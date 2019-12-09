 "Что для вас будет успехом?.. Вы приедете в Москву на празднование нашей общей победы?..", - пропагандисты РФ выкрикивают вопросы Зеленскому во время церемонии встречи. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, кремлевские пропагандисты пытались выяснить, что для Зеленского будет успехом на переговорах и приглашали в Москву 9 мая "на празднование нашей общей победы".
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Достаточно объявить этим "пабратимам" войну и они САМИ СЕБЯ ЗАКОПАЮТ)))
В т.ч. и "термаядерными ************"...........
Воевали, в основном, Народы "окраинных" Республик:-Украина, Беларусия, Кавказские Республики, нацменьшинства и т.д...... Но празднует, почему-то московия........ Не будьте "чмошниками". Расставьте все точки над і....
Короче, отбросы общества....
Це вдома він соромиться, а рашистам будь-ласка, ніколи не відмовить.