 Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров в "нормандском формате". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский перед "нормандскими переговорами" встретится с с президентом Франции Эмманюелем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель.
После переговоров с лидерами "нормандской четверки" запланирована встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
А в дома він який катається ?
а виявляється, ******** витребенькі.
тобі би до спеціаліста, нє....
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Все останутся на своих. Пу перед своим лохторатам покажет что он непреклонно отстаивает РусскиймирЪ и что он вообще добрый сцарь и даже Украину неразумную готов простить...
Зе перед своим лохторатом покажет как он яро "борется за Украину", какой он "мачо" и какой "смелый политик". А на деле никаких решений там не будет и никто их и не ждет.
И только 73% лохторат замер у телевизоров в ожидании чуда. Впрочем, эти постоянно ждут чуда - то "время сажать", то колбасу по 2,20, то "астанавить вайну". Потому и выбирают всякое чмо которое им это чудо пообещает.
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Може Вовіку варто спочатку було своїх добровольців з своїх катівень випустити, а потім кудись їхати?