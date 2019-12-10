 Путин на саммите в Париже ходил в туалет в сопровождении шестерых мужчин. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом на своей странице в соцсети написал корреспондент BBC Украина Джон Фишер и опубликовал видеозапись, на которой Путин и компания выходят из туалета.

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