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 Политика Украины
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 Призываем Россию немедленно освободить крымскотатарских и других украинских заключенных, - посольство США в Украине. ВИДЕО

Посольство США в Украине призвало Российскую Федерацию немедленно освободить крымскотатарских и других незаконно задержанных украинских заключенных.

Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В День прав человека мы призываем Россию немедленно освободить крымскотатарских и других украинских заключенных, которых она несправедливо задержала", - говорится в сообщении.

В этой связи американские дипломаты опубликовали тематическое видео о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму.

Дипломаты обратили внимание, что, в частности, правозащитник, активист движения "Крымская солидарность" Сайран Салиев находится под стражей с 2017 года, правозащитник, член Крымской контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку - с февраля 2016 года. Каждому грозит лишение свободы сроком до 20 лет по обвинению в терроризме.

Правозащитник, активист движения "Крымская солидарность" Марлен Асанов - под стражей с октября 2017 года, блогер движения "Крымская солидарность" Ремзи Бекиров - под стражей с марта 2019 года. Каждому грозит пожизненное лишение свободы по обвинению в терроризме.

Блогеру движения "Крымская солидарность" Нариману Мемедеминову, который находится под стражей с марта 2018 года, грозит лишение свободы к 7 годам по обвинению в терроризме. В то же время, Руслан Зейтулаев получил самое большое наказание среди уже осужденных крымских татар - 15 лет по обвинению в терроризме. Он находится за решеткой с января 2015 года.

"Россия, немедленно освободи из-под стражи всех незаконно задержанных украинцев", - звучит призыв на видео.

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Источник: https://censor.net.ua/v3164598
 
 
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А "дипломатическое поражение" ***** заключалось в том, что Украина подписала капитуляционные для себя минские договорняки?
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В результате которых порох сдал Украину подписав минк2.
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Слава Богу, что вчера Наш Народный Президент Владимир Александрович прслал нах всех жтих макронов-меркелей-хуйлов с борыгиным капитулянтским Минском и вынудил их принять проукраинский план Штайнмаера!
Правда ж?😉
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Браво посольство США.
А то Зе с 13 секретарями еще не прилетел и команд не раздал. А телефона у него нет .
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А Лавров сегодня в США с Помпео и Трампом именно это обсуждают? О нарушении прав крымских татар?
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Дык моль сказал в прямом эвире - нефикга. О чём говорим :
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