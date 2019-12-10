 Закрывать СМИ, которые выходят не на украинском языке, не будут, - языковой омбудсмен Монахова. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на пресс-конференции заявила языковой омбудсмен Татьяна Монахова.
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"В законе прописано, что есть три года на то, чтобы СМИ - печатная пресса, онлайн-издания Украины - сделали украиноязычную версию своих сайтов или своих газет. То есть, никто не будет закрывать или запрещать выдавать прессу на других языках", - сказала Монахова.
По ее словам, ситуация в сфере обслуживания через некоторое время должна быть следующей: если гражданин Украины просит в определенных заведениях общаться с ним на украинском языке, то это надо делать. Если же клиент сам инициирует использование другого языка, то и отвечать ему на том же языке можно.
Она добавила, что в личном общении каждый имеет право общаться на любом языке.
Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.
15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.
Украинским языком должны будут владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы.
Государство будет также обеспечивать использование государственного языка в сфере культуры.
Языком телевидения и радиовещания будет украинский язык.
Согласно редакции законопроекта, подготовленной ко второму чтению, увеличиваются квоты использования украинского языка на ТВ и радио.
Доля вещания на украинском языке должна составлять не менее 90% общей продолжительности передач и фильмов, их частей в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.
Для местных телерадиокомпаний вещание на других языках должно составлять не более 20%.
Сфера обслуживания, согласно закону, будет работать на украинском языке. Однако по просьбе клиента его персональное обслуживание возможно на ином языке. Аналогичная ситуация и со сферой здравоохранения.
Они сами сакрывают ся.
Сегодня волонтеры украинского сайта "Миротворец" заявили о прекращении его работы "по велению некоторых объективных обстоятельств". Читай: прекращение финансирования.
А все уже разошлись....
Оно на Цензорі є українська версія.
Але чомусь ті ж самі новини, що і російською мовою, подаються на україномовній гілці з півгодинною затримкою.
Це тим більше дивно, бо редакція робить переклад з української на російську,
бо 90% новин в Україні подаються в оригіналі державною, українською мовою.
Якщо офіціант володіє виключно державною і заклад не є спеціалізованим на кухні якоїсь конкретної країни, то він не зобов'язаний переходити на мову клієнта. А на сьогодні маємо ситуацію, де українською мовою не послуговуються в закладах громадського харчування 80%.
І українець має випрошувати меню українською і обслуговування державною.
Зневага до україномовних громадян України особливо піднялася з приходом нової влади.