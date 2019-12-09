 Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров в "нормандском формате". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский перед "нормандскими переговорами" встретится с с президентом Франции Эмманюелем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель.

После переговоров с лидерами "нормандской четверки" запланирована встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

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