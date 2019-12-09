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 Происшествия, Общество
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Все про:Одесса (11) пожар (9) Россия (21)

 Российский музыкант Morgenshtern, выступая в Одессе, назвал "#баной показухой" траур в связи со смертельным пожаром в местном колледже. ВИДЕО

Российский певец Morgenshtern, выступая 8 декабря в одесском клубе, со сцены назвал день траура в связи со смертельным пожаром в местном колледже "#баной показухой". Внимание! Ненормативная лексика!

Как информирует Цензор.НЕТ, видео выступления опубликовано на странице Подслушано Одесса в Facebook.

8 ноября во время выступления в Одессе он поглумился над последствиями трагедии.

"Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто #баная показуха. Давайте вместо траура устроим день бл#дь крика: "С х#я ли пожарных проверок нет в городе?"- сказал со сцены артист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество погибших при пожаре в Одесском колледже увеличилось до 12, - ГСЧС

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

8 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в Одессу, чтобы почтить память погибших вследствие пожара. Кроме того, он собирается разобраться с причинами как самого пожара, так и длительного отсутствия проверок безопасности эксплуатации здания.

Источник: https://censor.net.ua/v3164203
 
 
 Топ комментарии
 
Жаль,что не отпи*дили вато-певца
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Вислати його нах... та заборонити в'їзд назавжди.
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Слушатели достойны своего кумира,ватники малоросы,были бы патриотами освистали и покинули бы зал,но это вата
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Порохоскот любий привід використає, аби нагадати про себе
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интересно чего бы воно кукарекало.... попади в очаг пожара.. не не верю это б..я показуха....
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Порохобот , а точнее бот кума Путина Медведчука
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жаль, что у нас уже около 3ёх месяцев нет
@ServiceSsu
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А кто его будет пи**ить? Одесская вата, которая пришла потусоваться на кацапсячее дерьмо?
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А хто буде його ******* ???Ті хто прийшов на концерт цього довбойоба ? Іх самхх тре *******!
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Не зря преЗЕдент так любит в Одессу ездить...хорошо ему там...
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А ти? блаЗЄнського-ведмедчука? Чи самого "фсб"? "Просто й#бана показуха. Влаштуймо замість жалоби день, бл#дь, крику: "Якого х#я пожежних перевірок немає в місті?" - російський музикант Morgenshtern в Одесі - Цензор.НЕТ 5539
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Яка країна - такий і урод. Тільки що мокшанін робить в Одесі?
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я считаю, что не х.й его пиарить, даже негативом. просто по-тихому вломить п.здов, и пусть поет дальше, для тех, кому интересен.
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Ну это же на майдане не чтят погибших, хотя была минута молчания, а вот в Одессе кацапло выступает и хер на всех ложит, на г+г кацапская комедия Моники с Киркоровым, вот скорбят ребятки.
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Вислати його нах... та заборонити в'їзд назавжди.
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Ещё не всех погибших нашли, а уже траур объявили.
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Дійсно, зебілам треба танцювати аж до останнього дня пошуків, так?
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Школяри з анальних пружин вчора на Майдані бігали до палатки ЄС попити кави .... Невже армян такий скупий,ска ?!
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1) Какого хрена кацапсина в Украине делает и еще выступает с концертом?
2) жестко он конечно. Обидно. Но в чем-то он прав. особенно про пожарные проверки.
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Пусть в своей рашке показывает свое "прав". Чья б корова мычала, а его бы молчала, что творится в его гребаной недостране. Без его вонючих высеров разберемся у себя.
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да я и не спорю. Но рациональное зерно в егословах все же есть.
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поддерживаю. существуют нормы и требования - выполняйте. нефиг кошмарить народ.
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питання: чому оці діячи "мистецтва" зі свинособакії вільно шастають Україною?
Пропоную розпочати флешмоб: сфотографуй розбиту пику ******* та виклади її в інет.
Тому що головним принципом при спілкуванні з лаптєстанцами є #некуйшастать!
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навіщо питати у тих, хто це лайно запрошує до країни?
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Саме тому, що вони запрошують це лайно до країни.
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два дебила между собой пообщались..трагично
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А "Моргенштерн" знает "переносное" значение своей "погремухи"? Может, ему "моргенштерном" по башке, "вломить"?... "Моргенштерн"(нем. "утренняя звезда") - булава с металлическим навершием, цилиндрической формы, с шипами...
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Та в нього ще й неправильно написано...
Morgenshtern, Scheisse... німецька частина моєї душі не може втриматися від Fünffingernhandflächegesichtsbedecktungvorderseite
(бо правильно пишеться Morgenstern)
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Навіть москаль зрозумів що в Україні щось не так. Он, як розперезався.
"Просто #баная показуха" - суть зеленої влади.
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а шо в методичках зебилов "Просто й#бана показуха. Влаштуймо замість жалоби день, бл#дь, крику: "Якого х#я пожежних перевірок немає в місті?" - російський музикант Morgenshtern в Одесі - Цензор.НЕТ 7261 одобрямс или гневное возмукщение ?
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Так, та не так. Не місце прокляте, а прокляті його займають тоді, коли влада антиукраїнська.
І Льовочкін, і Богдан з одного інкубатора.
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І правильно зробив. А то петріоти загадять не тільки маленький парк біля театру Франка, а і сам театр Франка.
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Дружат домами.

Жена Сергея Лещенко выступает в ночном клубе Москвы.

Супруга бывшего народного депутата Сергея Лещенко, диджей Анастасия Топольская выступит в России.

На своей странице в Instagram Dj Nastia сообщила, что в субботу, 7 декабря, посетит Москву, где поработает в ночном клубе "Мутабор".

"Не могу дождаться начала", - отметила Топольская в сообщении.

https://www.obozrevatel.com/lady/leschenko.htm
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Це "кохана_людина", що дала гроші "антикорупціонерові_лЄщЄнкові" на люкс в центрі Києва? Мабуть передавала від самого путіна.
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Адєсітам подобається, чуєте як укають ?
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Предыдущие пять лет от нас и лобода на катере удерала, а теперь лафа вате...
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Дожили... эпоха под названием "гидность по зебильски" -какая то кацапская шваль, мало того, что вообще выступила, так еще и права качает...
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Порохня, забирайте эту "утреннюю звезду" себе...будет у вас на акциях орать. Парасюк всё равно уже не тот! Тем более, что вы любите всякий шлаг с России подбирать...
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забирайте, забирайте- хватит торговаться! вам без фриков не обойтись!
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ничего удивительного, просто раша головного мозга "Просто й#бана показуха. Влаштуймо замість жалоби день, бл#дь, крику: "Якого х#я пожежних перевірок немає в місті?" - російський музикант Morgenshtern в Одесі - Цензор.НЕТ 9280
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Нашли о чём написать. Я такого музыканта Morgenshtern раньше и знать не знал, что он вообще есть. Спасибо ЦЕНЗОР, что "просветил"!
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Да, теперь нам всем как-то жить с этим знанием...
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Ну а что? Мне нравится этот простой русский парень, который показал всю сущность русского мира. Зеленский и вата хотят с русскими дружить.
===========
Скажи кто твой друг и я скажу кто ты. Кстати, а что эта тварь делает в Украине? ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗРЕШИЛ РУССКИМ ЕЗДИТЬ В УКРАИНУ БЕЗ СПРАВКИ ПРО БЕШЕНСТВО?
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Широко известный в узких кругах "артист и певец" какого-то хера вылезло на украинскую эстраду. Кто смотрит это убогое и ущербное существо? Любители этого тягостного зрелища наверняка достойны своего кумира, такие же ничтожества и протоплазма, подобные мышебратьям, обожающих шансоны, блатняк и жизнь по понятиям. Брысь, шелудивое!
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Скорее это #баные одесситы - которые пошли на этот концерт...
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Одесса, вас обосрали, обоссали и блевотиной облили, а ты визжишь от вАсторга. ****, *******************************! Ну главное шо то не биндеры!
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Как таких чертей пропускаю в Украину?
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Ох, ****! Мой логин ещё работает. Сто лет тут небыл .
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Теперь по теме. Хотелось бы напомнить немытой кацапсине про "Зимнюю вишню". Эй, вшивый, где ваши пожарные проверки? Или ваши личинки ватников сгрели там понарошку? Да и траур был №баной показухой.
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Показуха не показуха то він ахфігел і загнув, а про пожежні перевірки він правий. Хтось не виконав свою роботу.
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Вот тебе Одесса и руцький мир...….

И Вы еще ходите на это тупорылое рузькэ быдло???
Одесса, разочарован...….
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