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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2923) выборы (23089) граница (3280) Донбасс (20171) нормандская четверка (989)

 Украинская полиция готова патрулировать границу с РФ на оккупированном Донбассе с "представителями территориальных общин", - Аваков (обновлено). ВИДЕО

Украинская полиция зайдет на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, когда их покинут незаконные вооруженные формирования, и готова патрулировать с "представителями территориальных общин".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в комментарии hromadske на полях саммита "нормандской четверки" в Париже.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о совместном патрулировании с так называемой "народной милицией", которая сейчас имеет контроль на оккупированных территориях, Аваков просто повторил: "Я же вам сказал - территориальных общин" (на самом деле он сказал "марад", но понятно, что речь шла об "общинах").

"Это очень тяжелый переходный период, он продлится полгода или даже год, но мы готовы пройти. Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу", - добавил Аваков.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": "Четыре", - Аваков по пятибалльной системе оценил переговоры, которые состоялись в Париже в рамках "нормандского саммита". ВИДЕО

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Главное, о чем договорились лидеры "нормандской четверки":

  • разведение войск в трех районах до марта 2020 года;
  • обмен пленных до конца 2019 год;
  • полное прекращение огня до конца 2019 год;
  • продление действующего закона об особом статусе для Донбасса;
  • расширение мандата СММ ОБСЕ;
  • следующая встреча в Нормандском формате состоится до марта 2020 года.

О чем не договорились:

  • проведение местных выборов на Донбассе;
  • восстановление Украиной контроля над границей;
  • транзит газа.
Источник: https://censor.net.ua/v3164421
 
 
 Топ комментарии
 
С этими "отводами войск", вы не то, что восточную границу возьмете, а и западную потеряете!
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Туда можно заходить лишь тогда, когда дамбасяо сами восстановят то, что разграбили и распилили на металлолом... И когда сами перевешают всех впопучленцев и колаборантов на столбах...
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территориальных общин - ето новое название ДНР милиции?
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"А на хера мне этот домик на колесах, если у него нет колес?"
(С)
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трепло , забыл ,что морозил еще в 2017 г https://www.unian.net/politics/1728371-avakov-pogranichnikam-budte-gotovyi-k-deokkupatsii-donbassa-v-etom-godu-video.html В 2017 году стоит задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем - уже и Крыма. Українська поліція готова патрулювати кордон з РФ на окупованому Донбасі з "представниками територіальних громад", - Аваков (оновлено) - Цензор.НЕТ 6556


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кто будет отдавать приказ на задержание и стрельбу по нарушителях?

или будете голосовать перед этим ?
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В том, о чем договорились, забыли о главном: инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой. Источник: https://censor.net.ua/n3164403
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Фориула есть, миротворцев нет, для зелохов это победа.
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С этими "отводами войск", вы не то, что восточную границу возьмете, а и западную потеряете!
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Маленькие шаги, но очень важны для человечества. , ради мира на земле.
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Весь мир, затаив дыхание, следит....... Акции на биржах замерли в ожидании....
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Туда можно заходить лишь тогда, когда дамбасяо сами восстановят то, что разграбили и распилили на металлолом... И когда сами перевешают всех впопучленцев и колаборантов на столбах...
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В 14 году это почти случилось, почему бы не попробовать ещё раз
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ну если у Украины есть несколько десятков тысяч "лишних" жизней, то можно попробовать.
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Зеленский думал, раз-раз, и этот туда же, шоу...
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Тобто за Крим "нєуспєлі", а за транзит газу встигли?
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Говорили про наболіле - про бабло. Дешевий (для декого) газ в обмін на Крим. Валодья приїде з Парижу мільярдером.
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Контроль за восточной границей можно вернуть только военным путем. Уже пора разрабатывать планы в штабах, а США передать Украине законсервированые бомбандировшики из стратегического запаса, потому что они понадобятся для ковровых бомбадировок позиций русских бандитов после вывода из строя парашинской системы пво!
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дурачок, Евросоюзу и США не нужна полномасштабная война в Европе. Никто не позволит этого сделать. Иначе санкции будут введены уже против Украины, а не рашки.
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война будет вне зависимости что и кому выгодно и не выгодно!
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я слышал, что сказал ****: о последовательном выполнении минской капитуляции подписаной трусливым барыгой /а именно: псевдовыборы и легализация бандитов, а типа потом может быть якобы "контроль" за границей/!
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Зеленский сказал открытым текстом - никаких выборов до передачи контроля над границей Киеву ! И похоже эти трое там неплохо нагнули пуйла, судя по выражению его лица. Может ещё полезных санкций ему прописали )
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и что с того что сказал Зеленеский? ымперцы будут ссылаться на подписаную барыгой минскую капитуляцию и скажут потом, что исперпали терпение, признают ЛНДР и что можно будет сделать ПУСТОЙ БОЛТОВНЕЙ? - НИЧЕГО! Все вопросы в политике решают с позиции силы, а для этого нужно готовиться, а не молоть попосту языком! Старуха-проститутка Европа Челословакию кинула два раза 1938 и 1968, Финляднию два раза 1918 и 1939, балтийские страны скормила кремлю /на 50 лет оккупации/, сколько еще нужно примеров, чтоб понять, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих, хватит ждать и надеятся, что кто-то другой будет умирать за свободу и независимость Украины!
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трусливым барыгой? ТРУСЛИВЫЙ БАРЫГА торопился подписать Минские, потому что каждый день гибли ДЕСЯТКИ НАШИХ РЕБЯТ!! ДЕСЯТКИ КОТОРЫЕ ВЫЛИВАЛИСЬ В СОТНИ И ТЫСЯЧИ!! потому что мы воевали со второй по мощности армией в мире!!

А Зеля готов на любые уступки за 1-2 погибших в день и вас это не смущает!!

вот жеж твари двуличные. тьфу.
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Да, именно ТРУСЛИВЫЙ БАРЫГА! Маннергейм не был трусом и финны два раза отстояли свою независимость. ощутимо дав под зад русскому ымперскому медведю. а Бенеш был трусом и согласился на МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР /и Чехословакия потеряла свою независимость на полвека, сначала с оккупацией Германии, а потом с оккупацией совком/! не надо идти на поводу европейских шлюх - они всегда пекутся только о собственной выгоде и недальновидны с своих пацифистки-утопических идеях /об умиротворении агрессоров и оккупантов/
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Что касаемо Зе, ему досталоась в дурное наследство минская капитуляция барыги, которую лигитимизировали все европейские барыги /газ и нефть важнее Украины/. И он победил на выборах с обещанием перед лохторатом прекратить войну /обещание глупое и недальновидное - на НАСЕЛЕНИЕ тоже большим умом не отличается и умирать за свободу, которой у людей все равно нет, никто не хочет/!
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Вот ты гнида лахтинская, бот винья,глубоко зашифрованная
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переход на личность это прием троллей, когда нет аргументов! можешь обзывать меня как пожелаешь - это лишь говорит о тебе /а не о мне/, но факт остается фактом: барыга - трус и жадный олигарх /а не президент/, пастор - слизняк и бесхребетная тряпка, просравшая Крым и ползучию оккупацию Донбасса /кацапы не в неаглую поначалу перли, "стеснялись", проверяли будут защищать страну или руководство сдрейфит - и пастор наложил полные штаны/.
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спасли Украину в самый ответсвенный момент именно ДОБРОБАТЫ, которых так боялся барыга, а не тупые и дурные петины хенералы
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Я с начала 15го перестал вступать в споры и диаалоги с ботвой ************ ,дело неблагодарное и бесполезное ,бот на падлючей лживой работе ,что ты ему докажешь,к тому же идеологическому врагу,поэтому я вас чморю,вскрываю перед аудиторией и посылаюнах!
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выдеть за каждым постом "кацапа" - это паранойя тех, кто ограничен в сознании, мыслит стереотипами и "лозунками" /помоями/ подкотрольных барыги сми - такие /ХОЛОПЫ/ ни чем не лучше зомбированых помоями руссо-ымперской пропагандой!
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Хороший план, прямо в яблочко! Именно этого и хочет кремль, чтобы ему развязали руки, а там пойдет такая мясорубка, что мало никому не покажется и все будет по закону, ведь в конституции написано оберегать граждан в любой точке земного шара, а их там уже больше ста тысяч.
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мясорубка будет в любом случае. только жертв будет меньше с той стороны, кто будет подготовлен к ней
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и у этотого уже морда освинючилась...шо за болезнь такая...
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А " представители територіальних общин" це хто... Переодіті козлор лі чи сєпари з корпусів, які стануть поліцією. І як наша нацгвардія буде ходити з сєпарами - не уявляю.
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Дуже просто. Відбираються лояльні до рашки ватнічькі, яких серед мусорського складу більш ніж достатньо. ОБиСиЙе ж зависає з лугандонськими бл9д9ми в саунах, то чому б не перейти авакянським мусорам до "спільного патрулювання"?
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Воно то так , але патрулювання буде спільним . На два патрулі , або й більше, буде один з НГ . На тих територіях , в НГ для патрулювання , набиратимуть місцевих сєпарів за спрощеною процедурою , без документів .
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Перевдягнені контрактники вс рф з місцевими паспортами.
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Против только петяботы и рашня!Совпадение?
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а "за" тільки ідіоти та зелеклоуни .. Еге ж?
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Яка гарна гра слів. Народна міліція - територіальні громади. ПафстанцЫ - російські найманці. Скоро чекати на "донецьку і луганську федеративні республіки", прописані в Конституції?
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Аваков їздив на оглядини до путіна. Я так зрозумів, що в одного до иншого претензій нема. Може ще й героєм рассіі, як кадиров, стати.
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Українська поліція з сепарами буде контролювати кордон? А сепари будуть представниками якої країни, в цих сумісних патрулюваннях?
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Давайте задамо собі питання. зеленський змінив порошенка, а аваков, ситник, труба, холодницький залишилися на своїх посадах. Чому? Вони що виконують якісно свої посадові обовязки і за 5 років побороли корупцію та воровство, посадили десятки, сотні топ корупціонерів та злодіїв, тим самим повернули в державний бюджет вкрадені кошти? Ні ! результат близький до нуля. Саботаж, імітації, маніпуляції і ще більші витрати на ці безрезультативні структури. То кому це вигідно, щоб ситуація тільки ускладнювалася і хто реально керує державою? А я вам скажу хто злодійський олігархат через своїх маріонеток. І така гнила ситуація грає на руку зовнішнім ворогам, які як було вже неодноразово в історії україни, після ослаблення та розграбування України з середини, спокійно підгрібали її під себе, а далі терором заганяли вже всіх у стойло і "панів" і холуїв.
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Доганяй краще в методичках.Бо Трубу вже звільнено.
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Та ти шо?!!!! Звільнено трубу,!!! Це звичайно перемога!!!!!! Ти хлопаєш та стрибаєш від радості. Я тобі сказав, що там всі труби, тому і ситуація, схожа до - діло ТРУБА... От вже мені ці примітиви, як вони мене нервують....!
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Занадто багато знаків оклику.Здоров"я,доброго настрою.Кріпіться.
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Дякую і ви кріпіться, щоб для вас не було "забагато"...
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Ваши предложения? Где найти такое количество " ангелов" с чистой репутацией? Согласно книги Еноха, когда то давно уже спустились с Небесс Дети Богов в количестве 200 особей! Взяли себе в жены дочерей человеческих, дали Знания, навыки, Закон и правила поведения в Жизни. Научили всему что знали сами- только их назвали " падшими". И они отгребли за это от своих же. А их главный " Сатаниил" - что в переводе означает " Светоносный"- стал Дьяволом и самым большим Врагом " Бога". Только вот в истории человечества нет ни одного убийства во имя Сатаны! Ни одного! Зато во имя Христа и Бога уничтожались целые народы. Но я отвлекся! Так где их взять, мой друг? И еще одно, у национал- социалистов, коим является большинство, в итоге получался Третий Рейх, у коммунистов- СССР, а вот у классических Либералов- США. ДумайТе! Хотя по большому счету- нечем!
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Ангелів не знаходять, ангелів роблять....... І я знаю що буває зявляються в історії люди, які можуть в своїй державі з чортів зробити якщо не ангелів, в прямому розумінні цього слова, так законослухняних та освіджених громадян з розвиненою громадською свідомістю. Це буває рідко але буває. І ці народи та держави дуже від цьог виграють. Звичайно з людей чортів набагато легше зробити, тому і рахунок постійно на їхню користь. Тут вже питання ваше на якому боці бути. Думайте, якщо є чим. Хоча по великому рахунку я знаю, що ви думаєте і на якому боці....
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"Компромисс может быть: мы не за месяц возьмем границу, а за два дня."

.....или на два дня.
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ай красава . згоден патрулювати власний кордон з колаборантами і окупантами в якості живого щита і лигітимізації терористів і загарбників
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Он сам хоть понял - какую хрень брякнул? Мухоморов из Парижа пацаны завезли?
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на самом деле он сказал "марад", но понятно, что речь шла об "общинах".Источник: https://censor.net.ua/v3164421

Да он же бухой!
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Что это за общины? Из первобытно-общинного строя?
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Арсений(с) Аваков? ))))
Алё, вы ничего не перепутали?
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ще один злидень-пристосуванець.. Кровосісі чортові.
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"... да как же тебя понять, коли ты ничего не говоришь?.." )))))))))))
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Зеленский -никаких выборов до передачи контроля над границей . Но проголосувавши за особливий статус Донбасу на законодавчому рівні , амністію бойовикам , і виборів не потрібно , вся та нечисть одразу попре в Київ , розповзеться по всій Україні що і є метою кремля. Повна дестабілізація України за чотири місяці до виборів.А ще не забувайте, після голосування за особливий статус , українські війська відведуть в казарми , бо то є зміна в конституції , війни немає , агресії кацапів немає.
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