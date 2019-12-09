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 Политика Украины
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 Оржель и Витренко могут участвовать в двусторонней встрече Зеленского и Путина в Париже, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель входят в состав делегации, которая находится в Париже вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Относительно делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются", - сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сурков, Ушаков, Миллер и Новак входят в российскую делегацию для участия в переговорах в Париже, - росСМИ

Источник: https://censor.net.ua/v3164211
 
 
 Топ комментарии
 
Оржель, - русский агент под прикрытием!
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Наличие Витренко - хоть какая-то надежда на защиту интересов Украины.
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Вова пам'ятай, тебе з нетерпінням чекають на Майдані!
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зелох42 возьми с собой Пэтра, раяль тебя не спасёт и заднеприводный багдаша тоже.
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Наличие Витренко - хоть какая-то надежда на защиту интересов Украины.
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Оржель, - русский агент под прикрытием!
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такой же, как и Мендель и Зеленский и Дубойский (настоящая фамилия Наташки Витренки, дочки Миши Дубойского)...Агенты моссада и хабада....
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Эх, Пэтруху не взяли с собой, а у него такие красные линии.
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До чого тут газ? Зебіли чекайте великої перемоги. Шось на зразок угоди кучми - газ в обмін на стратегічну авіацію, угоди овоща знижка в обмін на Крим.
Не кажіть шо не попереджали, погань тупоголова.
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теперь понятно для чего поехал и с чем приедет Оржель и Витренко могут участвовать в двусторонней встрече Зеленского и Путина в Париже, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5761
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а ты уверен что зелох42 назад приедет? с таким составом делегации поедет он в растовские ***** к Витьку в гости, новый год встречать.
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Вова пам'ятай, тебе з нетерпінням чекають на Майдані!
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Писдёшь за газ будет.
Вован то же всю свою газовую шоблу привёз.
Так шо будем иметь рашинский газ на 3 копейки дешевле и за это кормить кормильцев.
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Сам Папа Франциск обещал за нас помолиться... Всё будет Украина!
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Заехал в Ашан, купил гирлянду на ёлочку. Ведь скоро может быть уже и йолка. ЗеДячтлы, а, как по вашему правильно, ёлка, йолка или ялинка?
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А петю не взяли потому, что хотят ЧЕРНЫЙ КРЕСТ на нем поставить. Да, если бы не он с палатками, завтра рабство. 20 палаток выставили, две обогреваются, сторожа там, а остальные пустые. Потужна сыла.
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На переговори в Сочі янукОвоч теж делегацію привіз, коли путя сказав, що хоче з вітьою с глазу на глаз пагаваріть, то всю делегацію як вітром здуло. А через пів години розмови з пітіним янукОвоч вийшов червоний як рак, і після тих "переговорів" поставив жирний хрест на асоціації з ЄС. Не виключено, що таке ж повториться і з всенародним преЗЕдентом., який в ********** нагастролював компромату не на одну каденцію.
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На прокладку соросят Нафтогаз 2,8 млрд из бюджета есть на 800 дармоедов в законе.Надо же и им как то оправдывать свое иснування кроме дерибана на тарифах.
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12 декабря будет решаться вопрос о продолжении санкций для россии.
И как вы думаете, кто озабочен этим вопросом? Кто обращается к новоизбранному председателю Совета ЕС Шарлю Мишелю с призывом продлить санкции для агрессора?
Угу. Петр Порошенко.
Зеленский ни единого раза не обратился к Европейскому Союзу с меседжем о необходимости продления санкций. Возникает вопрос - а он вообще про них знает?
А если знает, то почему игнорирует такие важные вопросы? Хотя ответ мы знаем. К сожалению. Но даже не зная этот прискорбный ответ возникает уверенность - преЗедент наш не умеет достигать результатов в международной политике. Проще сказать, он там полное зеро.
В то же время Пётр Алексеевич остаётся неформальным лидером украинской дипломатии. И пока Зеленский бегает на одном месте в спортзале, записывая гундосые видосики, Порошенко использует всё своё влияние на пользу Украине.

 После того табуанального позора, главой парламентского комитета по иностранным делам вместо Яременко выбрали вчерашнюю студентку московского университета Лизу Ясько. Что интересно - Ясько не голосовала за постановление про обращение к НАТО. И это абсолютно чётко свидетельствует о её пророссийских симпатиях. Хотя чему удивляться? Это поколение, не нюхавшее совка, но Ясько ещё и училась в МГУ. Она обработана имперской пропагандой.

 "Вже третій місяць комітет ВР у закордонних справах є паралізованим" - https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3x6qQS57qoU&feature=emb_logo
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Поїхали поговорити про капітуляцію пуйла, і, зовсім випадково, в делегацію потрапили оржель та Вітренко, а у пуйла міллер з ще якимось. Випадково
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Вітренко - остання надія. Толковий мужик
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