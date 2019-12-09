 Настроение довольно рабочее, - замглавы ОП Тимошенко анонсировал, что встреча "нормандской четверки" затянется. ВИДЕО

Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил журналистам hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що зараз проходить чотиристороння зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини — каже, проходяться по кожному пункту заготовленого комюніке pic.twitter.com/WNeCfbLeYz — hromadske (@HromadskeUA) December 9, 2019

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко каже, Зеленський, Путін, Меркель і Макрон у робочому настрої — зараз тривають чотиристоронні переговори pic.twitter.com/X1Npd1cKdF — hromadske (@HromadskeUA) December 9, 2019

По его словам, встречи Зеленского и Путина еще не было, она запланирована позже.

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"Настроение довольно рабочее", - добавил Тимошенко.

"Двусторонней встречи президента Украины Зеленского и президента Российской Федерации Путина еще не было. Она запланирована и будет позднее", - цитирует Тимошенко Интерфакс-Украина.

Он указал, что "уже должен был быть брифинг (по программе саммита), а его еще нет, поэтому все сдвигается по времени, поэтому будем смотреть, как это все будет".

По словам Тимошенко, лидеры стран выйдут к прессе, как только будет подготовлено общее коммюнике.

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