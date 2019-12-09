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 Общество
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Все про:Одесса (5817) пожар (3833)

 "Это рэперы, они собрались по интернету. У нас сегодня по интернету наркотики продают, и никто не знает", - хозяин клуба о скандальном выступлении Morgenshtern. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Патриоты пришли требовать извинений от владельца одесского ночного клуба, во время выступления в котором российский рэпер Morgenshtern назвал траур по жертвам пожара "#баной показухой".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Думская".

Несколько десятков патриотически настроенных одесситов пришли в ночной клуб "Палладиум", чтобы выразить свой протест против вчерашних высказываний российского певца Morgenshtern.

Активисты расписали окна клуба надписями "Сепарклуб закрыт" и показательно сложили у входа шины, после чего зашли внутрь.

Это рэперы, они собрались по интернету. У нас сегодня по интернету наркотики продают, и никто не знает, - хозяин клуба о скандальном выступлении Morgenshtern 01Это рэперы, они собрались по интернету. У нас сегодня по интернету наркотики продают, и никто не знает, - хозяин клуба о скандальном выступлении Morgenshtern 02

"Там они немного пошумели, разбросав предметы мебели", - сообщает "Думская"

После этого к активистам вышел владелец заведения Валерий Твердовский. Он публично извинился за случившееся и заявил, что "больше такого здесь не будет".

Читайте на Цензор.НЕТ: Российский музыкант Morgenshtern, выступая в Одессе, назвал "#баной показухой" траур в связи со смертельным пожаром в местном колледже. ВИДЕО

При этом Твердовский пояснил, что узнал о скандальных заявлениях российского музыканта только сегодня около 16 часов. "Это рэперы, они собрались по интернету. У нас сегодня по интернету наркотики продают, и никто не знает", - пояснил он.

Это рэперы, они собрались по интернету. У нас сегодня по интернету наркотики продают, и никто не знает, - хозяин клуба о скандальном выступлении Morgenshtern 03

Получив от владельца клуба объяснения, присутствующие удалились.

Напомним, российский музыкант Morgenshtern, выступая 8 декабря в одесском клубе, со сцены назвал день траура в связи со смертельным пожаром в местном колледже "#баной показухой".

Позднее в ответ на критику в одесских СМИ музыкант заявил, что "#бал их рот".

Также на Цензор.НЕТ: СМИ Одессы, я #бал ваш рот, - российский музыкант Morgenshtern, назвавший траур по жертвам пожара в колледже "#баной показухой", ответил на критику журналистов. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3164384
 
 
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Тем бы реперам репы начистить...И хозяину клуба за компанию.
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По интернету собрались, завалились в дорогущий "Палладиум" , а хозяин ни сном, ни духом?.. Лошок какой-то. "Это рэперы, они собрались по интернету. У нас сегодня по интернету наркотики продают, и никто не знает", - хозяин клуба о скандальном выступлении Morgenshtern - Цензор.НЕТ 4564
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Та ну дурку включил, мол хозяин не знает кто поёт в его клубе...
А кто тогда заплатил гонорар этому кацапскому певцу ртом?
Надо было разнести этот клуб - и сказать:
Это вандалы по интернету тусуются!
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Бла бла бла))) какие то рэперы собрались... Чешет шо дышит
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А тут показуха уже другого рода ....
Один долбодятел показужно пёрднул, другие показушно разложили запаски и прибежали извинения искать. Вышел третий показушник и театрально извинился за первого перед вторыми. Вторых это полностью удовлеторило, он показушно поорали, поснимали всё на телефоны, забрали запаски и испорились. Теперь вопрос: кому это надо было, этот гадский цирк и где мля Баканов? В нормальной стране, приехали бы общительные ребята с надписью СБУ и запаковали бы доходягу в автобус и заболтливо выкинули бы на белорусской границе с пинком под зад. А котику в костюме посоветовали бы следить за тем скотом которое он к себе приглашает и при повторении назидательно выпороть. Но всех устаривает плядский цырк с ряженными идиотами. Ну видно время не пришло ещё. "Это рэперы, они собрались по интернету. У нас сегодня по интернету наркотики продают, и никто не знает", - хозяин клуба о скандальном выступлении Morgenshtern - Цензор.НЕТ 2067
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Печально не то, что какой-то там кацап что-то сказал, а то, что многочисленные "украинцы" сейчас в разных комментах его оправдывают, типа: "Все правильно сказал, молодец!". Да и на самом концерте зрители аплодировали в ответ на этот высер. Короче, как бы изощренно какой-либо кацап не испражнялся бы в глаза малороссов, они все равно найдут тысячу доказательств, что это не моча, а божья роса. Вот это грустно. А то, что он там сказал, то фигня.
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котики продают по тірнету , никто не знает а сей болгарин знает, а шо у него под носом то не знает, может он не паприку в клюбе етим реперам подсипает?
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смотришь на очередной такой ппц ... и понимаешь что без погромов эту российскую чуму не вывести
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