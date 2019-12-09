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 Политика Украины
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 Во время обыска у экс-жены Труханова Колтуновой нашли его пистолет и $300 тыс. его мамы, - ЦПК. ВИДЕО

В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) состоялось заседание по делу о недекларировании мэром Одессы Геннадием Трухановым имущества гражданской жены Татьяны Колтуновой. Прокуроры продемонстрировали видео и прослушку, которые могут свидетельствовать о реальных семейных отношениях между ними.

На одном из видео показаны обыски в эллинге (место для хранения лодок) Колтуновой, который по размеру и обустройством является жилым помещением. Там в сейфе нашли пистолет "Форт" Труханова и 300 тыс. долларов его матери. Сам мэр Одессы утверждает, что его вещи в доме экс-жены находились якобы временно - из-за ремонта. А деньги его мать хранит у Колтуновой, потому что очень доверяет ей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ЦПК.

Также на видео видно, как Труханов звонит маме по просьбе детективов, чтобы она подтвердила, что деньги ее. Во время разговора он говорит, что находится "у нас на даче". Прокуроры считают это еще одним доказательством совместного проживания экс-супругов.

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На заседании зачитали частную переписку Колтуновой с общей с Трухановым дочерью, которая тоже может подтверждать семейные отношения, несмотря на развод.

"Сегодня только первое заседание, на котором суд исследует доказательства, но материалы прокуроров уже выглядят очень убедительно. Возникает логичный вопрос: почему Труханов пользуется имуществом экс-жены, но не декларирует его. Почему проводит с ней столько времени, но не декларирует как человека, с которым имеет совместный быт", - комментирует увиденное и услышанное юрист Центра противодействия коррупции Денис Свириденко.

Напомним, Труханов был женат на Колтуновой в течение 1985-1997 годов. Но в течение 2015-2016 имел совместный быт с экс-женой, поэтому и декларировать ее имущество он был обязан. По данным следствия, одесский мэр не внес в декларацию за 2015 и 2016 годы имущество на 32 млн грн и 18 млн грн соответственно.

Источник: https://censor.net.ua/v3164259
 
   
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О том, что мамаша Трухи- талантливый бизнесвумен. У бандитов это наследственное. Во время обыска у экс-жены Труханова Колтуновой нашли его пистолет и $300 тыс. его мамы, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4396
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Это го говорит о том , шо оно должно сидеть . Чем дольше тем лучше .
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шо прицепились до мамы, мама с пенсии собрала,И ВОТ ЗА ТАКИЕ ВЕЩИ- РАССТРЕЛЯТЬ И МАМУ И СЫНА И ВСЮ СЕМЬЮ- И БОЛЬШЕ НИКОГДА , В БЛИЖАЙШЕЕ СТОЛЕТИЕ, ТАКОГО НЕ СЛУЧИТЬСЯ, БОГАТЫХ РОДСТВЕННИКОВ НЕ БУДЕТ
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яго мама любит зелень, харашо шо хоть не скорость.
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Все рівно не вірю що цю паскуду закриють ...
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таки не хренові пенсії в матусь можновладців...То мазератті, то сотні тисяч баксів...Мабуть, на шкідливих виробництвах працювали...
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І додайте при цьому, що мама нічого не їла, за помешкання не платила, на громадському (або іншому) транспорті не їздила і т.п............
Підскажіть, будьласка, як так получається?????????
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Это не мои деньги а деньги мамы, она с пенсии 300 тыс баксов накопила..))
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Лишат бедную маму субсидии,чем за квартиру платить ？😭
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Пистолет наградной, а деньги мама в лото "Забава" выиграла. Или всю жизнь экономила Во время обыска у экс-жены Труханова Колтуновой нашли его пистолет и $300 тыс. его мамы, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3850.
Чего к мэру Одессы пристали Во время обыска у экс-жены Труханова Колтуновой нашли его пистолет и $300 тыс. его мамы, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2451. Он же со всеми президентами дружит. И с Петей и с Вовой. И ленточки с ними резал Во время обыска у экс-жены Труханова Колтуновой нашли его пистолет и $300 тыс. его мамы, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2756.
Во время обыска у экс-жены Труханова Колтуновой нашли его пистолет и $300 тыс. его мамы, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9631
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300 тысяч мамы . Во время обыска у экс-жены Труханова Колтуновой нашли его пистолет и $300 тыс. его мамы, - ЦПК - Цензор.НЕТ 384 Во время обыска у экс-жены Труханова Колтуновой нашли его пистолет и $300 тыс. его мамы, - ЦПК - Цензор.НЕТ 384 Во время обыска у экс-жены Труханова Колтуновой нашли его пистолет и $300 тыс. его мамы, - ЦПК - Цензор.НЕТ 384 . Мама работала в котельной с мамой ляшка .
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Мама с 60-х годов валютная проститутка,вот и накопила,всё честно своим трудом и талантом
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Это просто цирк, мама пенсионерка хранит огромные деньги у бывшей невестки, при этом вместе с деньгами хранится пистолет Труханова. Вот же брехло, ну хоть бы такую чушь не нес.
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Труханов уже столько украл,что точно откупится,если не от прокуроров,то от судей обязательно.Поэтому таких сепаров легче просто грохнуть при задержании,тем более что у него пистолет.Главное опять не попасть в какого-то ребенка
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Іконки стоять.. Рядком, гарненько. Людина їб. свою країну, але в нього хороші стосунки з Господом. Нічого не нагадує? Ікона, вишиванка, гімн.. От це і є скрєпи за які чіпляється Путін в сподіванні втягти нас в Мордор.
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У нас не бедная страна , она разворована .
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Это очень древняя мулька для судов. следаков и прочая. Мамы, тёщи, деды с Волгой, свекрухи с 3 дачами и джингулями! Та же комедь один в один в Харькове у мэра. Как сказал Лудший была любовь и не стало любви. А там у любви такое вылезло, и фирмы на неё, и земли до горизонта, и за кордоном валом недвижимости. Но фамилия другая, мам и бабок тоже хватает. Всем всё ясно. Но когда закон соблюдают одни строго, то тогда как ни странно, другие его этот закон в гробу видали. Пристрелить просто так по морали нельзя, потому что не по закону, а официально ничего нет у негодяя. Тырить продолжает. Быдло и совки выбирают от восторга и зависти что сами так не могут. Ждём пока перемрут. Но дети у сволочей есть!
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Мама с женой собирали всю жизнь, а он бедный,как церковная мышь...
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