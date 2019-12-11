 ВСП оставил в должности судью ОАСК Аблова, объявив ему строгий выговор. ВИДЕО (уточнено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВСП.
10 декабря ВСП рассматривал жалобу судьи Аблова на решение Второй дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 8 апреля 2019 о привлечении его к дисциплинарной ответственности.
Дисциплинарная палата применила к нему дисциплинарное взыскание в виде внесения представления об освобождении судьи от должности. Аблов оспорил это решение.
"Совершив проверку доводов судьи Аблова и исследовав материалы дисциплинарного дела, член Высшего совета правосудия Владимир Говоруха пришел к выводу, что Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия пришла к ошибочному выводу, что во время подачи заявления о самоотводе и принятия решения о его удовлетворении судья Аблов совершил действия, которые можно расценивать как дисциплинарный проступок", - говорится в сообщении.
"Вместе с тем по результатам проверки жалобы установлено, что комментарий судьи Аблова во время интервью на телеканале" Право-ТВ" относительно обстоятельств дела, которое было в его производстве и передано на рассмотрение другому судье, поставил под сомнение объективность и беспристрастность оценки судом фактических обстоятельств дела, а следовательно, был вредным для авторитета правосудия. Таким образом, вывод дисциплинарной палаты о наличии в действиях судьи Аблова состава дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 3 части первой статьи 106 закона № 1402-VIII, является правильным", - отметили в пресс-службе ВСП.
ВСП решил изменить решение дисциплинарной палаты и применить к судье дисциплинарное взыскания в виде строгого выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев.
Напомним, Центр противодействия коррупции и ряд СМИ сообщили, что ВСП умышленно не привлекла к ответственности судью за дела Майдана. Хотя дисциплинарное дело касалось совсем других вопросов - комментария ТВ и нарушения этики судьи.
Аблов на своей странице в сети Facebook сообщил "Приведенное никоим образом не соответствует действительности, поскольку в пределах указанного дисциплинарного производства исследовались обстоятельства правомерности заявления мной самоотвода от рассмотрения отдельного административного дела, никак не связанной с событиями 2013-2014 годов, и предоставления мной отдельных, также не связанных с этими событиями, комментариев СМИ".
"Еженедельное лишение мантий недостойных судей с 02.09.19": Зеленский
жди.те....
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"Судьи не чувствуют страха. Они не боятся государства и людей. Дисциплинарная ответственность как институт сейчас просто не существует. Такие решения, которые, например, мы видели в Барышевском суде некоторых одесских, киевских судах, должны быть оценены, а судьи, соответственно, наказаны. Должна быть неотвратимость наказания для судей за неправомерные решения", - сказал Рябошапка.
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Вищою радою правосуддя для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України утворюється конкурсна комісія та затверджується її персональний склад.
До складу конкурсної комісії входять:
1) три особи, обрані Радою суддів України з числа її членів;
2) три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, утвореної відповідно до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд".
Порядок отримання Вищою радою правосуддя пропозицій від міжнародних та іноземних організацій щодо осіб із числа міжнародних експертів визначається положенням про конкурс.
а Зленський лише підписав указ
порохло-ее побелил псевдореформой.
зэбобик-повторно побелил стены и переставил кровати...
но ***** в этом борделе-все те же...
Ну, типо онтесемит и все дела.
Причем Александру второму памятники = ОК, а вот терпил опустить, тут и Ривлин, и жаба Нетаньяху - тут как тут.
И ничего не сделаешь то - так как вопли раздадутся - кошерных людей обижаютьььь..... фощизъма и онтесемитизъма.
С чем нас и поздравляю - опять вляпались в традициональное болото. А, у нас зато есть черноземы(гордится)