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 Политика Украины, Общество
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Все про:журналистика (2542) СМИ (3277) украинский язык (741) Татьяна Монахова (3)

 Закрывать СМИ, которые выходят не на украинском языке, не будут, - языковой омбудсмен Монахова. ВИДЕО

В законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" четко прописано, что СМИ в течение трех лет должны создать версию на украинском языке, но о закрытии таких изданий речь не идет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на пресс-конференции заявила языковой омбудсмен Татьяна Монахова.

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"В законе прописано, что есть три года на то, чтобы СМИ - печатная пресса, онлайн-издания Украины - сделали украиноязычную версию своих сайтов или своих газет. То есть, никто не будет закрывать или запрещать выдавать прессу на других языках", - сказала Монахова.

По ее словам, ситуация в сфере обслуживания через некоторое время должна быть следующей: если гражданин Украины просит в определенных заведениях общаться с ним на украинском языке, то это надо делать. Если же клиент сам инициирует использование другого языка, то и отвечать ему на том же языке можно.

Она добавила, что в личном общении каждый имеет право общаться на любом языке.

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Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.

Украинским языком должны будут владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы.

Государство будет также обеспечивать использование государственного языка в сфере культуры.

Языком телевидения и радиовещания будет украинский язык.

Согласно редакции законопроекта, подготовленной ко второму чтению, увеличиваются квоты использования украинского языка на ТВ и радио.

Доля вещания на украинском языке должна составлять не менее 90% общей продолжительности передач и фильмов, их частей в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.

Для местных телерадиокомпаний вещание на других языках должно составлять не более 20%.

Сфера обслуживания, согласно закону, будет работать на украинском языке. Однако по просьбе клиента его персональное обслуживание возможно на ином языке. Аналогичная ситуация и со сферой здравоохранения.

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Источник: https://censor.net.ua/v3164522
 
 
 Топ комментарии
 
ЗНАЧИТЬ ЗАКРИЄМО МОНАХОВУ!! ТІЛЬКИ УКРАЇНЦІ ПОВИННІ керувати країною.
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А якої мови воно омбудсмен? Критерій відбору до цієї влади, максимальна укарїнофобія?
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Націії помирають не від інфаркту , спочатку їм відбирає мову" . Л.Костенко . Два єврейських фашисти в ВР Бужанський і Дубінський пробують на стільки відступлять українці в питанні мови . Українці вже відступають , як відступили в 1932 році . Жіріновський не просто так патякає про те що на наших землях постане Новий Ізраїль , де політики ,інженери , журналісти , військові , лікарі будуть лише євреї. І 73% дупоголових дуже в цьому їм посприяли .
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ЗНАЧИТЬ ЗАКРИЄМО МОНАХОВУ!! ТІЛЬКИ УКРАЇНЦІ ПОВИННІ керувати країною.
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Керуваты будешь у себя дома, и нечего разжигать языковую войну. Если мне под 60 и я привык даже думать по-русски, то ты мне никак не навяжешь своего так сказать мнения. Хотя я свободно общаюсь что по-украински,что по-русски. и прикинь - даже учился в Украинской школе. А керуваты будешь у себя на диване. Диванный воин.
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"Если же клиент сам инициирует использование другого языка, то и отвечать ему на том же языке можно." Т.е. бабушка с пучком петрушки вместе с освоением кассового аппарата должна освоить ещё 10-15 йазыков? Закрывать СМИ, которые выходят не на украинском языке, не будут, - языковой омбудсмен Монахова - Цензор.НЕТ 652 Источник: https://censor.net.ua/n3164522
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Почему закрывают Миротворец? Опять твари играют с подковерными договорняками, уже некоторым они боком повыходили, и вы хотите?
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Не разгоняйте. Никто никого не закрывает. Там весь цимес в последнем предложении.
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Его никто не закрывает.
Они сами сакрывают ся.

Сегодня волонтеры украинского сайта "Миротворец" заявили о прекращении его работы "по велению некоторых объективных обстоятельств". Читай: прекращение финансирования.
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Іншими слова, ми й надалі шляхом русифікації будемо знищувати українську націю. А тих, не захоче русифікуватися, будемо знищувати фізично.
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Ну і толку?
Оно на Цензорі є українська версія.
Але чомусь ті ж самі новини, що і російською мовою, подаються на україномовній гілці з півгодинною затримкою.
Це тим більше дивно, бо редакція робить переклад з української на російську,
бо 90% новин в Україні подаються в оригіналі державною, українською мовою.
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сми... нет нельзя бо путин нападет... а крестьянина живущего в 2 км от границы с россией и говорящего на русском надо штрафом давить если он скажет не индык а индюк....
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Русифікація - це геноцид будь якої нації, шляхом перетворення її на російськомовне стадо із подальшим його фізичним знищенням. ВСІ здеградовані русифікацією у подальшому стають русскімі, для яких їх деградація є предметом їх гордості. Звичайно, що дерусифікаця потребує зусиль, бо відмитися від гівна завжди важче, ніж нім обляпатись. Тому багатьом легше ходити обісраними та та звинувачувати у копрофобії всіх не обісраних.
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А якої мови воно омбудсмен? Критерій відбору до цієї влади, максимальна укарїнофобія?
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Націії помирають не від інфаркту , спочатку їм відбирає мову" . Л.Костенко . Два єврейських фашисти в ВР Бужанський і Дубінський пробують на стільки відступлять українці в питанні мови . Українці вже відступають , як відступили в 1932 році . Жіріновський не просто так патякає про те що на наших землях постане Новий Ізраїль , де політики ,інженери , журналісти , військові , лікарі будуть лише євреї. І 73% дупоголових дуже в цьому їм посприяли .
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Євреї - це русифіковані жиди, суто російське явище...їм не треба ні ідиш ні іврит...їм треба русскій язик...
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Це абсурд. Офіціант апріорі не може знати всі мови світу.
Якщо офіціант володіє виключно державною і заклад не є спеціалізованим на кухні якоїсь конкретної країни, то він не зобов'язаний переходити на мову клієнта. А на сьогодні маємо ситуацію, де українською мовою не послуговуються в закладах громадського харчування 80%.
І українець має випрошувати меню українською і обслуговування державною.
Зневага до україномовних громадян України особливо піднялася з приходом нової влади.
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