит человеку пожизнено и ничего с этим не сделать (нет смысла паяльника - ведь пай останется у собственности пайщика)...другое дело когда землю можно перепродать....
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слушай, не мели херню …. паяльник куяльник и прочая лабуда.
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Так ринок є! Хочеш купити ділянку під будівництво хатинки - іди купуй, все законно оформлять. І такий ринок уже років 20 діє, головне, щоб цільове призначення землі було не сільськогосподарським. Не дозволяють купувати тільки с/г землі взагалі-то!
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подсказываю …. только никому не рассказывай. Собрал ты 1000 га земли , подписал договора аренды на 15 лет с собственниками пайов, проработал там пару лет , можно меньше, можно вообще не работать и ПРОДАЛ корпоративные права своей фирмы другому человеку . ВСЁ !!! Ты себе ложишь миллион бакинских в карман и жизнь удалась . Рынок или нет ?
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Так давайте спитаємо в українців на референдумі? Зе ж пропонував! Чо ти за українців розписуєшся? От опитування говорять зовсім інше - ПРУФ
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Первое, что сделают на второй день введения "свободного и развитого фондового рынка" те, кого вы так ненавидите (олигархи) - так это узаконят свои договоры "аренды на 49 лет" земли с/х назначения и оформят права на ту землю. "Рынок земли" - это не только право украинцев продать имеющуюся, а и реальная возможность купить еще. Но у "слуг народа" дальше "продать" мысли не идут. Им надо показать рост экономики, и они вцепились в распродажу с/х земли - другого источника показать свою эффективность у них нет.
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а шуфричу чего не прописали? он давно не охваченный ходит...или он уже неприкасаем при зе?
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Я не понимаю, ведь было договорено заранее со всеми , что если какой либо конфликт , то все куячат Шуфрича. Кто нарушил регламент ?
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Законопроект 2178-10 про обіг земель сільгосппризначення планують прийняти в другому читанні з 17 по 20 грудня 2019 року.
Саме тому закликаємо українців максимально мобілізувати усі свої сили для протидії та взяти участь в акції: «НІ безідповідальному продажу ЗЕмлі!»
З 16 на 17 грудня розпочати Всеукраїнську протестну ходу на м. Київ з використанням сільськогосподарської техніки з усіх регіонів України.
З 17 по 20 грудня 2019 року вийти на акцію під стіни Верховної Ради України та стати на захист розумної, виваженої, а найголовніше - вигідної для України та всіх громадян, а не олігархів і міжнародних фінансових спекулянтів, моделі земельної реформи.
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Погано, що немає "Свободи" у ВР. Слуги ходили б як по струні. Зараз у ВР промосковська мерзота дуже вольготно почувається. Свободівці їх би присадили, як колись ригів. Пригадуєте, як риги били стільцями по голові фронтівців Яценюка. А як у 2012 до ВР увійшла "Свобода", та пару раз їх кулаки й черевики погуляли по пиках ригів, то шуфрики й притихли.
Ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем - Цензор.НЕТ 2040 Ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем - Цензор.НЕТ 688
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вони були у ВР - чим можуть похвалитися ?
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Лять , сколько тут ботов, которые никуя не понимают не то что в рынке земли , но и в накуя они родились в целом .
КАК ЗАКОН О РЫНКЕ ЗЕМЛИ МОЖЕТ МЕНЯ ЗАСТАВИТЬ ПРОДАТЬ СВОЙ ПАЙ ???
фантазии о тухлых гоблинах оставьте при себе …
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Ти сам розумієш мало. Законний ринок землі в Україні є з кінця 90-х! Ми не КНДР і не Венесуела! Просто є мораторій на сільськогосподарську землю, а решту землі можна вільно купувати і продавати!
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Вася , у меня девятый год в аренде 1000 га пайовых земель сельхозназначения , с минимальной арендой 8 лет . Так что молчи в тряпочку, понятливый .
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норм им еще зпшку плотят и кормят и одевают за это и веСело и полезно
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