 Привязали ноги скотчем, сняли обувь, одели два провода на пальцы, сказали: "Это будет полиграф", - освобожденный украинский политзаключенный Присич о пытках ФСБ РФ. ВИДЕО

Пытки и три года российской тюрьмы пережил Владимир Присич. Дальнобойщика задержали в Крыму российские силовики и обвинили в шпионаже. Международный правозащитный центр "Мемориал" назвал Присича политзаключенным, а дело против него – сфабрикованным. Крым.Реалии нашли Владимира и даже грузовик, в котором его задержала ФСБ, передает Цензор.НЕТ.

Украинский политзаключенный рассказал, что всю ночь после задержания российские силовики били его, пытали током и накачивали психотропными веществами.

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"Привязали ноги скотчем к ножкам (стула. - Ред.), привязали тело, сняли обувь, сняли носки, одели два провода на пальцы. Я спросил: Что это такое? Мне сказали: "Это будет полиграф", - рассказал Присич.

Он также рассказал о том, что на него оказывали психологическое давление, показывали ложные сообщения на телефоне якобы от его матери.

Присич пережил в заключении микроинсульт.

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Напомним, гражданина Украины, харьковчанина Владимира Присича в августе 2016 года российские СМИ назвали якобы шпионом украинской разведки в оккупированном Крыму и показали его якобы "признательные показания" в эфире "Россия 24". При этом 18 мая 2017 года его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за хранение наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Присич был задержан сотрудниками ФСБ РФ 13 августа 2016 года около 10 часов утра в оккупированном Севастополе, куда он приехал на грузовом автомобиле через Керченскую паромную переправу. Во время задержания автомобиль украинца тщательно досмотрела ФСБ, наркотиков при нем не было, личные вещи изъяли. После задержания сотрудники ФСБ увезли украинца в оккупированный Симферополь. При этом у Присича они изъяли ключи от автомобиля. Машина, которая осталась в оккупированном Севастополе на стоянке Муссон, не опечатывалась, не охранялась и находилась без присмотра 12 часов. И за этот промежуток времени, по мнению адвокатов, в автомобиле появились наркотики, к которым Присич не имеет никакого отношения.

Украинец на суде заявил, что "признательные показания" о шпионаже в пользу Украины на видеокамеру его заставили дать под пытками электрическим током.

В так называемом "деле украинских диверсантов" правозащитники выявили огромное количество процессуальных нарушений. Оно включает в себя несколько уголовных дел, при этом статьи, по которым обвиняют задержанных украинцев, в каждом деле разные. Всего, по данным правозащитников, в 2016 году были задержаны 9 человек: Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний.