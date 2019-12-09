 "Это рэперы, они собрались по интернету. У нас сегодня по интернету наркотики продают, и никто не знает", - хозяин клуба о скандальном выступлении Morgenshtern. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Думская".
Несколько десятков патриотически настроенных одесситов пришли в ночной клуб "Палладиум", чтобы выразить свой протест против вчерашних высказываний российского певца Morgenshtern.
Активисты расписали окна клуба надписями "Сепарклуб закрыт" и показательно сложили у входа шины, после чего зашли внутрь.
"Там они немного пошумели, разбросав предметы мебели", - сообщает "Думская"
После этого к активистам вышел владелец заведения Валерий Твердовский. Он публично извинился за случившееся и заявил, что "больше такого здесь не будет".
Читайте на Цензор.НЕТ: Российский музыкант Morgenshtern, выступая в Одессе, назвал "#баной показухой" траур в связи со смертельным пожаром в местном колледже. ВИДЕО
При этом Твердовский пояснил, что узнал о скандальных заявлениях российского музыканта только сегодня около 16 часов. "Это рэперы, они собрались по интернету. У нас сегодня по интернету наркотики продают, и никто не знает", - пояснил он.
Получив от владельца клуба объяснения, присутствующие удалились.
Напомним, российский музыкант Morgenshtern, выступая 8 декабря в одесском клубе, со сцены назвал день траура в связи со смертельным пожаром в местном колледже "#баной показухой".
Позднее в ответ на критику в одесских СМИ музыкант заявил, что "#бал их рот".
Также на Цензор.НЕТ: СМИ Одессы, я #бал ваш рот, - российский музыкант Morgenshtern, назвавший траур по жертвам пожара в колледже "#баной показухой", ответил на критику журналистов. ФОТО
А кто тогда заплатил гонорар этому кацапскому певцу ртом?
Надо было разнести этот клуб - и сказать:
Это вандалы по интернету тусуются!
Один долбодятел показужно пёрднул, другие показушно разложили запаски и прибежали извинения искать. Вышел третий показушник и театрально извинился за первого перед вторыми. Вторых это полностью удовлеторило, он показушно поорали, поснимали всё на телефоны, забрали запаски и испорились. Теперь вопрос: кому это надо было, этот гадский цирк и где мля Баканов? В нормальной стране, приехали бы общительные ребята с надписью СБУ и запаковали бы доходягу в автобус и заболтливо выкинули бы на белорусской границе с пинком под зад. А котику в костюме посоветовали бы следить за тем скотом которое он к себе приглашает и при повторении назидательно выпороть. Но всех устаривает плядский цырк с ряженными идиотами. Ну видно время не пришло ещё.