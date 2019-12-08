 Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, участники установили сцену, палатки, кухню и бочки для обогрева.
Напомним, акция "Варта на Банковой" началась 8 декабря в 19:00. Правоохранители насчитали две тысячи участников.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, участники установили сцену, палатки, кухню и бочки для обогрева.
Напомним, акция "Варта на Банковой" началась 8 декабря в 19:00. Правоохранители насчитали две тысячи участников.
НА ПРИЗЫВ СААКАШВИЛИ ВЫЙТИ ПОДДЕРЖАТЬ ЗЕЛЕНСКОГО НА МИХАЙЛОВСКУЮ ПЛОЩАДЬ ВЫШЛО АЖ ЦЕЛЫХ 40-60 ЧЕЛОВЕК
группа поддержки моники😂
Потом йолка... потом Ростов...
😀
там же атошники и другие здоровые дядьки присутствуют....
Писали, что Зе-Миши, Саакашвили который, удалось собрать на антимайдан за Зе сегодня не более 40 чел....
А чего так мало?Посадите на сцену Танюху Чорновол в красном платье и с игрушечным автоматом.Пущай людей веселит,и напоминает,какие дятлы правили нами целых пять лет.
Со студентами-патриотами с Майдана встречался, за эбонитовые палочки как-то забылось.
Памятник Голодомора посетил, и ни слова про сеньйор-голодомор.
С Меркельшей встречался - и ни слова про страну- проститутку...
Так что процесс идет
прям перед входом в офис???????
и забора нет????????????
При патриотах парашенке, януковоще, ющенке, кучме и крввчуке такого небыло!!!!
как раз для нашего президента
А преЗедент подумывает(?) о совместном патрулировании «границы»=>украинцы-орки😡. Под «присмотром» ОБСЕрешников........
https://ukranews.com/news/670747-chernovol-s-avtomatom-prizvala-vseh-vyjti-na-majdan
и горячительные напитки- какие неженки эти порохоботы.