 Российский музыкант Morgenshtern, выступая в Одессе, назвал "#баной показухой" траур в связи со смертельным пожаром в местном колледже. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, видео выступления опубликовано на странице Подслушано Одесса в Facebook.
8 ноября во время выступления в Одессе он поглумился над последствиями трагедии.
"Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто #баная показуха. Давайте вместо траура устроим день бл#дь крика: "С х#я ли пожарных проверок нет в городе?"- сказал со сцены артист.
Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.
8 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в Одессу, чтобы почтить память погибших вследствие пожара. Кроме того, он собирается разобраться с причинами как самого пожара, так и длительного отсутствия проверок безопасности эксплуатации здания.
@ServiceSsu
2) жестко он конечно. Обидно. Но в чем-то он прав. особенно про пожарные проверки.
Пропоную розпочати флешмоб: сфотографуй розбиту пику ******* та виклади її в інет.
Тому що головним принципом при спілкуванні з лаптєстанцами є #некуйшастать!
Morgenshtern, Scheisse... німецька частина моєї душі не може втриматися від Fünffingernhandflächegesichtsbedecktungvorderseite
(бо правильно пишеться Morgenstern)
"Просто #баная показуха" - суть зеленої влади.
І Льовочкін, і Богдан з одного інкубатора.
Жена Сергея Лещенко выступает в ночном клубе Москвы.
Супруга бывшего народного депутата Сергея Лещенко, диджей Анастасия Топольская выступит в России.
На своей странице в Instagram Dj Nastia сообщила, что в субботу, 7 декабря, посетит Москву, где поработает в ночном клубе "Мутабор".
"Не могу дождаться начала", - отметила Топольская в сообщении.
https://www.obozrevatel.com/lady/leschenko.htm
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Скажи кто твой друг и я скажу кто ты. Кстати, а что эта тварь делает в Украине? ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗРЕШИЛ РУССКИМ ЕЗДИТЬ В УКРАИНУ БЕЗ СПРАВКИ ПРО БЕШЕНСТВО?
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Теперь по теме. Хотелось бы напомнить немытой кацапсине про "Зимнюю вишню". Эй, вшивый, где ваши пожарные проверки? Или ваши личинки ватников сгрели там понарошку? Да и траур был №баной показухой.
И Вы еще ходите на это тупорылое рузькэ быдло???
Одесса, разочарован...….