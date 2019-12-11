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 Политика Украины
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Все про:Высший совет правосудия (311) ЦПК (25) Евгений Аблов (3)

 ВСП оставил в должности судью ОАСК Аблова, объявив ему строгий выговор. ВИДЕО (уточнено)

Высший совет правосудия оставил в должности судью Окружного админсуда Киева Евгения Аблова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВСП.

10 декабря ВСП рассматривал жалобу судьи Аблова на решение Второй дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 8 апреля 2019 о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

Дисциплинарная палата применила к нему дисциплинарное взыскание в виде внесения представления об освобождении судьи от должности. Аблов оспорил это решение.

"Совершив проверку доводов судьи Аблова и исследовав материалы дисциплинарного дела, член Высшего совета правосудия Владимир Говоруха пришел к выводу, что Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия пришла к ошибочному выводу, что во время подачи заявления о самоотводе и принятия решения о его удовлетворении судья Аблов совершил действия, которые можно расценивать как дисциплинарный проступок", - говорится в сообщении.

"Вместе с тем по результатам проверки жалобы установлено, что комментарий судьи Аблова во время интервью на телеканале" Право-ТВ" относительно обстоятельств дела, которое было в его производстве и передано на рассмотрение другому судье, поставил под сомнение объективность и беспристрастность оценки судом фактических обстоятельств дела, а следовательно, был вредным для авторитета правосудия. Таким образом, вывод дисциплинарной палаты о наличии в действиях судьи Аблова состава дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 3 части первой статьи 106 закона № 1402-VIII, является правильным", - отметили в пресс-службе ВСП.

ВСП решил изменить решение дисциплинарной палаты и применить к судье дисциплинарное взыскания в виде строгого выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев.

Напомним, Центр противодействия коррупции и ряд СМИ сообщили, что ВСП умышленно не привлекла к ответственности судью за дела Майдана. Хотя дисциплинарное дело касалось совсем других вопросов - комментария ТВ и нарушения этики судьи.

Аблов на своей странице в сети Facebook сообщил "Приведенное никоим образом не соответствует действительности, поскольку в пределах указанного дисциплинарного производства исследовались обстоятельства правомерности заявления мной самоотвода от рассмотрения отдельного административного дела, никак не связанной с событиями 2013-2014 годов, и предоставления мной отдельных, также не связанных с этими событиями, комментариев СМИ".

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ВСП оставил в должности судью ОАСК Аблова, объявив ему строгий выговор 01

ВСП оставил в должности судью ОАСК Аблова, объявив ему строгий выговор 02

Источник: https://censor.net.ua/v3164529
 
 
 Топ комментарии
 
очередное адское решение недоперереформированного суда
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Поперли реформы от народного сонечка...
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очередное адское решение недоперереформированного суда
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строгие выговора и штрафы 51 гривна...
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не ври! Суд уже реформировали, всех недостойных уволили!
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А сбивший ребенка пьяный мажор - отделался залогом в несколько тысяч баксов... ЖИЗНЬ - ДЛЯ НИХ !!!
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чуток подождать и вилы воткнуть в того мажора...
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Долго ждем.. Да и зачем - вилы? Просто НЕ подпускать к судейским мантиям, прокурорским мундирам и т.д. ЛЮБИТЕЛЕЙ "красивой жизни". Хотя бы как в футболе, судьи там - даже у нас, по сравнению с футболистами знают свое место! Ведь люди идут смотреть футбол, а не на судью...
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Поперли реформы от народного сонечка...
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Это мы еще порошенковские реформы отхаркиваем.
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Не ври, уже зелина

Президент України Володимир Зеленський призначив два десятки правників суддями в суди 14 регіонів держави. Текст указу №735/2019 від 7 жовтня оприлюднено президентською пресслужбою.
Зеленський призначив до Вищої ради правосуддя доньку заступника Пшонки

У Києві до Оболонського районного суду призначено суддею Інну Белоконну - колишню дружину заступника голови АП Віктора Януковича Андрія Портнова.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/zelenskiy-nadav-posadi-eksdruzhini-portnova-ta-sche-18-suddyam-1423047.html
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суддів в Україні більше трьох тисяч дойшло чи ні?
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А скільки бувших дружин у портнова і дочок у Пшонки? - боюсь не хватить на реформи.
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А судья Аблов среди этих судьев есть?
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всп сформовано при петі
"Судьи не чувствуют страха. Они не боятся государства и людей. Дисциплинарная ответственность как институт сейчас просто не существует. Такие решения, которые, например, мы видели в Барышевском суде некоторых одесских, киевских судах, должны быть оценены, а судьи, соответственно, наказаны. Должна быть неотвратимость наказания для судей за неправомерные решения", - сказал Рябошапка.

Рада в первый же день работы может принять решения о перезапуске Высшего совета правосудия и ВККСУ, - Рябошапка
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Шо ж ви за брехлива шваль)

Президент України Володимир Зеленський призначив членом Вищої ради правосуддя Оксану Блажівську - доньку замгенпрокурора часів Віктора Пшонки

Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/zelenskiy-priznachiv-do-vischoyi-radi-pravosuddya-donku-ekszastupnika-pshonki-1419360.html
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це ви брехлива шваль

Вищою радою правосуддя для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України утворюється конкурсна комісія та затверджується її персональний склад.
До складу конкурсної комісії входять:
1) три особи, обрані Радою суддів України з числа її членів;
2) три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, утвореної відповідно до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд".
Порядок отримання Вищою радою правосуддя пропозицій від міжнародних та іноземних організацій щодо осіб із числа міжнародних експертів визначається положенням про конкурс.

а Зленський лише підписав указ
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судейская система расцвела беспредельным цветом при яныке.
порохло-ее побелил псевдореформой.
зэбобик-повторно побелил стены и переставил кровати...

но ***** в этом борделе-все те же...
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Ну ладно, скоро будем свергать памятники ТГШ?
Ну, типо онтесемит и все дела.
Причем Александру второму памятники = ОК, а вот терпил опустить, тут и Ривлин, и жаба Нетаньяху - тут как тут.
И ничего не сделаешь то - так как вопли раздадутся - кошерных людей обижаютьььь..... фощизъма и онтесемитизъма.
С чем нас и поздравляю - опять вляпались в традициональное болото. А, у нас зато есть черноземы(гордится)
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Строгий выговор и глубокая обеспокоенность. Больше так не делай, ладно?
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ЗЕленая чума окончательно уничтожает Майдан!
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Я думал часть людей стала зебилами потому что петя предал идеалы Майдана. А тут вон оно что.
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Та да портнов щас защищает "идеалы Майдана"...
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Нічооо, перестрінуть в темному кутку і вирок буде -мінений. Його- його найде.
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ЗЕЛЕНЕ, ЗЕЛЕНЕ ПРАВОСУДИЕ - ВЫ, ЗЕБИЛЫ, ЗА ЭТО ГОЛОСОВАЛИ?))
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По этому поводу и выйти под ОП не грех против судейского своеволия.
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а в когось були сумніви, що вся наволоч зараз "на коні" при правлінні цих бєніних шавок?
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Отсутствие правосудия - основа режимов коррупционеров Пороха и ЗЕ. Коррупционеры не могут без мерзавцев в мантиях вершить свои грязные дела. Главный признак судьи - способность быть подонком, тотальная продажность и холуйство
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Це все, що треба знати про шоблу зеленого чмиря
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Ну ще треба зауважити, що бойовий генерал Марченко посаджений за фальшивими звинуваченнями, а торнадівці по сфабрикованими Матіосом звинуваченнями катуються по буцегарням вже п'ять років.
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Пора бы эту свору судейскую судить по другим законам... Например Линча. Устоит это ****** и иже с ним? Посмотрим.
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Судебная власть у нас как подлодка, люк закрыли и полная автономность.
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Країною продовжує правити мафія. І нинішня суддівська влада є одним з її наріжних каменів.
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Украинский суд-самый гуманный суд в мире! А похоже,что этот персонаж ещё тот мудак!
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Кругова порука. Рука руку миє. В сьогоднішніх умовах в Україні практично в верхніх ешелонах відсутні некорумповані суді. Вся судова система побудована на хабарах і рух по кар'єрній драбині пов'язаний з дуже великими грошовим потоками по ліфтах влади відповідно "поверху" посади. Апріорі всі ці суді корупціонери, в противному разі вони просто не були на цих щаблях судової влади. Треба запровадити майнову люстрацію. Розкрадання майна держави минулими владами було возведено в ранг закону. Розкрадене майно треба повернути державі. Фігурантами справи поступати гумано, хто добровільно повертає і спів працює в цьому напрямку - амністія, а хто ні то терміни ув'язнення відповідно сум вкраденого.
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