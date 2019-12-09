 "Поїхали?" - Зеленский выезжает из парижской гостиницы на переговоры в "нормандском" формате. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как украинские представители идут по коридорам гостиницы и выходят на крыльцо к поданному автомобилю.

"Поехали?", - спросил глава украинского государства Владимир Зеленский и направился к машине.

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