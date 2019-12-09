 Активисты продолжают стоять под Офисом президента на Банковой. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео "Рух опору капітуляції" в Facebook.
Как сообщили активисты на видео, они будут стоять до начала саммита в "нормандском формате" и дальше будут действовать в соответствии с его результататами.
Активисты находились на Банковой всю ночь. Там разложено несколько палаток.
Как передает "Интерфакс-Украина", в настоящее время к месту проведения акции начинают прибывать люди. По словам собравшихся, они намерены продолжать акцию до конца саммита "нормандской четверки".
Правительственный квартал по-прежнему охраняют бойцы спецподразделения Национальной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обстановка в районе проведения акции спокойная.
Как сообщалось, ориентировочно в 16.00 (по Киеву) 9 декабря в Париже начнется встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ).
Мой прогноз - Безрезультативный саммит.
Вава,не сци
И разводе войск .
Кому это нужно?
другiй тиждень як я на цензорi а Гига нема(
свiнобототи колитеся, куди мого друга замойолили?
значить ще живiй))
Гыг не такiй))
у понедiлок за опенькамi?
ти хвора людина Ярiк(
Хорошо,что не надо утром никуда идти.
Только пусть вспомнят,при свыне сывочолой,они могли вот так запросто зайти на Банковую,со своими сраными бочками,и палить в них дрова,дабы согреть жопы?
Но я ж понимаю,это они только для охраны красных лини?Да!