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 Политика Украины
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 Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров в "нормандском формате". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже, где состоится встреча лидеров "нормандской четверки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский перед "нормандскими переговорами" встретится с с президентом Франции Эмманюелем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель.

После переговоров с лидерами "нормандской четверки" запланирована встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вместе с Зеленским в Париж прибыли 13 высокопоставленных чиновников. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/v3164295
 
 
 Топ комментарии
 
Сегодня вся Украина за Украину. А за кого Зеля - то будет понятно чуть позже.
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Надіюсь європейські політики розказали клоуну як розмовляти з кгбістом, тобто не падати зразу на коліна.
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New Here - Зеленський прибув до Єлисейського палацу для переговорів у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 5663 поддержать в чем?
В капитуляции и сдачи интересов Украины?
Что бы поддерживать, нужно знать его планы хотя бы...
И еще... - не надо расписываться за всю Украину....
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Зверніть увагу на якій скромній автівці привезли ЗЕ.
А в дома він який катається ?
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він позиціонував себе як людина не чуттєва до розкошів.
а виявляється, ******** витребенькі.
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Ні, це сказано в сенсі " ось дивіться, наше ***** он в якій великій машинці приїхало, а ваш недоумок у маленькій...ха ха ."
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дивні голоси дзяволять в твоїй голівонці.. Зеленський прибув до Єлисейського палацу для переговорів у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 8872
тобі би до спеціаліста, нє....
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Тут нема питань, лише запроданці та рускіє ставлять так питання в кого машинка більше.
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а де ти ольгінців побачило, бува, не в дзеркалі ?
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сое-ольгинские на 149% офигели , безвозвратно!
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Эмануэль! Умоляем как мужчину, не оставляй нашу бубочку наедине с плешивым!
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бобіки привикли по поводу і без, скрізь бачити шоколадну сраку, а тут облом--її нема. ось і скавчать
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Потерпите, ботики порошеновские. Осталось совсем чуть-чуть и вы все узнаете.
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Не знаю почему все решили что там что-то будет решаться.
Все останутся на своих. Пу перед своим лохторатам покажет что он непреклонно отстаивает РусскиймирЪ и что он вообще добрый сцарь и даже Украину неразумную готов простить...
Зе перед своим лохторатом покажет как он яро "борется за Украину", какой он "мачо" и какой "смелый политик". А на деле никаких решений там не будет и никто их и не ждет.
И только 73% лохторат замер у телевизоров в ожидании чуда. Впрочем, эти постоянно ждут чуда - то "время сажать", то колбасу по 2,20, то "астанавить вайну". Потому и выбирают всякое чмо которое им это чудо пообещает.
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Щас пуйло выложит Монике компромат . Ну а дальше даже прелюдии не будет
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Зокрема Вовік поїхав до пуйла, щоб звільнити полонених. Але торнадівці досі сидять!!! В Україні сидять!!! Вже п'ять років майже!!! Нізащо сидять, нема на них ЖОДНОГО звинувачення, тому все і засекретили!!! І вчора їм в суді навіть води не дали!!! А це катування!!!
________________
Може Вовіку варто спочатку було своїх добровольців з своїх катівень випустити, а потім кудись їхати?
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