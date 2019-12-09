 "Дорогий Володимире Олександровичу, привозьте хороші новини", - продолжается акция "Варта на Банковой". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Поїхали?" - Зеленский выезжает из парижской гостиницы на переговоры в "нормандском" формате. ВИДЕО

Акция будет продолжаться до конца встречи "нормандской четветки". Накануне организаторы приглашали приходить ближе в 19:00.













Также смотрите: Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров в "нормандском формате". ВИДЕО



















Смотрите также: Украинские ветераны порвали флаг РФ у Елисейского дворца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

















Смотрите: Активисты продолжают стоять под Офисом президента на Банковой. ВИДЕО













Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция под Офисом президента проходит без нарушений правопорядка, - МВД





Фото, видео: Олег Богачук

Напомним, 8 декабря вече прошло на Майдане в Киеве. Позже началась акция "Варта на Банковой".