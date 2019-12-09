EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  3047  30
Материалы по теме:
Все про:ветераны (632) флаг (684) Франция (2152) нормандская четверка (905)

 Украинские ветераны порвали флаг РФ у Елисейского дворца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ветераны АТО накануне встречи в "нормандском формате" прибыли к зданию Елисейского дворца. В знак протеста против российской оккупации они разорвали флаг РФ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Роксолана Бычай, передает Цензор.НЕТ.

"Ветераны АТО у здания Елисейского дворца. Около 10 ветеранов прилетели из Украины, чтобы не допустить сдачи Украинский интересов на встрече в "нормандском формате". У дворца порвали флаг России в знак протеста против российской оккупации", - сообщила журналистка.

В частности, украинские ветераны разорвали российский флаг и бросили его на землю. Также на землю бросили флаг так называемой "республики".

Украинские ветераны порвали флаг РФ у Елисейского дворца 01

"Это то, что на самом деле мы хотели бы сказать и Российской Федерации, и искусственным "республикам", которые она сегодня создала на территории Украины", - сказал ветеран Максим Жорин, бросая расторгнутый флаг РФ.

Украинские ветераны порвали флаг РФ у Елисейского дворца 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров в "нормандском формате". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3164299
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это правильно.... хоть капля дегтя в бочку меда пуйлу
 показать весь комментарий
 
 
Молодці!!! А Зєлєпут міг би прилетіти за власний рахунок. Все рівно українці моляться лише за те , щоб занадто не зашкодив Лідєр Україні.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Около 10 ветеранов прилетели из Украины, чтобы не допустить сдачи Украинский интересов на встрече в "нормандском формате".

Оооокей. Как именно они думают "не допускать"?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ещё не придумали Украинские ветераны порвали флаг РФ у Елисейского дворца - Цензор.НЕТ 880
 показать весь комментарий
 
 
Как протест против россии-оккупанта акция устраивает?

"В знак протеста против российской оккупации они разорвали флаг РФ."

Источник: https://censor.net.ua/v3164299
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
дебилы барыгины,
 показать весь комментарий
 
Продолжай...Мы внимательно слушаем.
 показать весь комментарий
 
 
петя имбик - здрыстни в ширинку своего *****, дамбасенок куев
 показать весь комментарий
 
 
порвали флаг твоего хозяина пес? че скулишь то?
 показать весь комментарий
 
 
думаєш, фуйло сильно засмутилось ?
а ти би не хтів його засмучувати, да ?
 показать весь комментарий
 
 
МОЛОДЦЫ Украинские ветераны порвали флаг РФ у Елисейского дворца - Цензор.НЕТ 8563теперь осталось порвать очко путину-***** ... Украинские ветераны порвали флаг РФ у Елисейского дворца - Цензор.НЕТ 757
 показать весь комментарий
 
 
несомненно они так и напишут..
вот один зе-обрыган уже высказался... Українські ветерани порвали прапор РФ біля Єлисейського палацу - Цензор.НЕТ 395

петя имбик

дебилы барыгины,
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а шо головний песик зажалів соєвого шоколаду? щоб останки покрасити в його найкращій колір
 показать весь комментарий
 
 
На бій зеленський- *****, навіть букмекери ставки не приймають.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапотвари сразу тут как тут!
Козломордые,также порвут ваши вонючие тучки
 показать весь комментарий
 
Айц-яй-яй, "правакатары проплаченные "барыгой" пытяюцца сорвать переговоры нашего народного ***********!" - вангую, именно с такими криками будут гореть "уставшие от войны" пердаки.
 показать весь комментарий
 
Вот теперь точно никакого мира не будет на радость провокаторам, которые хотят уничтожить Украину. Ветеранам, патриотам и всем, кто хотел мира готовьтесь к всеобщей мобилизации.
 показать весь комментарий
 
Удачи пану президенту на парижской встрече!
 показать весь комментарий
 
Фемен тоже сиськами против пуйла потрясли.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх