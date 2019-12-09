 "Что для вас будет успехом?.. Вы приедете в Москву на празднование нашей общей победы?..", - пропагандисты РФ выкрикивают вопросы Зеленскому во время церемонии встречи. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, кремлевские пропагандисты пытались выяснить, что для Зеленского будет успехом на переговорах и приглашали в Москву 9 мая "на празднование нашей общей победы".

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