 Активисты проводят митинг под Офисом президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Фото, видео: Олег Богачук

Напомним, 8 декабря вече прошло на Майдане в Киеве. Позже началась акция "Варта на Банковой".