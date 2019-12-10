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 Политика Украины, Общество
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Все про:финансы (307) Мангер (122) Слуга народа (558)

 К финансированию "Слуги народа" причастны подставные физлица, предприятия и люди из окружения главного фигуранта дела Гандзюк Мангера, - "Наші гроші". ВИДЕО

В третьем квартале 2019 года партией "Слуга народа" было получено около 100 млн гривен в качестве взносов от физических и юридический лиц. Часть компаний, финансировавших "СН", имеют признаки фиктивности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом расследовании программы "Наші гроші".

В частности, авторы проекта выяснили, что часть фиктивных предприятий, перечисливших "СН" десятки миллионов гривен, управлялись Олегом Семеновым - советником главного фигуранта дела Гандзюк Владислава Мангера.

"Он у меня советник на общественных началах. Раньше очень мне помогал. Года два назад. Сейчас видимся раз в месяц, раз в два месяца. О его бизнесе, финансовых делах я не знаю...", - рассказал Мангер по телефону.

Среди других крупных спонсоров "СН" 22-летний повар киевского ресторана Ярослав Кузка, который перечислил 3 млн 300 тысяч гривен на счет партии, продавец женского белья Юлиана Куку, пожертвовашая 500 тысяч.

Донором партии, перечислившим 3 млн 300 тысяч гривен, является и владелец фермерского хозяйства "Дари Закарпаття 1979" Артем Микулинский, который зарегистрирован в Херсоне и фигурирует в нескольких мелких уголовных делах - мелкие кражи и драки с женой. Кроме того, органы опеки пытаются лишить его родительских прав. По утверждению мамы Микулинского, Артем имеет инвалидность и нигде не работает.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обучение "слуг народа" в Трускавце обошлось партии в 11,2 млн грн

Источник: https://censor.net.ua/v3164470
 
   
 Топ комментарии
 
Поэтому настоящие заказчики убийства активистки найдены не будут? По крайней мере - не при этой власти.
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Ох-хо-хо... так вот кто "замовыв Катю Гандзюк!"
Это слуги урода подстроили! Однако...
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Именно по этому они и кричали громче всех на выборах! Классика, вор всегда громче всех кричит "лови вора!!!".
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Ох-хо-хо... так вот кто "замовыв Катю Гандзюк!"
Это слуги урода подстроили! Однако...
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Поэтому настоящие заказчики убийства активистки найдены не будут? По крайней мере - не при этой власти.
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Написал заявление,предоставил доказательства?? ИЛИ ПРОСТО ВЫСЕР ЗА ДЕНЬГИ.
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а это уже к правоохранителям вопрос. получена информация о возможной противоправной деятельности - возбуждайтесь, тем более не анонимка в районке, а большой медиаресурс.
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Говорящие головы "слуг" могут опровергнуть эту информацию.
Заявление писать кому и о чем?
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Ваши доказательства не доказательства
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Путаешь журналистов и полицию.
По поводу чего заявление писать - "посадите в тюрьму потому что жиды финансируют жидов"?
Вывод должен быть политический.
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Дик по свинарчукам після передачі Бігуса і без заяви справу завели. Що зараз заважає так само?
Чим Бігус зразка кінця 2019 не такий, як Бігус зразка 2018?
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Правоохоронні органи зобов'язані завести справу по факту опублікування інформації у ЗМІ.Такий закон є.
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Таты шо, какая неожиданность. Слуги урода пришли к власти на крови.
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На лохотроні вони прийшли до влади.
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От так цікаво... Поки Бігус про свинарчуків розповідав, то для зеботів він був своїм, а тільки пішли передачі про Богдана, Дубінського і інших слуг народа, то він вже поганий і ледь не порохобот))

А справжній журналіст і має всіх потроху кусати (якщо є за що, звичайно). Як кажуть в США, журналісти - сторожові пси демократії!
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Давыштонетрогайтебубочкуонещеучится!
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А ви казали не бариги, не свинарчуки, не куми......
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Продавец женского белья... пол лимона...
Где там типа новая таможня... фуры с трусами и лифами наверное как ласточки пролетают через границу...
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Пошло г... на вентилятор. В скотном дворе - оживление.
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Опять фейковые новости.
Плевать, кто, кого и когда финансировал потому, как невозможно это проверить и найти доказательства, а без доказательств это все голимая туфта. Писеть ведь не мешками ворочать.
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Почему невозможно проверить?
"Слуги" не сами составляли и подавали отчет о их финансировании?
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Повар... три ляма...
А что там с ФОПами в том ресторане... что с кассовыми аппаратами и чеками?
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Ну фсеее!!! Щас еще окажется, что он и "групповой педофил-насильник", а там - и до Трубы опять дойдет! "...А Я вам не верю!!!Не верю!!!" А трубу - искренне жалко... На ней бы актерская труппа еще много пассажей сыграть бы смлгла...
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Зеленский и КО пришли к власти через убийства и др. провокации.
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Вот и новая шняга... Жгите исчо, порохоботики.
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Именно по этому они и кричали громче всех на выборах! Классика, вор всегда громче всех кричит "лови вора!!!".
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эта "классика" у евреев имеет отдельное название...
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Ну а когда его маненечко "того"
Тады всю правду мы узнали про него... (с)
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Не будет в Украине народной власти пока не уничтожим олигархат
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И построим коммунизм с Гулагом и голодомором.
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"- Да неужели же они мошенники? Нет, скажите, ваше мнение, - тревожно пристал хозяин к гостю, - мошенники? В Москве есть мошенники? Это мне чрезвычайно интересно!
В ответ буфетчик так криво и горько улыбнулся, что всякие сомнения отлетели - в Москве есть мошенники.
- Это низко! - возмущенно воскликнул хозяин. - И я понимаю вас. Вы человек бедный... ведь вы человек бедный? А?
Буфетчик втянул голову в плечи, так что сразу стало видно, что он человек бедный.
- Сейчас мы это поправим, - заявил хозяин..."

Диалог из М&М. Или еще кто-то сомневается в моральных принципах слуг?
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Зеленые шмаркли бабло отмывают не скрываясь и еще орут, что борются с коррупцией!!!

Зебобики, пора в Ростов!!!
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