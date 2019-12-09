EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1673  52
Все про:акция (2) Офис Президента (1) капитуляция (5)

 Активисты продолжают стоять под Офисом президента на Банковой. ВИДЕО

В Киеве возле здания Офиса президента на улице Банковой продолжается акция "Варта на Банковой"с требованием к президенту Владимиру Зеленскому не допустить сдачи национальных интересов государства на переговорах лидеров стран "Нормандского формата" в Париже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео "Рух опору капітуляції" в Facebook.

Как сообщили активисты на видео, они будут стоять до начала саммита в "нормандском формате" и дальше будут действовать в соответствии с его результататами.

Активисты находились на Банковой всю ночь. Там разложено несколько палаток.

Как передает "Интерфакс-Украина", в настоящее время к месту проведения акции начинают прибывать люди. По словам собравшихся, они намерены продолжать акцию до конца саммита "нормандской четверки".

Правительственный квартал по-прежнему охраняют бойцы спецподразделения Национальной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Обстановка в районе проведения акции спокойная.

Как сообщалось, ориентировочно в 16.00 (по Киеву) 9 декабря в Париже начнется встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3164168
 
 
 Топ комментарии
 
Підтримую презедента!

Вава,не сци

Активисты продолжают стоять под Офисом президента на Банковой - Цензор.НЕТ 4268
 показать весь комментарий
 
Стойте стойте,ребята. Может выстоите пару-тройку вонючих окатышей. Ведь их так любит ваша любимая соевая свинья.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
8% отрабатывают деньги до последнего, им же никуда в понедельник не надо итди. Работы нет, а кушать хочется вот и пришлось идти в порохоботы
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбіли, сьогодні Народ України вручив Зеленському козирного туза. Це найпотужніший його козир на переговорах з ******.

Активисты продолжают стоять под Офисом президента на Банковой - Цензор.НЕТ 2465
 показать весь комментарий
 
 
Стойте стойте,ребята. Может выстоите пару-тройку вонючих окатышей. Ведь их так любит ваша любимая соевая свинья.
 показать весь комментарий
 
 
Молодець, проголосував за бубочку, тепер вчи расєйську і як на ній пишеться твій маларассєйський округ.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я народився і виріс в Україні. А ти родом з тонкого кишечника *****.
 показать весь комментарий
 
 
Мокша Андрей Дидовик, пробач, але ти нагадуєш актрису з німецького порнофільму, готовий прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку.
 показать весь комментарий
 
 
Кожен розповідає про себе. Тобі акції з прийняттям будь-чого з будь-якого боку (особливого з руського) є буденними діями.
 показать весь комментарий
 
Ни один украинец не напишет ту чушь, которой ты отметился. Так что - быстро собрал пожитки, и в рашу.
 показать весь комментарий
 
 
Лом із нержавійкі тобі в дупу. Це моя а не твоя Батьківщина. Тобі їхати в рашу не треба, ти там знаходишся.
 показать весь комментарий
 
Ще не знаю, давали тільки наколоті апельсини.
 показать весь комментарий
 
 
Кто хочет прогнозировать исход парижской встречи?
Мой прогноз - Безрезультативный саммит.
 показать весь комментарий
 
 
Почему же? В руках Зеленского ключик от ******** яиц с иголками. Это вопрос о транзите газа.
 показать весь комментарий
 
 
Спочатку нехай у літаку штанці підтягне і шмарклі під носом утре, а потім просить у Макрона політичного притулку.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Підтримую презедента!

Вава,не сци

Активисты продолжают стоять под Офисом президента на Банковой - Цензор.НЕТ 4268
 показать весь комментарий
 
 
Совет *******. Что еще можно было ожидать.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А им на работу не надо?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Они уже на работе Активисты продолжают стоять под Офисом президента на Банковой - Цензор.НЕТ 7081
 показать весь комментарий
 
 
Ты смотри риторика прям как у ваших кацапских братишек времен предыдущих майданов, давай еще про печеньки и апельсины наколотые.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Петька проплатил,зачем работать)))Работают пусть другие)))
 показать весь комментарий
 
 
Батва, у нас вроде в Украине трудовой повинности нету. Каждый работает сколько хочет и когда хочет и главное - как хочет. Ты вот например зарабатываешь как бот
 показать весь комментарий
 
 
Пам'ятаю, дамбас не майданит, дамбас работает.
 показать весь комментарий
 
 
Як же ми будемо без вас 73% работяг жити, не уявляю😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
 показать весь комментарий
 
 
Люмпень, не паразитируй на слове Майдан.
 показать весь комментарий
 
Может они для такого случая отпуск за свой щет взяли, а, мокшанская ботва. И надо им, или не надо на работу, это наверно не твое мокшанское дело.
 показать весь комментарий
 
Договорятся о прекращении бессмысленной бойни .
И разводе войск .
 показать весь комментарий
 
 
Та ну, что бы русские террористы с ОРДЛО хлынули в мирные Днепр, Одессу. Киев?
Кому это нужно?
 показать весь комментарий
 
 
А )(уйло согласно на отвод своих войск? Активисты продолжают стоять под Офисом президента на Банковой - Цензор.НЕТ 9246
 показать весь комментарий
 
 
Разведения войск и обмена пленными. Разведут и обменяются. А дальше что?
 показать весь комментарий
 
А )(уйло согласно на отвод своих войск? Активисты продолжают стоять под Офисом президента на Банковой - Цензор.НЕТ 5215
 показать весь комментарий
 
Фсб кинуло всі сили щоб оббріхувати і принижувати ПАТРІОТІВ України . Ну і наші продажні гниди в цьому допомагають. Ваші вонючі описи видно за кілометр, і ваша продажність це ваше клеймо на лобі іуди.
 показать весь комментарий
 
 
Гыга нiхто не бачив?
другiй тиждень як я на цензорi а Гига нема(
свiнобототи колитеся, куди мого друга замойолили?
 показать весь комментарий
 
Мелькал вроде вчера в теме "Пете-майдана - ні попукуляції".
 показать весь комментарий
 
 
Вин на майдане,поруч с мужичком в кожанке)))Кофе подаёт ему)))
 показать весь комментарий
 
Поїхав "Гиг" по гриби... Погода хороша, якраз для зимових опеньок... Я йому "подав ідею", а він - "загорівся"... Повернеться - поділиться враженнями... Так що не "смерди"...
 показать весь комментарий
 
не витримав?)
у понедiлок за опенькамi?
ти хвора людина Ярiк(
 показать весь комментарий
 
 
Люди в отчаянии... Вот это результат работы за 9 месяцев!
 показать весь комментарий
 
Шины уже завезли? Если запас хороший, то стоит и "аллею позора" организовать - на трассе из Борисполя до Киева... Чтобы "Блазень" был готов, ЧТО и КТО его встретит в Украине... Шины и "горючку" прятать, до времени, в лесу придорожном. Выносить и складывать после сообщения о посадке "царственной задницы" в аэропорту - чтобы полицаи не успели среагировать...
 показать весь комментарий
 
 
у "зерыгобилых" и кацапских трудяг из ботоферм,которых очень беспокоит работа наших патриотов,не прекращающая истерика и шок - так как эти дебилы были вчера уверенны,что после выступления Пороха все закончится Активісти продовжують стояти під Офісом президента на Банковій - Цензор.НЕТ 4949
 показать весь комментарий
 
 
И об экономии...Гончарук сообщил, как можно уменьшить платежки за коммуналку на 30% ....это всем понятно ,что платёжка была 20 см,а станет 30% короче Активісти продовжують стояти під Офісом президента на Банковій - Цензор.НЕТ 4715,всё остальное ВОДА.
 показать весь комментарий
 
бггг)))зерыгокацапы,а постоянной работы,кроме ольгино,у вас видно нет - как не зайдешь ,причем в любое время дня и ночи,одни и те же рожи...
 показать весь комментарий
 
Нет покоя ахтивистам!
Хорошо,что не надо утром никуда идти.
Только пусть вспомнят,при свыне сывочолой,они могли вот так запросто зайти на Банковую,со своими сраными бочками,и палить в них дрова,дабы согреть жопы?
Но я ж понимаю,это они только для охраны красных лини?Да!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх