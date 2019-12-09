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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (1) переговоры (8) Путин (13) нормандская четверка (5)

 "Ну, наконец вы вернули нам наши территории. Сколько готовы компенсировать?", - план кандидата в президенты Зеленского на разговор с Путиным. ВИДЕО

Главным вопросом на переговорах с Путиным будет возвращение украинских территорий и компенсация потерь Украины во время российско-украинской войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно такую повестку переговоров планировал президент Украины Владимир Зеленский во время избирательной кампании, будечи еще кандидатом на должность главы государства.

"Если встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну, наконец вы вернули наши территории. Сколько вы еще готовы компенсировать денег за то , что отобрали наши территории и помогали людям, которые учавствовали в экскалации Крыма и Донбасса? Помогали им на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути", - сказал на одной из пресс-конференций Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Путин проведут двустороннюю встречу после переговоров в "нормандском формате", - "Интерфакс"

Источник: https://censor.net.ua/v3164177
 
   
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НУ перед кадырманом зе уже извинялся, а перед пуйлом нет. Ну например можно извиниться за то, что Порошенко перекрыл воду у крым или за Дещицу "Ну, наконец вы вернули нам наши территории. Сколько готовы компенсировать?", - план кандидата в президенты Зеленского на разговор с Путиным - Цензор.НЕТ 6543
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Особисто мені, вчителю, з зарплатою 4000уе насрати на ваше *****, електрику та газ з підарашкі, бурштин і закарпатський ліс
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Увидиш не задаст ему оно эти вопросы напрямую ,а хотелось бы,ясно что пуйло ответит их тамнет,это апалченцы,а Зе настаивает вы врёте там ваши войска,но так он не скажет нужны яйца которых у него нет
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Всё это разговоры ниачьом. Ждём, уже недолго. Потом уже по результатам сделаем выводы. А это так...
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Радио и телевизора нет.. но "за" -- однозначно! Что бы тупая "руськоязычная" вата -- лопнула от злости!!!
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Цікаво, чи підніме завтра президент-помилка питання збройної агресії росіян на Донбасі перед ****** чи як завжди перед ворогом України набере у рота лайна та стане на коліна?

"Ну, наконец вы вернули нам наши территории. Сколько готовы компенсировать?", - план кандидата в президенты Зеленского на разговор с Путиным - Цензор.НЕТ 8390
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***
Я б навіть заплатив за таке шоу, але впевнений, що зеленський зморщиться, як яйця на холоді
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А в стані наркотичного сп'яніння, можна виконувати обов'язки президента?
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Оно где находится? Детский сад ясельная группа?
Или это рассчитано исключительно для его лохтората?!
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Крым россия вернет,зеленский оставит кгбисту тока Сивастопиль и адмирала Кузю
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І як це опудало буде боронити інтереси України?
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боюсь, та сторона очень любит фрукты...

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страшно не то что он скажет, а страшно то что на что ему там укажут. Полная деза-кредо от нынешней власти. Эти тотальные и месячные перезагрузки уже перезагрузили мозги до нужной консистенции, а дальше или Майдан или болото.....
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Зебіли, повторю - це рекламний ролик кандидата. Це не виступ Зєлєнского у Парижі. Тому слину не пускати і овації не створювати. Цей рекламний ролик відрізняється від реальності так, як велосипед Голобородька від кортежу Зєлєнского.
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Мда.. просто стыдно, кого вы выбрали, зебилы?
Украины сдает отвоеванные и политые кровью военных километры территорий, а тут наркотический бред том что что то вернули...
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