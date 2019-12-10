 Путин на саммите в Париже ходил в туалет в сопровождении шестерых мужчин. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом на своей странице в соцсети написал корреспондент BBC Украина Джон Фишер и опубликовал видеозапись, на которой Путин и компания выходят из туалета.
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+45
1- расстегиватель/застегиватель мотни
2 - держатель монаршей цюцюрки
3 - направляющий
4 - стряхиватель
5,6 - охрана
2 - держатель монаршей цюцюрки
3 - направляющий
4 - стряхиватель
5,6 - охрана
+39
Завжди була підозра, що в цій тусівці тільки Меркель з яйцями.
+23
Боится: замочат в сортире!
Згадалось:
Людськая заздрість, та посмішки, та плітки за спиною,
Шо х...я вже не тільки, шо встромить,
А й навіть вийнуть стало неможливо.
Король Літр
походу памперсы помогали поменять старику
переговоры то оказались не такими простыми как планровались
говорят даже Сурков истерить начал шо мол так они не договаривались
как только запах амна почуял =)
Как известно, Ким Чен Ын в зарубежных поездках пользуется привезенными капсулами/переносными биотуалетами, которые носит и выносит его обслуга. Путин перенял у него эти меры предосторожности.
Обратили внимание, что один из этих шести человек вышел с портфелем в руках? Там и были контейнеры с "золотом" Путина, которые будут доставлены в Москву, чтобы не оставлять никаких следов "в стане врага".
Хочете дізнатись,хто з чотирьох дурачьок ?-подивіться на відео,як вони сідали за стіл переговорів :https://youtu.be/1tG5a1zysSg?t=1927
Об этой чудесной минуте Швейк рассказывает с упоением. Мы не смеем повторить его рассказ о том, что с ним делали потом. Приведем только одну фразу: "Один из них при этом держал меня на руках",- вспоминал Швейк.Я.Гашек