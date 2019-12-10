 ВСП оставил в должности судью Аблова, который позволил разгон Майдана в 2013. Он отделался строгим выговором, - ЦПК. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что ВСП выписал строгий выговор с лишением надбавок к зарплате в течение 3 месяцев.

Напомним, именно Аблов принимал решение от 9 декабря 2013 года, обязывающее МВД разогнать Майдан.

Попытка разгона состоялась в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года.

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