 С Россией нужно выходить на переговоры по деоккупации Крыма, - Зеркаль. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявила экс-заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Конечно, они (Россия. - Ред.) не хотят это обсуждать. Они вообще не хотят, чтобы крымский вопрос где-то громко прозвучал. Даже на площадке ООН мы каждый год ставим две резолюции. Это резолюция по правам человека в Крыму, и она касается, прежде всего, крымских татар и украинцев. и вторая - это вопрос милитаризации Крыма. Эти два вопроса являются предметом рассмотрения Генеральной ассамблеи ООН ", - заявила Зеркаль.

"Но этого мало, потому что этот вопрос не сдвигается с места. И если мы не будем говорить с разными лидерами о том, что Крым остается украинским, и надо выходить на переговоры с русскими, несмотря на их нежелание. Нужно ставить этот вопрос, напоминать им. Так как они рассчитывают, что через несколько лет о Крыме все забудут, и он просто исчезнет. Нельзя давать им возможность снять вопрос Крыма с повестки дня", - добавил Зеркаль.

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