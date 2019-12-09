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Все про:акция (1988) Киев (18294) нормандская четверка (905) Богачук Олег (943) Офис Президента (181)

 "Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини", - продолжается акция "Варта на Банковой". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возле Офиса президента установили рамки-металлодетекторы. На территорию, где проводится акция "Варта на Банковой" пускают только через них.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Поїхали?" - Зеленский выезжает из парижской гостиницы на переговоры в "нормандском" формате. ВИДЕО

Акция будет продолжаться до конца встречи "нормандской четветки". Накануне организаторы приглашали приходить ближе в 19:00.

Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 01
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 02
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 03
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 04
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 05
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 06

Также смотрите: Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров в "нормандском формате". ВИДЕО

Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 07
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 08
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 09
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 10
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 11
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 12
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 13
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 14
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 15

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Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 16
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 17
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 18
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 19
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 20
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 21
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 22
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 23

Смотрите: Активисты продолжают стоять под Офисом президента на Банковой. ВИДЕО

Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 24
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 25
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 26
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 27
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 28
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 29

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция под Офисом президента проходит без нарушений правопорядка, - МВД

Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 30
Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини, - продолжается акция Варта на Банковой 31
Фото, видео: Олег Богачук

Напомним, 8 декабря вече прошло на Майдане в Киеве. Позже началась акция "Варта на Банковой".

Источник: https://censor.net.ua/v3164341
 
 
 Топ комментарии
 
Даже Бог создавал мир за 7 дней, а УЗКОЛОБЫЕ хотят, что бы ЗЕ привез МИР за 4 часа.
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Країна чекає на ПЕРЕМОГУ !!!!!!!!!!!!!!!
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"Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини", - продолжается акция "Варта на Банковой" - Цензор.НЕТ 6176 серьезно что ли...?

и есть основания?
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Вряд ли стоит так далеко заглядывать. Нам хотя бы защитиься.
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я тоже на это надеюсь но очень сомневаюсь.лишь бы хуже делов не наворотил
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21-го апреля желтая вода была у вас в голове , когда вы ставили "+" за смешное .
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тююю.буквально пару веток ниже ты зраду ждала.шо,уже перемогу?
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а ты,кацап,судя по смайликам,из унитаза вообще не вылезаешь
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Дынырийка,ты шо тему с паспортами пропустила? за живое задело?
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угу, еще только нагнать попов и постоять на коленях перед ними, бубня мантры.
такая же "эффективность".
если все зависит от Путина, то хоть обписаться табличек мона - ииии?
или хоть обмолиться, с тем же рез-том.
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В Елисеевском дворце
Хер лежит, в златом ларце...
Смерть же, Путина-кащея,
У Зеленского в яйце.
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Акция будет продолжаться до конца встречи нормандской четвёрки! Вот это хорошо. Встреча закончится и акционеры разойдутся по домам и вокзалам. МАЛАЦЫ!
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- Если вы заботитесь о своём пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
- Гм… Да ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», - теряли в весе.
- Гм… - с интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина.
- Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетённое состояние духа.
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Сейчас,как во время Майдана,банда Янелоха действует по кремлевским методичкам.Видео с автобусами Порошенко,300 баксов в день,госдеп,все проплачено. Янелох ,мы и так знаем,что ты подруснявый.А мозга на креативчик не хватает? Знаешь,это нароД воодушевило.
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Приехали, Киев посмотрели, поели бесплатно, спасли страну от писюниста, подякували Петру на майдане, да ещё и денег подзаработали на нг "Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини", - продолжается акция "Варта на Банковой" - Цензор.НЕТ 5753
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...
Ты ведь понимаешь что это твит Соловьева, да?
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Люмпен-пролетарий он такой. Всегда готов плечо Петру подставить. За недорого.
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- Вова, ти в туалєтє?
- Да, Лєнок.
- Ти скоро? Мнє тоже надо.
- Шо-то я нє моґу покакать...
- Айфон с собой?
- Да. - Включі "5"-й канал.
- Аґа... Нашол.
- Проґрузі онлайн-трансляцию вєчє.
- Аґа, сєйчас... Ох ти ж, ***-я-ядь!
- Што там, Вова!? Ти покакал!?
- Почті... Я обосрался.
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Ой... А можна у віршах?

зеленський смакував в макрона
вино бордо й французький сир
а глянув п'ятий і одразу
сир-сир
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- Что Вы скажете Владимиру Путину когда встретитесь, Ваши первые слова?
- А шо, я уже с ним… есть уже дата когда мы встречаемся с Путиным?
- Если Вы хотите быть президентом, то это вероятно.
- Вероятно. Если встречусь-встречусь с господином Путиным, я ему скажу: - «Ну наконец-то вы вернули наши территории. Скоко готовы ещё компенсировать денег, за то что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, помогали им на всём их страшном, жестоком, отвратительном пути?»
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бэлин! а про унитазы то совсем забыли!...а х.ло то без них приехал, а по телефону ж обещал))
"Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини", - продолжается акция "Варта на Банковой" - Цензор.НЕТ 4347
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Пiдтримка!
"Дорогий Володимире Олександровичу...."
"Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини", - продолжается акция "Варта на Банковой" - Цензор.НЕТ 2859
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Даже Бог создавал мир за 7 дней, а УЗКОЛОБЫЕ хотят, что бы ЗЕ привез МИР за 4 часа.
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Узколобые хотят чтобы он привез капитуляцию.
В крайнем случае - ничего не привез.
Это то, что им нужно.
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Какой мир? Украина разве освободила свои территории? Ето все равно что тебе доктор скажет заключить мир с болезнью.
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этот идиот, который 42 года неЛох, только спустя полгода пребывания в должности Президента придет в себя и начнет хоть что-то соображать? да уж...
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А если привезет хорошую новость об отсутствии перемирия, всеобщей мобилизации и наступлении на Донецк - как быстро этот митинг разбежится по спальным районам? "Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини", - продолжается акция "Варта на Банковой" - Цензор.НЕТ 8288
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А я уверен, что они стройными рядами пойдут в военкоматы!
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Зе напевно ще не розуміє,але мирний протест "Ні капітуляції" це його козир на перемовинах в Нормандському форматі.Коли Хло і Меркель покажуть йому 96% підтримки з вчорашнього Шустера і запитають,ти що не хочеш миру? Він скаже подивіться що там робиться, я не можу, мене ж порвуть.
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по суду деньги за газ нужно забрать, а не в обмен на поставки газа., с оккупантом никаких договоров поставок заключать нельзя.
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Дурачки, каких хороших новостей вы ожидаете от переговоров где делят Украину?
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А на обратной стороне отого художества от кутюр " Свабоду Порашенко", "Петя диршись", "Нет приследованиям пАтрЕотав", "Майда да папеды" "Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини", - продолжается акция "Варта на Банковой" - Цензор.НЕТ 7801 ну шоп два раза не ходить "Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини", - продолжается акция "Варта на Банковой" - Цензор.НЕТ 845
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Люто напоминает овощной Антимайдан. И пустыми "палатками" на каркасах в том числе. Интересно, а быдлота за 200 грн на рыло задействована та же? Судя по текстам на "плакатах"- да.
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"Дорогий" ? Сколько уже было "дорогих" ? Грабли , упрямство и крепкий лоб - наша проблема
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Пусть нэбайдужи ахтивисты,напрягут одну извилину если есть!?
И хорошенько постараются вспомнить,возможно было срать при Пэдре возле А.П!
Бочки вонючие туда притянуть,говеные палатки бомжарские,запитаться электрикой,и поставить сральник вонючий желтого цвета!?
Да туда подойти было нельзя!!!!!!!!!
Но рагулье почувствовало,что срать можно везде,главное лозунг кинуть правильный
"Нет эякуляции"!!!
Пусть вспомнят,как отхватили по рылу,когда возле Рады срать пристроились.И Пэтя тогда был плохой.
Зато сейчас хороший.
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От же-ж ******* пітерки вазелін-вже й ху'ло з рил стричить,а вони все 5-у аналу змащують.Чують нутром-скоро на різдвяний холодець.
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Если Зелупа что то подпишет в Париже то нужно не акции на майдане а перекрывать аеродромы и не пускать Зелупу вместе с его кодлом Аваковским в Украину. И говорить что мы его знать не знаем и не признаем его договоры.
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У кондитера фантомные боли. Он не успокоится пока не сядет...
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По призыву Саакашвили «тысячи людей» вышли поддержать Зеленского. Именно поэтому Зеленский начал заигрывать с армией. Потому что ему вообще не на кого опереться. Или становись державныком, Вова, или беги"Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини", - продолжается акция "Варта на Банковой" - Цензор.НЕТ 5620
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Угу, фуйло начал с требования вернуть 4,5 лярда долгов Януковича.
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