 "Поїхали?" - Зеленский выезжает из парижской гостиницы на переговоры в "нормандском" формате. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как украинские представители идут по коридорам гостиницы и выходят на крыльцо к поданному автомобилю.
"Поехали?", - спросил глава украинского государства Владимир Зеленский и направился к машине.
Видео ТСН
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как украинские представители идут по коридорам гостиницы и выходят на крыльцо к поданному автомобилю.
"Поехали?", - спросил глава украинского государства Владимир Зеленский и направился к машине.
Видео ТСН
якби не команда, то проти путіна нічого б не вийшло. Але у путіна вже всі підходи застарілі і команда його тільки те й робить, що лиже йому зад. Тож є шанс
.
что разработал секретный план победы над Путиным
на долгожданном саммите в Париже,
который и сам по себе уже, как известно, является победой,
- осталось только закрепить ее официально.
Для этого и придуман план, основные пункты которого мы рассмотрим ниже.
О секретном плане Зеленского пока нельзя говорить вслух, а то ничо не выйдет. Когда ничо не выйдет, об этом, впрочем, тоже вряд ли скажут, но поскольку у устаревшего Путина в любом случае нет никаких шансов против молодого политика третьего тысячелетия, некоторые детали готовящейся спецоперации, взятые из открытых источников, не только не повредят делу, но и помогут.
- Эффектное появление. Допустим, Путин в Париже принял душ и начинает сушить так называемые волосы, и тут из соседнего шкафчика раздается голос: «Привет, Владимир! Как дела?». Путин поворачивается на шум и не верит глазам: в соседнем шкафчике без охраны и понтов спокойно переодевается президент Зеленский! А у Путина и охрана, и понты, и стыд такой сразу опа, морально он уже раздавлен, обманчиво милая болтовня, упавшее мыло, зеленое полотенце, Крым… Важное: не делать селфи, может получиться неловко. Примечание: высота шкафчика не принципиальна.
- Трюки с переодеванием. Зеленский приходит на саммит в военной форме, мотивируя это тем, что он только что воевал на передовой и не успел переодеться, так как опаздывал и прибыл в Париж парашютом, а вот, кстати, и парашют. Путин понимает, что Зеленский - лучшее, что случилось с Украиной, и от этого ему не по себе. Важное: не забыть наложить телевизионный грим и подкрасить брови.
- Характерная хрипотца. Характерная хрипотца - залог победы. Согласно исследованиям, 73% людей при звуках характерной хрипотцы теряют разум. Учитывая склочный характер оппонента, президенту Зеленскому рекомендуется предварительно прокачать свою хрипотцу до уровня эротического потрескивания. Широкая улыбка профессионала в сочетании с паникой в глазах окончательно выбьет Путина из колеи.
- Жесткое давление. Первая фраза Зеленского в беседе с Путиным: «Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали оккупантам на всем их отвратительном пути?». У Путина отваливается челюсть, и ему в рот залетает зеленая муха. Входит электрогитарист, звучит знаменитое соло из сериала «Зе! Президент Слуга народа». Все практически кончено.
- Нормандский гамбит. Зеленский неожиданно набрасывается на Меркель с обвинениями, что она ничего не делает для Украины, а все, что она делает, - болтовня. Меркель выбывает из игры, 1:0, Путин проникается к Зеленскому симпатией, прямые поставки газа из России близки, как никогда прежде.
- Запугивание противника. В ходе переговоров Зеленский небрежно говорит Путину, что у него, вообще-то, есть пять планов «Б», потом переходит на семь планов «В» и внезапно перескакивает на «Ы». Путин ошарашен, на лбу его испарина.
- Многозначительное любопытство. Зеленский приезжает в Париж посмотреть на Путина и его глаза. Он так и знал, ничего особенного. Путин остается ни с чем.
- Грязные методы. Зеленский приводит с собой на саммит Сивохо и Милованова. Сивохо с извинениями окуривает Путина перегаром, Милованов - марихуаной. Путин теряет адекватность, и ему кажется, будто Милованов танцует сальсу и вообще дебил. Милованов сообщает, что он этого и не скрывает. Начинается турборежим.
- Использование слабостей противника против него самого. Зеленский переодевается маленьким мальчиком, и посмотрим, что будет.
- Создание нервной обстановки в целом. Зеленский привозит с собой пианино и ставит его на самом видном месте, но не играет, а только поглядывает. Это будет постоянно нервировать участников встречи и сбивать их с мысли, что позволит Зеленскому произвольно управлять беседой.
- Боевой забобон. В решающий момент Зеленский достает из кармана фотографию Путина и начинает бубнеть над ней страшные вещи, одновременно выкатывая изображение оппонента яйцом и незаметно отращивая зеленую бороду. Когда оппонент на фото полностью выкатывается, Путин тоже исчезает, наступает мир. Зеленский с тонкой улыбкой снимает с руки браслетики.
- Широкое использование Саакашвили. Во время саммита вокруг здания ходит с кадилом святой реформатор Саакашвили и молится за то, чтобы Зеленский не отобрал у него пентхаус и не выслал его в Грузию, можно премьером. На землю спускается бог и заставляет Путина сделать так, чтобы был мир.
- Использование унитазов. Зеленский вежливо просит Путина вернуть снятые с украинских катеров унитазы. Если Путин откажется, вся Европа увидит его лицемерие. Если же отдаст требуемое, ему тоже можно будет что-нибудь отдать и в итоге сойтись посередине.
- Нетрадиционные методы ведения переговоров. Зеленский ведет переговоры, блуждая вокруг стола и снимая себя на телефон, после чего неожиданно переходит на беговую дорожку, а потом и на батут. Не в силах больше это выносить, Путин идет принимать душ и сушить так называемые волосы, но тут из соседнего шкафчика раздается голос: «Привет, Владимир! Как дела?» - и Путин понимает, что теперь ему точно конец.Василь Рибніков
Бережуть кошти платників податків. Не те що в нас..
А фрау можна вибачити - вона на своєму вітчизняному авто, має право.
Зате який у путі кортеж, там ще не достає субмарини і винищувачів... Боїться за своє жалюгідне життя
соевые нажрались с горя... С езыгом проблемы... Спiвати будемо?
хриплый, сыпатый, гундосый, гнусавый, сыплый, хрипатый патриот такой себе
Или в Италии президент(если есть) с трудом учит итальянский за полгода до вступления в должность и за 4 мес. до выборов собственно, а?
Президент Италии Sergio Mattarella в Елисейском Дворце.
Как видишь - на малайзийском пишу, а если ты сделаешь вменяемую раскладку клавиатуры мне, то буду на родном, ибо с этим апострофом неудобно сильно.
Почему ермак идет первым? Его Верховна Рада не назначала министром иностранных дел
Блин, вытерли ноги об Верховну. Раду
новость № 2 - Зеленский едет!
новость №3 - Зеленский приехал!
Есть, мать-перемать, поле для яростного обсуждения!
(это чтоб не голосили что семью нахаляву по миру катает)
Ну думаю,як же політкорректність...
а где тут руль спросил гагарин
деревня буркнул королёв ещё
спроси а где тут вожжи
ещё поехали скажи
А ще Поехавшего Пахома з класики кінематографу.
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