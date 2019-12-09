 "Ну, наконец вы вернули нам наши территории. Сколько готовы компенсировать?", - план кандидата в президенты Зеленского на разговор с Путиным. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно такую повестку переговоров планировал президент Украины Владимир Зеленский во время избирательной кампании, будечи еще кандидатом на должность главы государства.
"Если встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну, наконец вы вернули наши территории. Сколько вы еще готовы компенсировать денег за то , что отобрали наши территории и помогали людям, которые учавствовали в экскалации Крыма и Донбасса? Помогали им на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути", - сказал на одной из пресс-конференций Зеленский.
Я б навіть заплатив за таке шоу, але впевнений, що зеленський зморщиться, як яйця на холоді
Или это рассчитано исключительно для его лохтората?!
Украины сдает отвоеванные и политые кровью военных километры территорий, а тут наркотический бред том что что то вернули...