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 Политика Украины, Общество
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 Путин на саммите в Париже ходил в туалет в сопровождении шестерых мужчин. ВИДЕО

Главу РФ Владимира Путина во время похода в туалет на саммите в Париже сопровождало шесть мужчин.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом на своей странице в соцсети написал корреспондент BBC Украина Джон Фишер и опубликовал видеозапись, на которой Путин и компания выходят из туалета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На МКС поломались все туалеты, космонавтам пришлось использовать памперсы

Источник: https://censor.net.ua/v3164510
 
   
 Топ комментарии
 
1- расстегиватель/застегиватель мотни
2 - держатель монаршей цюцюрки
3 - направляющий
4 - стряхиватель
5,6 - охрана
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Завжди була підозра, що в цій тусівці тільки Меркель з яйцями. Путін на саміті в Парижі ходив у туалет у супроводі шістьох чоловіків - Цензор.НЕТ 5515 Путін на саміті в Парижі ходив у туалет у супроводі шістьох чоловіків - Цензор.НЕТ 2196
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Боится: замочат в сортире!
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Небось вони розстібали ширінку і діставали, бо сам не може?)

Згадалось:

Людськая заздрість, та посмішки, та плітки за спиною,
Шо х...я вже не тільки, шо встромить,
А й навіть вийнуть стало неможливо.

Король Літр
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вот такие они карлики-вовы: сцыкливые и мстительные ублюдки.
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Да " мочитель по сартирам" оказывается шалун... и бздун в одном лице.
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плешивый карлик до унитаза не достаёт. Приподнимать нужно.
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Це цікава новина? Ось Мао Цзе Дун срав лише в садочку. І до нього був приставлений солдат з лопатою.
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Шестеро прикрывали как ботоксное ссыкло унитаз откручивало
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Это мля уже конкретный диагноз великой империи.
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Они еще и кал с мочой в пакетик собирают!!! Чтоб ДНК царское не кланировали!!!
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Путін на саміті в Парижі ходив у туалет у супроводі шістьох чоловіків - Цензор.НЕТ 3706
походу памперсы помогали поменять старику
переговоры то оказались не такими простыми как планровались
говорят даже Сурков истерить начал шо мол так они не договаривались
как только запах амна почуял =)
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Для картопляныка это суперважно! Путін на саміті в Парижі ходив у туалет у супроводі шістьох чоловіків - Цензор.НЕТ 1436
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Тю! Так ти що, лише до чотирьох і рахувати навчився.. А що так, скрєпи більше не дозволяють? 😕
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Ну, там еще мужик в форме, но это скорее всего француз. Какие то тетки бегают, фотографы. А так конечно охраняют, мало ли что у Зеленского на уме.
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На самом деле всё просто объясняется. Путин собирает "продукты жизнедеятельности" в специальные контейнеры, чтобы "вражеские" спецслужбы не собрали их и не выявили в ходе анализов реальное состояние его здоровья, наличие заболеваний и медикаментов, которые он принимает.
Как известно, Ким Чен Ын в зарубежных поездках пользуется привезенными капсулами/переносными биотуалетами, которые носит и выносит его обслуга. Путин перенял у него эти меры предосторожности.

Обратили внимание, что один из этих шести человек вышел с портфелем в руках? Там и были контейнеры с "золотом" Путина, которые будут доставлены в Москву, чтобы не оставлять никаких следов "в стане врага".
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Та хай навіть горщик царський за ним носять,чи ходе з розстібнутою матнею і обісраними штаньми,на тій зустрічі він зафіксував раніше обговорену капітуляцію України.Він всіх зробив.
Хочете дізнатись,хто з чотирьох дурачьок ?-подивіться на відео,як вони сідали за стіл переговорів :https://youtu.be/1tG5a1zysSg?t=1927
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Не все осветили. Анализа кала нет. Слабая работа.
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Потом Швейка взяли под мышки и отвели в отхожее место, где его попросили удовлетворить большую и малую физиологические потребности.
Об этой чудесной минуте Швейк рассказывает с упоением. Мы не смеем повторить его рассказ о том, что с ним делали потом. Приведем только одну фразу: "Один из них при этом держал меня на руках",- вспоминал Швейк.Я.Гашек
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Пішов Володька позавчорашні "щі" скинути.
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А ото він папір туалетний забув викинути і халдєй підібрав так?
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та куй йому плешивому виродку там устромлять!!!!
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Зачем столько охранников держать? Взял бы с собой один украденный из Украины унитаз и сидел бы на нем спокойненько даже во время переговоров! Подумаешь,-и так вонища от них там... Путін на саміті в Парижі ходив у туалет у супроводі шістьох чоловіків - Цензор.НЕТ 4020
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На фоне ***** зелебобка не такой уже и клоун Путін на саміті в Парижі ходив у туалет у супроводі шістьох чоловіків - Цензор.НЕТ 9943
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І чого причепилися до ху*ла? Може йому в "кремлівці" видали якісь полівітаміни, від яких сеча і кал забарвлюються у кольори російського прапору?
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