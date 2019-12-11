 Экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцем. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента драки опубликовал пользователь Фейсбук Андрей Якобчук.
Столкновения произошли между депутатом ВР от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и активистами ВО "Свобода". В драке участвовали нардепы Рады 7 созыва от фракции "Свобода" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.
Ну-ну.....
Это слуги Бени.
В цьому випадку треба по вуличному хардкору - скотиняку на землю і ногами ламати череп, щоб до реанімації поїхав (з сумнівним прогнозом на виживання).
І їх посадють.
клянчим бабло(кредиты!) у Меркель, но торгуем с агрессором.
б*же, на месте этой фрау, я бы послал нас подальше на Путина.
вна Луркморе мне про Украину запомнилась фраза: Украина - государство известное на весь мир своей политикой.
и это правда, особенно сейчас(пакует "кравчучку")
(девочки, пардон!)
Дави этих Слуг Урода!!! Предатели Украины!