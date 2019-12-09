 Оржель и Витренко могут участвовать в двусторонней встрече Зеленского и Путина в Париже, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО

"Относительно делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются", - сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Не кажіть шо не попереджали, погань тупоголова.
Вован то же всю свою газовую шоблу привёз.
Так шо будем иметь рашинский газ на 3 копейки дешевле и за это кормить кормильцев.
И как вы думаете, кто озабочен этим вопросом? Кто обращается к новоизбранному председателю Совета ЕС Шарлю Мишелю с призывом продлить санкции для агрессора?
Угу. Петр Порошенко.
Зеленский ни единого раза не обратился к Европейскому Союзу с меседжем о необходимости продления санкций. Возникает вопрос - а он вообще про них знает?
А если знает, то почему игнорирует такие важные вопросы? Хотя ответ мы знаем. К сожалению. Но даже не зная этот прискорбный ответ возникает уверенность - преЗедент наш не умеет достигать результатов в международной политике. Проще сказать, он там полное зеро.
В то же время Пётр Алексеевич остаётся неформальным лидером украинской дипломатии. И пока Зеленский бегает на одном месте в спортзале, записывая гундосые видосики, Порошенко использует всё своё влияние на пользу Украине.
После того табуанального позора, главой парламентского комитета по иностранным делам вместо Яременко выбрали вчерашнюю студентку московского университета Лизу Ясько. Что интересно - Ясько не голосовала за постановление про обращение к НАТО. И это абсолютно чётко свидетельствует о её пророссийских симпатиях. Хотя чему удивляться? Это поколение, не нюхавшее совка, но Ясько ещё и училась в МГУ. Она обработана имперской пропагандой.
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