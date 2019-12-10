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 Политика Украины
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Все про:Нефьодов (152) Гончарук_Алексей (369) Государственная таможенная служба (3)

 Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ожидает результата от запуска новой таможенной службы уже в 2019 году, а также призвал главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова принимать жесткие кадровые решения.

"Нам очень важен результат. Сейчас критически не хватает стране ресурсов, а бизнесу - равных правил игры. Я обращаюсь к вам с просьбой, если хотите - с распоряжением, приказом: сделайте все возможное от вас, чтобы результат мы почувствовали уже в этом году", - сказал Гончарук на конференции в Киеве в честь запуска новой таможенной службы во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер напомнил, что Нефьодов уже уволил более 500 прежних руководителей таможен.

Видео 5 канал

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"Я очень жестко просил бы Максима Евгеньевича, руководителя новой таможни, принимать жесткие кадровые решения. В новом органе коррупционеров, которые не толерируют реформы, не должно быть", - отметил Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/v3164484
 
 
 Топ комментарии
 
Как не хватает? Барыги нет. Корупции нет. Правильство - технократы. И не хватает?
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ТА ВЫ ШО! Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году - Цензор.НЕТ 6017

ТАК ТАКИ НЕ ХВАТАЕТ? Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году - Цензор.НЕТ 7762
А КАК ЖЕ "РОСТ" ЭКОНОМИКИ? Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году - Цензор.НЕТ 4229
ОПЯТЬ БРЕХНЯ? ИЛИ КРАДЁТЕ ВСЁ? Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году - Цензор.НЕТ 5291

ТАК ВЫ ЖЕ ОБЕЩАЛИ НЕ КРАСТЬ. Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году - Цензор.НЕТ 2659
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Зараз критично не вистачає країні ресурсів, - Гончарук доручив новоствореній Держмитній службі продемонструвати результати роботи вже цього року - Цензор.НЕТ 5154 Ужас, опять и снова Порошенко виноват! Бха-ха-ха-ха! Зараз критично не вистачає країні ресурсів, - Гончарук доручив новоствореній Держмитній службі продемонструвати результати роботи вже цього року - Цензор.НЕТ 1036
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Ненаситний Гончарук. Ще в липні Нєфьодов заявив, що з 1 грудня з конрабандою буде покінчено. Пацан сказав -пацан зробив. Що ще від нього потрібно?
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чем быстрее его уберут
тем всем будет лучше
... а якобс будет дорожать Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году - Цензор.НЕТ 218
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Будут доить бизнес, чтобы залатать дыру в бюджете, созданную аферой с курсом гривны - отличный план, зеленые.
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Как не хватает? Барыги нет. Корупции нет. Правильство - технократы. И не хватает?
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ТАТЫШО?! мы жеш на грани порога экономического взрыва! чи не?
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Ая-я-я-яй, так ресурсов на зарплаты учителям по 4 000 у.е. таки не хватает? А они сволочи уже и губы пораскатывали... А янеЛох, об этом знает? А то вдруг он и о ресурсах думал, что с ними как и с переговорами в 2Нормандском саммите", раз два и все порешает, а оно то и тут оказывается все не так просто .
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после того, как учителя узнали об отсутствии перспектив роста зп и снятии ограничения на минималку - дети в школах стали предоставлены сами себе ( смотреть перестали - как перемена - учителя на кофо обговорить что делать дальше)... плюс по языку - мой вообще после НУШ украинской даже на компьютере видеть не может... шо там в школе происходит на уроке - вообще не понятно...
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То что с таможни хипстера Нефедова уволено 500 человек (хочется верить, что взяточников, а не угодных системе), это хорошо. А вот то, что от деятельности таможни в бюджет не поступает миллиарды гривен, это уже хреново.
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вполне возможно наполнить бюджет контрабандными сигаретами, если "заставами" не получается.
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пускай начнут с Одесского порта в котором самому сделать расстаможку авто просто нереально, обязательно нужно прибегать к помощи посредника за 400-500$ иначе будешь бегать с бумажками месяцами, по надуманным причинам! Так вы бабки собираете?
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Нічого, Нефьодов ще одну фуру з "контрабандою" спіймає і все - бюджет наповнено!
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Не там ищешь, порохобот. Петины спец-ресурсы, по решению кадровых вопросов, до добра страну не доведут. Если у зе не хватит ума и смелости почистить петины авгиевы конюшни, которые перешли к нему по наследству, то эти крысы догрызут то, что ещё после пети осталось. Пора зе заняться всерьёз кадровой политикой. Слишком много всякого токсичного пролезло в новую власть.
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Ужас, опять и снова Порошенко виноват! Бха-ха-ха-ха!
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Зе уже полгода у власти, а ты все надеешься что вот-вот "он возьмется всерьез". Ну-ну...
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ТА ВЫ ШО! Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году - Цензор.НЕТ 6017

ТАК ТАКИ НЕ ХВАТАЕТ? Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году - Цензор.НЕТ 7762
А КАК ЖЕ "РОСТ" ЭКОНОМИКИ? Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году - Цензор.НЕТ 4229
ОПЯТЬ БРЕХНЯ? ИЛИ КРАДЁТЕ ВСЁ? Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году - Цензор.НЕТ 5291

ТАК ВЫ ЖЕ ОБЕЩАЛИ НЕ КРАСТЬ. Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году - Цензор.НЕТ 2659
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Чувак, заплати, наконец, долги по коммуналке, вот и сведешь бюджет. Навыбирали зебилов (73%) Зараз критично не вистачає країні ресурсів, - Гончарук доручив новоствореній Держмитній службі продемонструвати результати роботи вже цього року - Цензор.НЕТ 3933
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Пока не пересадят или не обдерут, как липку, всех отцов-благодетелей счастия народного, заради справедливости и назидания потомкам, до тех пор вся эта ненасытная свора не оставит Украину в покое. Что-то очень несмело разбирается наша власть с теми, кого на выборах пугала собой, как будущим приговором. Ждём-с, господин Президент.
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Твою мать!
"коррупционеров, которые не толерируют реформы"
Не "толерируют", а "торсионируют", так, млять, более завковыристо!
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Кстати: "Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук"
Это означает, что к концу года в бюджете офигенная дырка?
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а-я-яй. Порох так крал, так крал, шо на всё хватало и экономика росла. а щас пришли непорочные, которые последнюю копейку в бюджет несут, и резко стало нехватать.
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почему не хватает? карупцию же победили! мы же богатые и счастливые ква-ква-ква! Зараз критично не вистачає країні ресурсів, - Гончарук доручив новоствореній Держмитній службі продемонструвати результати роботи вже цього року - Цензор.НЕТ 211
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Странно, почему же при Порохе критически хватало? Специфилисты и просвестианалы!
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