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 Политика Украины, Киевские новости, Общество
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Материалы по теме:
Все про:Киев (18294) митинг (2336) нормандская четверка (905) Богачук Олег (943) Офис Президента (181)

 Активисты проводят митинг под Офисом президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники акции "Варта на Банковой" планируют стоять, пока не будет результатов саммита и двусторонних переговоров Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Настроение довольно рабочее, - замглавы ОП Тимошенко анонсировал, что встреча "нормандской четверки" затянется. ВИДЕО

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча в Париже: советники лидеров "нормандской четверки" ушли исправлять текст договоренностей

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Также читайте: Активистов Нацкорпуса и ветеранов АТО задерживала парижская полиция за акцию протеста перед Елисейским дворцом

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Активисты проводят митинг под Офисом президента 15

Читайте также: Зеленский, Меркель, Макрон и Путин сели за стол переговоров - протокольная часть встречи завершена - теперь идет общение без прессы. ФОТО

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Активисты проводят митинг под Офисом президента 17
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Активисты проводят митинг под Офисом президента 19

Читайте: Пресс-конференция по итогам встречи "нормандской четверки" перенесена на более позднее время

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Активисты проводят митинг под Офисом президента 24

Смотрите также: "Поїхали?" - Зеленский выезжает из парижской гостиницы на переговоры в "нормандском" формате. ВИДЕО

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Фото, видео: Олег Богачук

Напомним, 8 декабря вече прошло на Майдане в Киеве. Позже началась акция "Варта на Банковой".

Источник: https://censor.net.ua/v3164376
 
   
 Топ комментарии
 
Козломордый здесь водки нет!
Вали обратно в свой кадыровский гарем!
Активісти проводять мітинг під Офісом президента - Цензор.НЕТ 2613
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нашо, якщо є наколоті апельсини? Та й печиво від Нуланд трохи залишилось.
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Спасибо Пороху за подработку и бесплатную еду для людей
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нашо, якщо є наколоті апельсини? Та й печиво від Нуланд трохи залишилось.
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А без нього ніяк? Вас тількі коньяк перетворює на зе-активіста? Співчуваю.
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Сегодня что на всех тролинных фермах
***** и Коломойши - объявили мобилизацию?

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Я заметил, что когда аврал или какая-то очень важная тема, то всегда всплывает "Garsia UA"
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...пропердовец! выйди Карлаганкой или Петровкой подыши! попустит! Активісти проводять мітинг під Офісом президента - Цензор.НЕТ 9931
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они не пъют. им нельзя: они же следующая волна мобилизации. больше не будет принудительного призыва: порохоботы-антикапитулянты обеспечат армию живой силой
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один уже послушал куйла уже 5 год сидит в Ростове, теперь у этого есть шанс.......
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Козломордый здесь водки нет!
Вали обратно в свой кадыровский гарем!

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а я смотрю ты авторитетный знаток дискотек в Жмеренке?...
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Зебилятник дружно ставит лайки руснявому пропагандону. Это очень показательно.
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Овощ скорее не сидит... а лежит в Ростове, т.к. уже давно ласты склеил
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Корчинский - нормандская встреча Зеленского подрывает Украину.
Зе Путин попутал

https://youtu.be/yukSI8NpakY

Активисты проводят митинг под Офисом президента - Цензор.НЕТ 8331
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Под столом сидел? Активісти проводять мітинг під Офісом президента - Цензор.НЕТ 4762
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Вообще то Корчинский со своими братчиками уже
давно известный провокатор на зарплате Медведчука******...
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Давно навязываемое мнение, ничего не имеющее общего с реальностью...
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Независимо от решения этих встреч, палаточники завтра свернутся и разойдутся.
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А жаль, пусть лучше бы Порох подольше пропатил бы чтобы люди побольше подзаработали
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10 декабря,вторник. ДНЕМ
В Киеве ожидается туман или низкая слоистая облачность. Вероятность осадков 0%. Атмосферное давление в пределах нормы (745-748 мм рт. ст.). Температура воздуха +2...+4°C. Ветер слабый (1-2 м/с). Относительная влажность 93-100%.

При такой погоде самолетом в Ростов можно вылететь?
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я тебе твои чемоданы и на Вокзальную помогу подвезти..
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Что, бухгалтерство надоело, решила экстрима на форуме поискать - обругать кого то? Скучная у тебя жизнь.
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А чаво кацапская рожа ты домой поездом собираешься? А я то думал вместе с земородком на самолете полетишь. Под песню "Я пролетаю как фанера над Парижем.."!
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Свои чемоданы смотри не забудь, помосчник ))
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Что, столько наворовал у Украины, что еще и чужие чемоданы выпрашиваешь?
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Ты меня с кем-то спутал: в отличие от тебя я носильщиком или извозчиком не подрабатываю )))
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Почему-то когда-то любимый всех кацапов Сталин не сел за столом с Гитлером после июня 1941г? Это в адрес тем кто говорит что нужно догаварывать хоть кокой то мир, даже на коленях умаляя
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Ооооооо.... Уже и сталин в ход пошёл. Активісти проводять мітинг під Офісом президента - Цензор.НЕТ 4581
Крыша совсем поехала.
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Спасибо Пороху за подработку и бесплатную еду для людей
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В отлічіі от зебобіка, Питро Олексійович завжди переживає за своїх людей!!!
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А вони йому Дякують!!!
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Пiдтримують. Активисты проводят митинг под Офисом президента - Цензор.НЕТ 1780
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200 отмороженных мозгов носов там присутствуют?
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Там вся Україна!! Можеш глянути в неті, там з других ракурсів фото є. Більше двухсот чоловік зібралося!!
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Ты одного десять раз посчитал. Активісти проводять мітинг під Офісом президента - Цензор.НЕТ 1325
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Бачимо, що є недовіра до зеполітики🐸
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1 набундюченый дед это еще не народ.
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Зато ты, чучело лишнехромосомное, уже народ! Активісти проводять мітинг під Офісом президента - Цензор.НЕТ 6381
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очень классный фоторепортаж, спасибо огромное.
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Нужно следить за Моникой что бы нам трипер не привезла
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Всё равно привезёт. Он ща там принимает со всех сторон, в любом количестве Активісти проводять мітинг під Офісом президента - Цензор.НЕТ 8585
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Когда Зелупа завтра скажет что Украина возвращается в Таежный союз может рабов больше выйдет на Майдан. А пока все довольные что проституткам в Польше и Германии хорошо платят.
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Просто многие, очень многие, не вышли т.к. надеятся, что у Зе есть здравый рассудок не повторять ошибок проффесссора.
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Флаг дэнэрии то зачем приволокли?Словно Зеленского не украинцы избирали, а жители этих норотных республик.
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Такие же малоросы, как даунбасцы, зекретина избирали, а не украинцы -так что все правильно
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Иного ответа от петеботов я и не ждал. Ох уж эта Ылитка, пора уже смириться, что вы в позорном меньшинстве.
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Против моники уже, как минимум, пол Украины -это даже судя по зебильным нарисованным опросикам)
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Так впирьод, на варту, чего трёшься в уютном интернетике, порохоботная ылитка?
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Обязательно когда шмарклю встречать будут)
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скорее раньше ваш петюня сдохнет от диабета, обожравшись своей просрочки Активісти проводять мітинг під Офісом президента - Цензор.НЕТ 6901
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А зекретин сразу в ростов? Ну тогда совсем ОК)
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Та моника уже обосралась по самое немогу... кланялась пуйлу идиотина обнюханная...
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Зомби? Ну пусть стоят, будут зато детям рассказывать с гордостью что "отстояли" Украину.....дурдом ч.с.
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Конечно пусть стоят.
И не нужно их трогать.
Побегают по Киеву и разойдутся.
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О, это точно! Если переговорам будет сопутствовать успех - они его поставят себе в заслугу! Мол если бы не они - Зеленский слил бы Украину.
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Абсолютно верно!
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Помогите мне понять чего хотят эти люди! А то я, глядя на них вспоминаю английский анекдот ... а чего они не расходятся? ...)))
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Все просто.
Это - очередная ошибка "команды" порошенко.
Они думают, что повышают его рейтинг.
И попутно подстраховка от "политического" преследования.
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А я вспоминаю анекдот... -А где же ослы?
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Ой, не хоче Пеця в тюрьму
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В самую ДЕСЯТОЧКУ!
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А моника, судя по поклонам педофилу на гиляку таки собралась)
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а чи не дурник наш бубочка? чи усвідомлює воно, що взагалi вiдбувається?

Активісти проводять мітинг під Офісом президента - Цензор.НЕТ 5358
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дiйсно, у шмарклi лице не дуже здорової психiчно людини...




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Парень молодой, ты сначала вспомни армию Украины в 2014 и сейчас. Тогда армия была в кроссовках и вместо оружия дубинки. А сейчас украинская армия одна из самых сильных армии Европы...... включаю кацапскую. Если бы порох не останавил кацапов в Минске, то сегодня Славянск, Днипро, Херсон, Киев были бы в руках моторолов и прочие сволочей. А для вас голодомор 30-тых был бы как праздник по сравнению с то что вас ожидал за неподчинение царью
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Какие кроссовки? Какие дубинки? Ты дебил?
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Особенно умылил пассаж о том, что украинская армия одна из самых сильных армий Европы Активісти проводять мітинг під Офісом президента - Цензор.НЕТ 2162 .
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Суперзашквар Порошенко. Все становится явным
===Почему именно за каденцию Петра Алексеевича кум Путина Медведчук нарастил такое информационное и политическое влияние в Украине? Его же не видно и не слышно было с 2004-го...
- Выскажу свою точку зрения: потому что Порошенко считал, что Медведчук ему полезен. И как коммуникатор с Россией, и с точки зрения позиционирования здесь, в Украине.
- "Позиционирование" в смысле герой - антигерой?
- Это упрощенно, но верно. С точки зрения внешнеполитических решений, которые были приняты за пять лет президентства Порошенко, было немного ошибок. А с точки зрения внутренней политики - было много катастрофических решений, в том числе с усилением влияния Медведчука. ===
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Петюшки розганяють тотальну зраду, і пофігу чим закінчится самміт)))
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Совершенно верно.
Им сейчас, чем хуже - тем лучше.
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Петекантропы до дрожи во всех членах переживают сейчас за ***** - удастся ли ему нагнуть Зеленского, ведь в противном случае анонсированная грандиозная зрада превращается в мыльный пузырь и организованные за бабло мародера фестивали - в цирк шапито!
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Только кретины, которые выбрали идиота в воюющей стране,потом пронаблюдав это мурло пол года, могут не понимать чем это закончится)
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А какого идиота вы, кретины, выбрали то?
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кацап, я уже вам сегодня не подаю -вы все и так к ночи ужратые боярой тут)
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Все? Раздалась?
Может теперь еще и рассосешься? Активісти проводять мітинг під Офісом президента - Цензор.НЕТ 1527
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Эти бараны верят во всемогущество кнопки СПАМ! Активісти проводять мітинг під Офісом президента - Цензор.НЕТ 9679
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Пишаюсь вами, унікальна талановита нація українців, самодостатня та організована сама по собі.
Нам ніхто не потрібен, один українець це - бойовий загін, повар, огороднік, співак, красень, надійний друг, розумник, айтішник ... - (сто в одному),

Навіщо нам ВР, кабмін ...
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===Я никогда не был частью политической команды Порошенко, я был частью внешнеполитической команды Украины.===

Порошенко настолько токсичный, что минимально адекватные от него дистанцируются. Что и показал порохо-минимайдан. Никого не быо, люди не поддержали. Это хорошо. Угрозы, что выведем людей, лишь не трогайте прошлую власть, этот шантаж не работает. Пора Пораженку за граты, надолго
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Кому шо... зебанат, а почему все ваши в реале теперь врут, что за шмарклю не голосовали или не хотят про политику теперь вообще говорить?)
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===В частности, утверждает, что решение войти в Иловайск было политическим. То есть, его принимал лично президент Порошенко и продиктовано оно было стремлением как можно быстрее окружить Донецк и на параде ко Дню независимости рапортовать об очередной победе. Это совпадает с утверждениями Геннадия Корбана. Также оно подтверждается рядом добробатовцев, которые говорят, что агитировать их на штурм Иловайска приезжал лично Валерий Гелетей - тогда министр обороны и особо доверенное лицо ПАПа.

Также, как признается Муженко, после окружения наших сил, исходные переговоры о «зеленом коридоре» вел Петр Порошенко, очевидно, с Владимиром Путиным. Муженко обсуждал с российским начгенштаба Герасимовым лишь технические детали. ===

===Есть инфа, что о необходимости сворачивания этих вооруженных формирований, из которых потом выросли добробаты, шла речь на известной встрече в Вене, где участвовали Порошенко, Фирташ, Кличко и Левочкин.

И если удастся подтвердить доказательно, в том числе, и с помощью американских правоохранителей, что в Вене ПАП принял на себя некое обязательство по добробатам, то Иловайск из военной ошибки, повлекшей массовые потери (за что тоже судят!), превратится в чудовищную государственную измену. ===
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ненька украина горить .... аааааааааааааааааааааааа
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