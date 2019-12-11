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 Политика Украины, Общество
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Все про:драка (1765) Свобода (2704) Слуга народа (559)

 Экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцем. ВИДЕО

В Верховной Раде Украины произошла драка после заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента драки опубликовал пользователь Фейсбук Андрей Якобчук.

Столкновения произошли между депутатом ВР от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и активистами ВО "Свобода". В драке участвовали нардепы Рады 7 созыва от фракции "Свобода" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Прекратите драку!" - нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3164712
 
 
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Так тогда москали захватили власть, а сейчас эта хуцпа лупатая...
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бедные украинцы, то им москаль мешает то евреи, а сами себе не мешаете?
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Украинцы очень мешают всяким хуцпам и москалям грабить Украину.
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гонят и москаля, только его в дверь, а оно в окно лезет. Нет москалю покоя на этом свете, и другим не дает.
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Запоребриковый провокатор, детектед.
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ЖИдівська наволоч,деактивуй свою мамку свиноматку
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Это только начало! Продажных Слуг Сороса будут писить все!
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при чём тут ненавистный кацапам Сорос ?

Это слуги Бени.
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Коломойский, чтобы получить индульгенцию от Трампа поставил ему в угоду Соросоненавистничество...
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В твоєму ніку помилка (у другому слові).
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Еще два кандидата на "преследования по политическим мотивам".
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Починається люстрація. Поки що ще не народна. Уявіть що буде якщо проголосують закон про продаж с/г землі з 50 чи 200 тис га в одні руки...
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земалоросів луплять! зелепупси всі на їх захист!
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Схоже, цього разу вже більш схоже на бійку. Але малувато.
В цьому випадку треба по вуличному хардкору - скотиняку на землю і ногами ламати череп, щоб до реанімації поїхав (з сумнівним прогнозом на виживання).
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потом начнут политикой прикрываться
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Зараз ГБР відкриє карні справи.
І їх посадють.
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Браво ребят, это покажут главарю МВФ и Трампу, который скажет: дебилы бл.

клянчим бабло(кредиты!) у Меркель, но торгуем с агрессором.
б*же, на месте этой фрау, я бы послал нас подальше на Путина.

вна Луркморе мне про Украину запомнилась фраза: Украина - государство известное на весь мир своей политикой.

и это правда, особенно сейчас(пакует "кравчучку")
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ну хоть на драку похоже... а то так поштовхаються... как девочки))))
(девочки, пардон!)
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Правильно!

Дави этих Слуг Урода!!! Предатели Украины!
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Клычки открыли такой спортивный комплекс, так нет, в Раде хотят проводить поединки. Они готовы жить там, так им нравится быть ДЭПУТАТАМЫ.
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