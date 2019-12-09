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 Политика Украины, Общество
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 "Поїхали?" - Зеленский выезжает из парижской гостиницы на переговоры в "нормандском" формате. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись выезда украинской делегации на переговоры в "нормандском" формате.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как украинские представители идут по коридорам гостиницы и выходят на крыльцо к поданному автомобилю.

"Поехали?", - спросил глава украинского государства Владимир Зеленский и направился к машине.

Видео ТСН

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский начал встречу с Макроном, Путин проводит переговоры с Меркель

Источник: https://censor.net.ua/v3164322
 
 
 Топ комментарии
 
Подивіться на яких скромних автівках возять європейських лідерів.
Бережуть кошти платників податків. Не те що в нас..
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як-то кажуть, вовків боятися - в ліс не ходити!
якби не команда, то проти путіна нічого б не вийшло. Але у путіна вже всі підходи застарілі і команда його тільки те й робить, що лиже йому зад. Тож є шанс
.
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Это точно, ко-***** тужится из последних сил: изображать одновременно зе-банутость и искренность становится все труднее...
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На последнем ток-шоу президент Украины Владимир Зеленский намекнул,
что разработал секретный план победы над Путиным
на долгожданном саммите в Париже,
который и сам по себе уже, как известно, является победой,
- осталось только закрепить ее официально.
Для этого и придуман план, основные пункты которого мы рассмотрим ниже.

О секретном плане Зеленского пока нельзя говорить вслух, а то ничо не выйдет. Когда ничо не выйдет, об этом, впрочем, тоже вряд ли скажут, но поскольку у устаревшего Путина в любом случае нет никаких шансов против молодого политика третьего тысячелетия, некоторые детали готовящейся спецоперации, взятые из открытых источников, не только не повредят делу, но и помогут.
- Эффектное появление. Допустим, Путин в Париже принял душ и начинает сушить так называемые волосы, и тут из соседнего шкафчика раздается голос: «Привет, Владимир! Как дела?». Путин поворачивается на шум и не верит глазам: в соседнем шкафчике без охраны и понтов спокойно переодевается президент Зеленский! А у Путина и охрана, и понты, и стыд такой сразу опа, морально он уже раздавлен, обманчиво милая болтовня, упавшее мыло, зеленое полотенце, Крым… Важное: не делать селфи, может получиться неловко. Примечание: высота шкафчика не принципиальна.
- Трюки с переодеванием. Зеленский приходит на саммит в военной форме, мотивируя это тем, что он только что воевал на передовой и не успел переодеться, так как опаздывал и прибыл в Париж парашютом, а вот, кстати, и парашют. Путин понимает, что Зеленский - лучшее, что случилось с Украиной, и от этого ему не по себе. Важное: не забыть наложить телевизионный грим и подкрасить брови.
- Характерная хрипотца. Характерная хрипотца - залог победы. Согласно исследованиям, 73% людей при звуках характерной хрипотцы теряют разум. Учитывая склочный характер оппонента, президенту Зеленскому рекомендуется предварительно прокачать свою хрипотцу до уровня эротического потрескивания. Широкая улыбка профессионала в сочетании с паникой в глазах окончательно выбьет Путина из колеи.
- Жесткое давление. Первая фраза Зеленского в беседе с Путиным: «Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали оккупантам на всем их отвратительном пути?». У Путина отваливается челюсть, и ему в рот залетает зеленая муха. Входит электрогитарист, звучит знаменитое соло из сериала «Зе! Президент Слуга народа». Все практически кончено.
- Нормандский гамбит. Зеленский неожиданно набрасывается на Меркель с обвинениями, что она ничего не делает для Украины, а все, что она делает, - болтовня. Меркель выбывает из игры, 1:0, Путин проникается к Зеленскому симпатией, прямые поставки газа из России близки, как никогда прежде.
- Запугивание противника. В ходе переговоров Зеленский небрежно говорит Путину, что у него, вообще-то, есть пять планов «Б», потом переходит на семь планов «В» и внезапно перескакивает на «Ы». Путин ошарашен, на лбу его испарина.
- Многозначительное любопытство. Зеленский приезжает в Париж посмотреть на Путина и его глаза. Он так и знал, ничего особенного. Путин остается ни с чем.
- Грязные методы. Зеленский приводит с собой на саммит Сивохо и Милованова. Сивохо с извинениями окуривает Путина перегаром, Милованов - марихуаной. Путин теряет адекватность, и ему кажется, будто Милованов танцует сальсу и вообще дебил. Милованов сообщает, что он этого и не скрывает. Начинается турборежим.
- Использование слабостей противника против него самого. Зеленский переодевается маленьким мальчиком, и посмотрим, что будет.
- Создание нервной обстановки в целом. Зеленский привозит с собой пианино и ставит его на самом видном месте, но не играет, а только поглядывает. Это будет постоянно нервировать участников встречи и сбивать их с мысли, что позволит Зеленскому произвольно управлять беседой.
- Боевой забобон. В решающий момент Зеленский достает из кармана фотографию Путина и начинает бубнеть над ней страшные вещи, одновременно выкатывая изображение оппонента яйцом и незаметно отращивая зеленую бороду. Когда оппонент на фото полностью выкатывается, Путин тоже исчезает, наступает мир. Зеленский с тонкой улыбкой снимает с руки браслетики.
- Широкое использование Саакашвили. Во время саммита вокруг здания ходит с кадилом святой реформатор Саакашвили и молится за то, чтобы Зеленский не отобрал у него пентхаус и не выслал его в Грузию, можно премьером. На землю спускается бог и заставляет Путина сделать так, чтобы был мир.
- Использование унитазов. Зеленский вежливо просит Путина вернуть снятые с украинских катеров унитазы. Если Путин откажется, вся Европа увидит его лицемерие. Если же отдаст требуемое, ему тоже можно будет что-нибудь отдать и в итоге сойтись посередине.
- Нетрадиционные методы ведения переговоров. Зеленский ведет переговоры, блуждая вокруг стола и снимая себя на телефон, после чего неожиданно переходит на беговую дорожку, а потом и на батут. Не в силах больше это выносить, Путин идет принимать душ и сушить так называемые волосы, но тут из соседнего шкафчика раздается голос: «Привет, Владимир! Как дела?» - и Путин понимает, что теперь ему точно конец.Василь Рибніков
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Он сказал: "Поехали" и махнул рукой..
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С евробляхой конечно перегнули палку. Могли бы что нибудь подороже в прокате взять.
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а фрау на мерсе под ступеньки подкотили...а х.ло тоже... соасем не бляхе))))
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не, лучше пусть Чебурашка даст мудрости, шансов то поболее будет, чем ждать этого от чужого божка(да и то выдумки)
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Подивіться на яких скромних автівках возять європейських лідерів.
Бережуть кошти платників податків. Не те що в нас..
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На те воно і )(уйло.
А фрау можна вибачити - вона на своєму вітчизняному авто, має право.
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Норм! Чекаємо на результат на користь України!

Зате який у путі кортеж, там ще не достає субмарини і винищувачів... Боїться за своє жалюгідне життя
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Зеля симпатяга! Не то что жЫрный пэдротище напыщеный. Приятно!
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Дати тобі рукваці, бо ківа вже в мозолях хлдить. "Поїхали?" - Зеленский выезжает из парижской гостиницы на переговоры в "нормандском" формате - Цензор.НЕТ 1118
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ківа вже в мозолях хлдить - это по-каковски?
соевые нажрались с горя... С езыгом проблемы... Спiвати будемо?
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Он светлый! Европейский президент, который трудится для своей страны.
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Все ж таки "поїхали" значно краще ніж поехали.
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Хай едут , абы додому й не верталысь .. "Поїхали?" - Зеленський виїжджає з паризького готелю на переговори в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 6552 .
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Французы на это Рено прицепили украинский флажок, а президент этой же Украины даже значок не носит на лацкане. Только в фильме о том где он президент(там вроде развалена на кучу областей) Украины.... поразительно - только бы про это не написали евро-СМИ.
хриплый, сыпатый, гундосый, гнусавый, сыплый, хрипатый патриот такой себе
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і звідки така традиція? щось не побачив такого у Меркель і Макрона
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И в Италии такого нет. У Юрика методичка странная.
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А почему же в фильме такое есть? Более того - фото даже различают по этому - из фильма оно или нет.
Или в Италии президент(если есть) с трудом учит итальянский за полгода до вступления в должность и за 4 мес. до выборов собственно, а?
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А сам на каком пишешь?
"Поїхали?" - Зеленський виїжджає з паризького готелю на переговори в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 309
Президент Италии Sergio Mattarella в Елисейском Дворце.
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А че ты интересуешься, с какой целью?
Как видишь - на малайзийском пишу, а если ты сделаешь вменяемую раскладку клавиатуры мне, то буду на родном, ибо с этим апострофом неудобно сильно.
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А Маккейн? Чи може ти хочеш сказати шо це для нього була показуха? Показуха може у Трампа, але не в Маккейна. Почитай про його полон, наприклад, що, він не любив сша?
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Главное ШОБЫ сразу на колени не упал перед Х..йлом
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Це ж переговори по газу! Зе приїде додому газовим міліардером. Моцкву цікавить уникнути санкцій по боргам Україні. Готова заплатити зе стільки міліардів скільки він замовить у свою кишеню. Віват новий «український» міліардер((((((
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в уяві виникає картина як клоун їде на зустріч задом уперед.
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А где Пристайко?
Почему ермак идет первым? Его Верховна Рада не назначала министром иностранных дел
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Почитайте Павла Клімкіна він все розставив на своі місьця ху із ху в ціеє цирковоі труппи
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Ермак Пристайку за кофе послал , в буфет . "Поїхали?" - Зеленський виїжджає з паризького готелю на переговори в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 8299 .
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ПРИСТАВКА К ЕРМАКУ ? 😀😀😀
Блин, вытерли ноги об Верховну. Раду
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Он поводырь, так сказать смотрящий, чтобы Зеленский с курса не сбился
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Да видела с какой пачкой бумаг он идет. . Явно в хремле написали
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новость № 1 - Зеленский вышел!
новость № 2 - Зеленский едет!
новость №3 - Зеленский приехал!
Есть, мать-перемать, поле для яростного обсуждения!
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А вєлік куди подів який подарували (здається в Естонії)?
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та Ленка на нем едет...скоро должна допедалить ))))
(это чтоб не голосили что семью нахаляву по миру катает)
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Любопытно: Зеленского привезли в Елисейский дворец на Renault Espace с местными номерами EF 645 S. Путин приехал на лимузине Aurus на российских номерах с661вс|799
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бо Зєлєнь обіцяв літати з народом, на регулярних рейсах)))))взяв із собою ручну поклажу та й все)
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Написано-украинские представители,а я прочитав-украинские предатели.

Ну думаю,як же політкорректність...
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***
а где тут руль спросил гагарин
деревня буркнул королёв ещё
спроси а где тут вожжи
ещё поехали скажи
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Банда предателей в предвкушении финала аферы мирового масштаба!
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А могли бы и велосипед подогнать... пожалели чувачка...
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Причем мочат слаженно, порошенковские и медведчуковские говно каналы разгоняют русские фейки. Путин и Порошенко заинтересованы, чтобы Зеленского не получилось
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Его уже не получилось, пока Бенина рука в дупе,клоун еще шевелится
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Зебіл, кацапи йому кричать пра общую пабєду, ждуть у гості, і при цьому ненавидять?
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Вся кацапня топит за зеленую плесень,с самого начала его появления.Коломойский имея личный конфликт с Абрамовичем(негласным финансистом кремлевского карлика),выставил клоуна,как дурачка,а бдло хавает))
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