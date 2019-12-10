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 Политика Украины
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Все про:Высший совет правосудия (311) ЦПК (25) Евгений Аблов (2)

 ВСП оставил в должности судью Аблова, который позволил разгон Майдана в 2013. Он отделался строгим выговором, - ЦПК. ВИДЕО

Высший совет правосудия оставил в должности судью Майдана Евгения Аблова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что ВСП выписал строгий выговор с лишением надбавок к зарплате в течение 3 месяцев.

Напомним, именно Аблов принимал решение от 9 декабря 2013 года, обязывающее МВД разогнать Майдан.

Попытка разгона состоялась в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года.

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ВСП оставил в должности судью Аблова, который позволил разгон Майдана в 2013. Он отделался строгим выговором, - ЦПК 01

Источник: https://censor.net.ua/v3164529
 
 
 Топ комментарии
 
очередное адское решение недоперереформированного суда
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Поперли реформы от народного сонечка...
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Строгий выговор и глубокая обеспокоенность. Больше так не делай, ладно?
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очередное адское решение недоперереформированного суда
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строгие выговора и штрафы 51 гривна...
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не ври! Суд уже реформировали, всех недостойных уволили!
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А сбивший ребенка пьяный мажор - отделался залогом в несколько тысяч баксов... ЖИЗНЬ - ДЛЯ НИХ !!!
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чуток подождать и вилы воткнуть в того мажора...
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Долго ждем.. Да и зачем - вилы? Просто НЕ подпускать к судейским мантиям, прокурорским мундирам и т.д. ЛЮБИТЕЛЕЙ "красивой жизни". Хотя бы как в футболе, судьи там - даже у нас, по сравнению с футболистами знают свое место! Ведь люди идут смотреть футбол, а не на судью...
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Поперли реформы от народного сонечка...
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Это мы еще порошенковские реформы отхаркиваем.
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Не ври, уже зелина

Президент України Володимир Зеленський призначив два десятки правників суддями в суди 14 регіонів держави. Текст указу №735/2019 від 7 жовтня оприлюднено президентською пресслужбою.
Зеленський призначив до Вищої ради правосуддя доньку заступника Пшонки

У Києві до Оболонського районного суду призначено суддею Інну Белоконну - колишню дружину заступника голови АП Віктора Януковича Андрія Портнова.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/zelenskiy-nadav-posadi-eksdruzhini-portnova-ta-sche-18-suddyam-1423047.html
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суддів в Україні більше трьох тисяч дойшло чи ні?
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А скільки бувших дружин у портнова і дочок у Пшонки? - боюсь не хватить на реформи.
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всп сформовано при петі
"Судьи не чувствуют страха. Они не боятся государства и людей. Дисциплинарная ответственность как институт сейчас просто не существует. Такие решения, которые, например, мы видели в Барышевском суде некоторых одесских, киевских судах, должны быть оценены, а судьи, соответственно, наказаны. Должна быть неотвратимость наказания для судей за неправомерные решения", - сказал Рябошапка.

Рада в первый же день работы может принять решения о перезапуске Высшего совета правосудия и ВККСУ, - Рябошапка
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Шо ж ви за брехлива шваль)

Президент України Володимир Зеленський призначив членом Вищої ради правосуддя Оксану Блажівську - доньку замгенпрокурора часів Віктора Пшонки

Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/zelenskiy-priznachiv-do-vischoyi-radi-pravosuddya-donku-ekszastupnika-pshonki-1419360.html
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це ви брехлива шваль

Вищою радою правосуддя для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України утворюється конкурсна комісія та затверджується її персональний склад.
До складу конкурсної комісії входять:
1) три особи, обрані Радою суддів України з числа її членів;
2) три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, утвореної відповідно до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд".
Порядок отримання Вищою радою правосуддя пропозицій від міжнародних та іноземних організацій щодо осіб із числа міжнародних експертів визначається положенням про конкурс.

а Зленський лише підписав указ
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Ну ладно, скоро будем свергать памятники ТГШ?
Ну, типо онтесемит и все дела.
Причем Александру второму памятники = ОК, а вот терпил опустить, тут и Ривлин, и жаба Нетаньяху - тут как тут.
И ничего не сделаешь то - так как вопли раздадутся - кошерных людей обижаютьььь..... фощизъма и онтесемитизъма.
С чем нас и поздравляю - опять вляпались в традициональное болото. А, у нас зато есть черноземы(гордится)
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Строгий выговор и глубокая обеспокоенность. Больше так не делай, ладно?
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ЗЕленая чума окончательно уничтожает Майдан!
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Я думал часть людей стала зебилами потому что петя предал идеалы Майдана. А тут вон оно что.
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Та да портнов щас защищает "идеалы Майдана"...
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Нічооо, перестрінуть в темному кутку і вирок буде -мінений. Його- його найде.
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ЗЕЛЕНЕ, ЗЕЛЕНЕ ПРАВОСУДИЕ - ВЫ, ЗЕБИЛЫ, ЗА ЭТО ГОЛОСОВАЛИ?))
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По этому поводу и выйти под ОП не грех против судейского своеволия.
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