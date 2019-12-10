 К финансированию "Слуги народа" причастны подставные физлица, предприятия и люди из окружения главного фигуранта дела Гандзюк Мангера, - "Наші гроші". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом расследовании программы "Наші гроші".
В частности, авторы проекта выяснили, что часть фиктивных предприятий, перечисливших "СН" десятки миллионов гривен, управлялись Олегом Семеновым - советником главного фигуранта дела Гандзюк Владислава Мангера.
"Он у меня советник на общественных началах. Раньше очень мне помогал. Года два назад. Сейчас видимся раз в месяц, раз в два месяца. О его бизнесе, финансовых делах я не знаю...", - рассказал Мангер по телефону.
Среди других крупных спонсоров "СН" 22-летний повар киевского ресторана Ярослав Кузка, который перечислил 3 млн 300 тысяч гривен на счет партии, продавец женского белья Юлиана Куку, пожертвовашая 500 тысяч.
Донором партии, перечислившим 3 млн 300 тысяч гривен, является и владелец фермерского хозяйства "Дари Закарпаття 1979" Артем Микулинский, который зарегистрирован в Херсоне и фигурирует в нескольких мелких уголовных делах - мелкие кражи и драки с женой. Кроме того, органы опеки пытаются лишить его родительских прав. По утверждению мамы Микулинского, Артем имеет инвалидность и нигде не работает.
Это слуги урода подстроили! Однако...
Заявление писать кому и о чем?
По поводу чего заявление писать - "посадите в тюрьму потому что жиды финансируют жидов"?
Вывод должен быть политический.
Чим Бігус зразка кінця 2019 не такий, як Бігус зразка 2018?
А справжній журналіст і має всіх потроху кусати (якщо є за що, звичайно). Як кажуть в США, журналісти - сторожові пси демократії!
Где там типа новая таможня... фуры с трусами и лифами наверное как ласточки пролетают через границу...
Плевать, кто, кого и когда финансировал потому, как невозможно это проверить и найти доказательства, а без доказательств это все голимая туфта. Писеть ведь не мешками ворочать.
"Слуги" не сами составляли и подавали отчет о их финансировании?
А что там с ФОПами в том ресторане... что с кассовыми аппаратами и чеками?
Тады всю правду мы узнали про него... (с)
В ответ буфетчик так криво и горько улыбнулся, что всякие сомнения отлетели - в Москве есть мошенники.
- Это низко! - возмущенно воскликнул хозяин. - И я понимаю вас. Вы человек бедный... ведь вы человек бедный? А?
Буфетчик втянул голову в плечи, так что сразу стало видно, что он человек бедный.
- Сейчас мы это поправим, - заявил хозяин..."
Диалог из М&М. Или еще кто-то сомневается в моральных принципах слуг?
Зебобики, пора в Ростов!!!