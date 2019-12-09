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 Политика Украины
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 "Красные линии для Зеленского", - народные вече прошли в разных городах Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотни украинцев выходили в центр своих городов с призывом не отступить от интересов Украины на "нормандской встрече".

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

В Днепре возле здания облгосадминистрации провели акцию протеста "Красные линии для Зеленского", сообщает Радіо Свобода. На нее собрались около трех сотен человек с национальной символикой.

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По словам участников, их цель - напомнить власти о "красных линиях" - требования украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать. Люди замечали, что собрались сами, скоординувшы свои действия в соцсетях.

Красные линии для Зеленского, - народные вече прошли в разных городах Украины 01
Красные линии для Зеленского, - народные вече прошли в разных городах Украины 02

Также издание сообщает, что около тысячи львовян приняли участие в народном вече в канун встречи в "нормандском формате". Главный призыв к президенту Украины - не сдать Украину России. Акция началась с минуты молчания по погибшим в Одессе.

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Во время вече прошел флешмоб "Россия убивает Украину". В руках его участники держали информационные плакаты о Голодоморе 1932-1933 годов, о репрессиях советской власти против украинского народа. По словам участников флешмоба, они продемонстрировали когда Украина бросается в объятия России, то получает пулю.

Красные линии для Зеленского, - народные вече прошли в разных городах Украины 03

Около сотни людей собрались возле памятника Дюку де Ришелье в Одессе, поддержав акцию "Красные линии для Зеленского", передает hromadske.

Целью акции является привлечение внимания одесситов и президента Владимира Зеленского к возможным ошибкам, которые Зеленский может сделать во время "нормандской встречи".

Также смотрите: Украинцы в Париже провели акцию в поддержку Киева на саммите "нормандской четверки". ФОТО

Также более 200 харьковчан собрались на митинг, чтобы предостеречь президента Владимира Зеленского от пересечения "красных линий" во время переговоров в "нормандском формате" 9 декабря в Париже, информирует издание.

Напомним, 8 декабря вече прошло на Майдане в Киеве

Источник: https://censor.net.ua/v3164143
 
   
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Сдачи Украины во Франции не будет. Она потихоньку происходит здесь... 😕
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У Дніпрі люди вийшли на мітинг проти капітуляції, а прихильники Зе у цей час сиділи вдома🐸
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Какие вече?
Какие "красные линии"?

"Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились".- (С) Аль Капоне
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За три часа нельзя договориться. Можно только подписать то, о чем они договорились раньше по телефону.
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ЧОМУ електорат Свободи перетікає в ЄС,та до інших націоналістів.

"Красные линии для Зеленского", - народные вече прошли в разных городах Украины - Цензор.НЕТ 9936

І в Запоріжжі зібралося не менше,ніж в Дніпрі "ПривеЗЕш капітуляцію - збирай валізи": Запоріжці окреслили "червоні лінії" для Зеленського
Були солідні акції в Ужгороді,Миколаєві. Навіть в Полтаві й Нікополі-з0-40 чоловік,-а вийшли.
Неякісно працюєте.
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