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 Политика Украины, Общество
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 "Что для вас будет успехом?.. Вы приедете в Москву на празднование нашей общей победы?..", - пропагандисты РФ выкрикивают вопросы Зеленскому во время церемонии встречи. ВИДЕО

Российские пропагандисты аккредитованные на "нормандском саммите" в Париже выкрикивали вопросы во время официальной церемонии прибытия в Елисейский дворец.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кремлевские пропагандисты пытались выяснить, что для Зеленского будет успехом на переговорах и приглашали в Москву 9 мая "на празднование нашей общей победы".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Лидеры "Нормандской четверки" прибыли в Елисейский дворец. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3164302
 
 
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Они то лают,но наш ещё в конце даст им интервью ещё и пошутит с меня корона не упадёт
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мораль та кацапська пропаганда речі не сумісні
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поїде на день пабеди!!!!.... тільки не в Москву а в Ростов
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Празднование нашей общей победы будет, если Зеля договорится за мир на наших условиях.
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нутак конечно свой, уже давно всё порешали, на видео просто цирк для архива.
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зачем кричали? у ********** есть телефон моники.позвонить нельзя что ли?
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К нацистам праздновать победу над нацизмом??? Каламбур, однако...
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пустили козломордих дикунів в цивілізований світ
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Клоун сегодня будет смешить Хутина. Щекотать ботоксные яйца.
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да откуда у куйла яйца??? была жена и та сбежала, как его Жучка терпит непонятно.
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О какой победе речь если Украина 9 мая оказалась под росийской окупацией? Лучше бы уже немцы победили. При немцах никто в Украине от голода не умер а при советах десятки миллионов умерли и сгнили в лагерях.
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при немцах такое же было бы, за людей Гитлер украинцев не считал
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Та фіг там. Нормально ставилися. І німецькі лікарі бігали по хатах і лікували коростявих дітей хомо совєтікус.
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Не лучше. Что те, что другие - одинаковые враги Украины были.
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это правда, пробабка рассказывала, когда немцы зашли в село то в погреба не гранаты летели а шоколадки, поэтому и пробабка выжила и мои бабки.
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о программе встречи и обсуждаемых вопросах знают все. знает немецкий и кацапский МИД, знают журналистыиз франции и только в Украине так никто четко и не сказал - за каким хером оно туда поперлось?
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Собаки сутулые)) нормально отрабатывают деньги...
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Почему эти журнашлюхи не говорят,а лают ？
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Празднование "нашей общей победы" над миллионами украинцев, сгнивших в сталинских лагерях и голодоморах?
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Ну так при владі в совку в ті часи були таки в основному євреї.
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Для нас успехом будут термоядерные бомбардировки рашки
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Бомбардировок не будет(((
Достаточно объявить этим "пабратимам" войну и они САМИ СЕБЯ ЗАКОПАЮТ)))
В т.ч. и "термаядерными ************"...........
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Какая "Ваша Пабеда"???
Воевали, в основном, Народы "окраинных" Республик:-Украина, Беларусия, Кавказские Республики, нацменьшинства и т.д...... Но празднует, почему-то московия........ Не будьте "чмошниками". Расставьте все точки над і....
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в мацкву Україна може приїхати тільки на танках і без запрошень
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Интересно, при виде Ермака кремлевские пропагандисты обращались к нему: "пане раднику" или все-таки "товарищ полковник"?
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Ватный идиотизм самый дебильный идиотизм в Мире !!!
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А шо ж такоє??? Уже "общая пабеда"??? путін же казав з високої трибуни, що без України могли б і самі пАбєдіть... Недоработочка якась...
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Чому московські пропагандони кричали для Зе запрошення на 9 травня?
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Тому що Зеленський- один з найпопулярніших коміків РФ.
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Что??? Макрон приедет??? Ему ещё мало ганьбы? Решил окончательно похоронить себя, как европейский политик? "Що для вас буде успіхом?.. Ви приїдете в Москву на святкування нашої спільної перемоги?..", - пропагандисти РФ викрикують питання Зеленському під час церемонії зустрічі - Цензор.НЕТ 770
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Ніт, це не Макрону. Це "нашому" мікрону.
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безумовно президент України колись та поїде на день перемоги у Москву, але...звідкі ці російські пропагандисти можуть знати, що наша перемога буде саме 9 травня?
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Справи у Зеленського в будь-якому разі кепські. Підпише капітуляцію- бандерівці голову одірвуть. Не підпише- втратить 90% свого електорату.
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До дня руцкага победобесия еще полгода... а винторогий скот уже беснуется...
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Приїдемо на попелище крюмля, і кацапів винесемо в білих тапках.
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Вопрос от кацапов "Когда закончите войну?" ещё раз подтвердил, что кацапы - моральные уроды, террористы, убийцы...
Короче, отбросы общества....
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це вони передали нам тіло військового без органів, і ще щось гавкають..
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Зеля підбіжить до кожної ватяної шлюхи, щоб дати ім інтер'ю.
Це вдома він соромиться, а рашистам будь-ласка, ніколи не відмовить.
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Зеля красава, стройный подтянутый...Как вспомню прошлые 5 лет... вечно забуханое и обрыганое, смятое, с заправленными в трусы пиджаками, ужас-ужас...
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Русня в своем репертуаре, их нужно изолировать.
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