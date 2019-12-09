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 С погибшим на Донбассе Героем Украины Дмитрием Каплуновым простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 декабря, в Центре культуры и искусств Службы безопасности Украины состоялась церемония прощания с Дмитрием Витальевичем Каплуновым, 04.12.1980 года рождения, полковником (посмертно), Героем Украины (посмертно), военнослужащим спецподразделения центра специальных операций "Альфа", погибшим в ночь с 30 ноября на 1 декабря во время выполнения боевой задачи по противодействию ДРГ противника вблизи оккупированного села Староласпа Бойковского района Донецкой области в результате подрыва на мине. Вместе с ним подорвался и умер во время эвакуации полковник (посмертно), Герой Украины (посмертно) Денис Волочаев.

Об этом говорится на официальном сайте Службы безопасности Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Видео: Андрея Цаплиенко о Дмитрии Каплунове

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"Дмитрий Каплунов в составе резервной группы выполнял задачи по недопущению прорыва вражеской диверсионно-разведывательной группы в тыл позиций Объединенных сил в Донецкой области. Во время боевого столкновения 1 декабря в так называемой серой зоне он получил ранения несовместимые с жизнью. Почти неделю пророссийские оккупанты не отдавали семье тело Дмитрия. В конце концов Украине удалось вернуть погибшего Героя домой", - отмечается в сообщении.

С погибшим на Донбассе Героем Украины Дмитрием Каплуновым простились в Киеве 01
С погибшим на Донбассе Героем Украины Дмитрием Каплуновым простились в Киеве 02
С погибшим на Донбассе Героем Украины Дмитрием Каплуновым простились в Киеве 03
С погибшим на Донбассе Героем Украины Дмитрием Каплуновым простились в Киеве 04
С погибшим на Донбассе Героем Украины Дмитрием Каплуновым простились в Киеве 05
С погибшим на Донбассе Героем Украины Дмитрием Каплуновым простились в Киеве 06
С погибшим на Донбассе Героем Украины Дмитрием Каплуновым простились в Киеве 07
С погибшим на Донбассе Героем Украины Дмитрием Каплуновым простились в Киеве 08

Источник: https://censor.net.ua/v3164216
 
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