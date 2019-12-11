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 Политика Украины, Общество
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 С Россией нужно выходить на переговоры по деоккупации Крыма, - Зеркаль. ВИДЕО

Российской Федерации нельзя позволить снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявила экс-заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Конечно, они (Россия. - Ред.) не хотят это обсуждать. Они вообще не хотят, чтобы крымский вопрос где-то громко прозвучал. Даже на площадке ООН мы каждый год ставим две резолюции. Это резолюция по правам человека в Крыму, и она касается, прежде всего, крымских татар и украинцев. и вторая - это вопрос милитаризации Крыма. Эти два вопроса являются предметом рассмотрения Генеральной ассамблеи ООН ", - заявила Зеркаль.

"Но этого мало, потому что этот вопрос не сдвигается с места. И если мы не будем говорить с разными лидерами о том, что Крым остается украинским, и надо выходить на переговоры с русскими, несмотря на их нежелание. Нужно ставить этот вопрос, напоминать им. Так как они рассчитывают, что через несколько лет о Крыме все забудут, и он просто исчезнет. Нельзя давать им возможность снять вопрос Крыма с повестки дня", - добавил Зеркаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеркаль: Самый положительный итог встречи "нормандского формата" – обсуждение газового вопроса "без зрады"

Источник: https://censor.net.ua/v3164700
 
   
 Топ комментарии
 
Для цього потрібно мати не трускавецький диплом як у нових ліц.
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Благодаря Зеркаль Украина выигрывает международные суды.
Умница и очень образованный человек. Вот кто может стать будущим президнгтом Украины за которого не будет стыдно!
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Тобто сивочолий гетьман вже от от мав звільнити кримнаш, а прийшов Зелений і все спаскудив?
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Зеркаль абсолютно права , тільки не Зе сцкунам про це заявляти, вони вже й так росію вивели з агресора до країни ,яка має вплив на "сепаратистів" і ні гу гу про рос. військових на сході. Сцкло є сцкло, нічого дивного
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Для цього потрібно мати не трускавецький диплом як у нових ліц.
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Тобто сивочолий гетьман вже от от мав звільнити кримнаш, а прийшов Зелений і все спаскудив?
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На наступному самміті будуть цьомкатись з ******.
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Да, диплом Свинарчука з "Ленінської кузні" - це те, що треба. Дає право тирити направо і наліво
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Обережніше з такими зізнаннями на форумі. Бо можуть поцікавитись, звідки в тебе диплом свинарчука і що ти натирив.
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Как сказал пэдрот Карлуха Волох, они были вынуждены тырить деньги, что бы бороться с агрессором......... З Росією треба виходити на переговори про деокупацію Криму, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 769. Без денег это не борьба....... З Росією треба виходити на переговори про деокупацію Криму, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 769
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Поскольку Вова сказал "до Крыма мы не дошли" и, думаю, облегченно вздохнул, то несложно представить, каким будет развитие событий.
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Для цього потрібно бути нікчемним тролем?
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А ей и на Пэтином "Прямом" лозунгами раскидываться неплохо.
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От тільки ущімльЙОнниє кацапи чогось не хочуть виїжджати від ущємітєлєй... З Росією треба виходити на переговори про деокупацію Криму, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7923
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Посадить росию за стол переговоров по Крыму можно только одним способом - восстановить ядерный потенциал Украины ,тогда Европа будет вынуждена под угрозой ядерной войны просто втащить росию за уши на эти переговоры ,других реальных возможностей я не вижу ,разве что после смерти ***** придёт кто-то на подобии Горбачёва .
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Благодаря Зеркаль Украина выигрывает международные суды.
Умница и очень образованный человек. Вот кто может стать будущим президнгтом Украины за которого не будет стыдно!
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Какие суды она выиграла не напомните?
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Бажаєте нагадати, який суд вона програла?
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Интересно, кто будет финансировать её политическую Карьеру. Нет, я не против, что бы она в политику шла, женщина умная. Просто любопытно.
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Ну не Коломойский, точно. Да и нужно ли ей чье-то финансирование?
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Дійсно цікаво.
95 Кварталу нетутя, кипрских офшоров тож, енто ж на какие шиши...
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За останні вкиди нічого розумного. Пішла так іди.
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Ну и толку, что он "на повестке дня"? Крым - фсе! Пора забыть, лучше за Донбасс взяться как следует, а не размазывать сопли.
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З Росією треба виходити на переговори про деокупацію Криму, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5204 Лицо Морда порохобота когда он только прочел новую методичку но еще не получил разъяснения от старшего смены. З Росією треба виходити на переговори про деокупацію Криму, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5204
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и что характерно: при упоминании в новости о необходимости возвращать Крым набежали зелоты и стали лить грязь на говорящего "крамолу"!
Какие ж вы, "желтые жилеты" Бенины, предсказуемые в своем ничтожестве!
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Умиляет пафос и популизм от бывших. А вы чего не выходили? Не деоккупировали? Бесконечная трепотня и враньё, народ этого накушался при мальдивском барыге. Критиканство, позёрство и восхваления себя - типичные черты бывшей воровской власти
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Накуй он нам нужен? Міни знімати? Сепарів годувати? 2 армійських корпуси РФ утримувати? Лугандонія це пустий горіх,так буферна тереторія між цивілізовам і Мордером.
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Ні, не можна виходити на такі переговори за такої влади, інакше Україна втратить не лише Крим.
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Бубнить о Крыме надо постоянно. Но...Это вы должны же понимать,шо это равносильно, шо ладошкой по манде А нужен кол в жопу..
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