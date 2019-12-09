 Украинские ветераны порвали флаг РФ у Елисейского дворца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Роксолана Бычай, передает Цензор.НЕТ.
"Ветераны АТО у здания Елисейского дворца. Около 10 ветеранов прилетели из Украины, чтобы не допустить сдачи Украинский интересов на встрече в "нормандском формате". У дворца порвали флаг России в знак протеста против российской оккупации", - сообщила журналистка.
В частности, украинские ветераны разорвали российский флаг и бросили его на землю. Также на землю бросили флаг так называемой "республики".
"Это то, что на самом деле мы хотели бы сказать и Российской Федерации, и искусственным "республикам", которые она сегодня создала на территории Украины", - сказал ветеран Максим Жорин, бросая расторгнутый флаг РФ.
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Оооокей. Как именно они думают "не допускать"?
"В знак протеста против российской оккупации они разорвали флаг РФ."
Источник: https://censor.net.ua/v3164299
а ти би не хтів його засмучувати, да ?
вот один зе-обрыган уже высказался...
петя имбик
дебилы барыгины,
Смерть ворогам !
Козломордые,также порвут ваши вонючие тучки