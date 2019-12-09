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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Париж (344) нормандская четверка (905) Тимошенко_Кирилл (18) Офис Президента (181)

 Настроение довольно рабочее, - замглавы ОП Тимошенко анонсировал, что встреча "нормандской четверки" затянется. ВИДЕО

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" продлится еще несколько часов.

Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил журналистам hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, встречи Зеленского и Путина еще не было, она запланирована позже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча в Париже: советники лидеров "нормандской четверки" ушли исправлять текст договоренностей

"Настроение довольно рабочее", - добавил Тимошенко.

"Двусторонней встречи президента Украины Зеленского и президента Российской Федерации Путина еще не было. Она запланирована и будет позднее", - цитирует Тимошенко Интерфакс-Украина.

Он указал, что "уже должен был быть брифинг (по программе саммита), а его еще нет, поэтому все сдвигается по времени, поэтому будем смотреть, как это все будет".

По словам Тимошенко, лидеры стран выйдут к прессе, как только будет подготовлено общее коммюнике.

Также читайте: Активистов Нацкорпуса и ветеранов АТО задерживала парижская полиция за акцию протеста перед Елисейским дворцом

Источник: https://censor.net.ua/v3164373
 
 
 Топ комментарии
 
Поінформовані джерела стверджують, що н/д Ю.Корявченков ("Юзік") організував у Парижі продаж квитків на зустріч у Нормандському форматі)))
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Мокши тоже Зеленского держат за шута на корпоративе Настроение довольно рабочее, - замглавы ОП Тимошенко анонсировал, что встреча "нормандской четверки" затянется - Цензор.НЕТ 9328

Настроение довольно рабочее, - замглавы ОП Тимошенко анонсировал, что встреча "нормандской четверки" затянется - Цензор.НЕТ 8390
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Процес сдачи Украини идет хорошо. зЕ
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Процес сдачи Украини идет хорошо. зЕ
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Терпите, 92% проголосовали за Хутина (Порошенко говорил или он или Пуйло и 92% проголосовали на парламентских не за Порошенко)
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він взагалі багато казав, тільки 92% з того було брехнею
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Да и на местных выборах в следующем году будет зрада зрадная для ПЭСов.
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Мокши тоже Зеленского держат за шута на корпоративе

Настроение довольно рабочее, - замглавы ОП Тимошенко анонсировал, что встреча "нормандской четверки" затянется - Цензор.НЕТ 8390
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рашаговносми:
Президент Украины Зеленский оконфузился на «нормандской встрече» в Париже.
Российский лидер Владимир Путин был вынужден преподать ему урок хороших манер.
Перед началом саммита лидеры «четверки» сели за круглый стол и повернулись в сторону камер для протокольных кадров, а Зеленский остался сидеть спиной к представителям прессы. Президент Франции Эммануэль Макрон показал рукой на журналистов, но Зеленский не понял этого жеста.После этого Зеленскому о необходимости повернуться сказал президент РФ Владимир Путин. Украинский президент ответил «А!», испугано улыбнулся и повернулся к прессе.
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Бл...!!! Квартал 95 з "хомо еректус " не витравити нічим .
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да пофиг абсолютно, что свинособаки там пишут. У моники опыта 0, ожиданий от неё не много. Пусть меньше крупно факапит и это уже можно считать за успех.
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***** весь благостный, а Зеля просто сияет. Это что значит? "Золотая середина"?
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Это значит, что ***** уже заехал в "Золотую (или не очень) середину"!!!
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Провінційну актрисульку взяли на підтанцовку у столичний театр... Вона дуже рада...
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Поінформовані джерела стверджують, що н/д Ю.Корявченков ("Юзік") організував у Парижі продаж квитків на зустріч у Нормандському форматі)))
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Чекаємо на результат. Бо "зрада" і прогнози вже втомили
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За газ, падлюки, ні слова не кажіть... Якщо почнете купляти газ в пуйла, значить продали Україну...
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а у кого покупают? через посредников норвежский берем? у нас газ русский. наши деньги в россии..но с антуражем
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в кого завгодно, тіки не в цапів... Будь яка європейська компанія є надійним партнером, цапи - ні, бо знов на Новий Рік будуть викручувати руки. Поляки вже купляють скраплений газ по 120 баксів і були підготовлені угоди з американцями, по закупівлі їх газу й з зберігання їх газувнаших сховищах але зараз зє шмаркля це відсунув... Коли корейці набудують лостатню кількість газовозів, то скраплений газ ще здешевшає... Тре бути дебілом або ворогом України, щоби здавати зараз виграшну позицію ворогу...
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Не знаю как закончится встреча. В одном уверен, что там куда приезжает сатана жди пожаров,наводнений и других бед.
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Меркель и Макрон отказались от совместного брифинга! Остались Пу и Зеленский!
Типа, мы вас свели, разбирайтесь между собой, отъе#итесь от нас, мы хотим гешефт и похер нам на ваши вшивые ценности, настоящие ценности заканчиваются на границе ЕС!
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Пока решаются вопросы мира в Париже, вооруженные силы Кацапов продолжают вести войну в Украине. В 18.00 сегодня обстреляли Красногоровку и Березовку в Донецкой области...
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Карлєков построілі так , шоб нікто нє понял, шо оні карлєкі. Но ми то знаєм...)))
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Амедов-Поліграфич, що, не дарма я тебе попереджав?
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Авакова взяли щоб повідомити йому стільки буде представників від НГ в сєпарпатрулях з ОБСЄ . Один НГ на патруль , чи один на два патрулі . І звичайно всі такі нацгвардійці мають бути з територій ОРДЛОСОС , для чого вчорашніх сєпарів прийматимуть до НГ за спрощеною процедурою без документів . А баканов певно має підтвердити згоду України на переведення всіх сєпарських МГБ до СБУ в повному складі . І звичайно повна пенсія тим силовикам які віддавали владу кізякам і кацапам , виставивши тих есбеушників і мєнтів жертвами випадку , а не злочинцями .
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Вопрос что значит рабочее то ли рояль то ли бубочка
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Схоже, буде щось подібне до серпня 1939.
Маю на увазі акт молодого Лікантропа - коли СРСР і Райх просто взяли і поділили Польщу (разом із Західною Україною).
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Може ви хотіли написати "акт Пітекантропа" (з молодою самицею)?
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***** будет тянуть в ночь (он то выспался).
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Да, Пэдро ж удар хватит, и всю пороховату, если все же в Париже удастся договориться.
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"Настроение довольно рабочее", - добавил Тимошенко. Источник: https://censor.net.ua/v3164373
Рояль поставьте, будет веселее...
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Як можна говорити про говорити про коли всі мовчать про порядок роззброєння сєпарюг ? Певно для затвердження ВР на Банковій вивчають кремлівський проект про Збройні Сили Лугандону .
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Нас носила молодость в сабельный поход
Нас бросала молодость на Кронштадский лед.. (с)
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