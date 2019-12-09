 "Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини", - продолжается акция "Варта на Банковой". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Акция будет продолжаться до конца встречи "нормандской четветки". Накануне организаторы приглашали приходить ближе в 19:00.
Напомним, 8 декабря вече прошло на Майдане в Киеве. Позже началась акция "Варта на Банковой".
и есть основания?
такая же "эффективность".
если все зависит от Путина, то хоть обписаться табличек мона - ииии?
или хоть обмолиться, с тем же рез-том.
Хер лежит, в златом ларце...
Смерть же, Путина-кащея,
У Зеленского в яйце.
Неужели ты?
- Гм… Да ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», - теряли в весе.
- Гм… - с интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина.
- Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетённое состояние духа.
Ты ведь понимаешь что это твит Соловьева, да?
- Да, Лєнок.
- Ти скоро? Мнє тоже надо.
- Шо-то я нє моґу покакать...
- Айфон с собой?
- Да. - Включі "5"-й канал.
- Аґа... Нашол.
- Проґрузі онлайн-трансляцию вєчє.
- Аґа, сєйчас... Ох ти ж, ***-я-ядь!
- Што там, Вова!? Ти покакал!?
- Почті... Я обосрался.
зеленський смакував в макрона
вино бордо й французький сир
а глянув п'ятий і одразу
сир-сир
- А шо, я уже с ним… есть уже дата когда мы встречаемся с Путиным?
- Если Вы хотите быть президентом, то это вероятно.
- Вероятно. Если встречусь-встречусь с господином Путиным, я ему скажу: - «Ну наконец-то вы вернули наши территории. Скоко готовы ещё компенсировать денег, за то что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, помогали им на всём их страшном, жестоком, отвратительном пути?»
"Дорогий Володимире Олександровичу...."
В крайнем случае - ничего не привез.
Это то, что им нужно.
И хорошенько постараются вспомнить,возможно было срать при Пэдре возле А.П!
Бочки вонючие туда притянуть,говеные палатки бомжарские,запитаться электрикой,и поставить сральник вонючий желтого цвета!?
Да туда подойти было нельзя!!!!!!!!!
Но рагулье почувствовало,что срать можно везде,главное лозунг кинуть правильный
"Нет эякуляции"!!!
Пусть вспомнят,как отхватили по рылу,когда возле Рады срать пристроились.И Пэтя тогда был плохой.
Зато сейчас хороший.