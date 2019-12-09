 Активисты проводят митинг под Офисом президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Напомним, 8 декабря вече прошло на Майдане в Киеве. Позже началась акция "Варта на Банковой".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Напомним, 8 декабря вече прошло на Майдане в Киеве. Позже началась акция "Варта на Банковой".
***** и Коломойши - объявили мобилизацию?
Вали обратно в свой кадыровский гарем!
Зе Путин попутал
https://youtu.be/yukSI8NpakY
давно известный провокатор на зарплате Медведчука******...
В Киеве ожидается туман или низкая слоистая облачность. Вероятность осадков 0%. Атмосферное давление в пределах нормы (745-748 мм рт. ст.). Температура воздуха +2...+4°C. Ветер слабый (1-2 м/с). Относительная влажность 93-100%.
При такой погоде самолетом в Ростов можно вылететь?
Крыша совсем поехала.
мозговносов там присутствуют?
И не нужно их трогать.
Побегают по Киеву и разойдутся.
Это - очередная ошибка "команды" порошенко.
Они думают, что повышают его рейтинг.
И попутно подстраховка от "политического" преследования.
===Почему именно за каденцию Петра Алексеевича кум Путина Медведчук нарастил такое информационное и политическое влияние в Украине? Его же не видно и не слышно было с 2004-го...
- Выскажу свою точку зрения: потому что Порошенко считал, что Медведчук ему полезен. И как коммуникатор с Россией, и с точки зрения позиционирования здесь, в Украине.
- "Позиционирование" в смысле герой - антигерой?
- Это упрощенно, но верно. С точки зрения внешнеполитических решений, которые были приняты за пять лет президентства Порошенко, было немного ошибок. А с точки зрения внутренней политики - было много катастрофических решений, в том числе с усилением влияния Медведчука. ===
Им сейчас, чем хуже - тем лучше.
Может теперь еще и рассосешься?
Нам ніхто не потрібен, один українець це - бойовий загін, повар, огороднік, співак, красень, надійний друг, розумник, айтішник ... - (сто в одному),
Навіщо нам ВР, кабмін ...
Порошенко настолько токсичный, что минимально адекватные от него дистанцируются. Что и показал порохо-минимайдан. Никого не быо, люди не поддержали. Это хорошо. Угрозы, что выведем людей, лишь не трогайте прошлую власть, этот шантаж не работает. Пора Пораженку за граты, надолго
Также, как признается Муженко, после окружения наших сил, исходные переговоры о «зеленом коридоре» вел Петр Порошенко, очевидно, с Владимиром Путиным. Муженко обсуждал с российским начгенштаба Герасимовым лишь технические детали. ===
===Есть инфа, что о необходимости сворачивания этих вооруженных формирований, из которых потом выросли добробаты, шла речь на известной встрече в Вене, где участвовали Порошенко, Фирташ, Кличко и Левочкин.
И если удастся подтвердить доказательно, в том числе, и с помощью американских правоохранителей, что в Вене ПАП принял на себя некое обязательство по добробатам, то Иловайск из военной ошибки, повлекшей массовые потери (за что тоже судят!), превратится в чудовищную государственную измену. ===