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 Политика Украины, Общество
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Все про:акция (2) Киев (5) нормандская четверка (5) Богачук Олег (4) Офис Президента (1)

 Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция "Варта на Банковой" под Офисом президента будет продолжаться до завтрашнего вечера.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, участники установили сцену, палатки, кухню и бочки для обогрева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Червоні лінії для Зе": на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается 02
Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается 03
Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается 04

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Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается 05
Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается 06
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Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается 35

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Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается 37
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Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается 42

Также смотрите: Украинцы в Париже провели акцию в поддержку Киева на саммите "нормандской четверки". ФОТО

Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается 43
Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается 44
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Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается 47

Напомним, акция "Варта на Банковой" началась 8 декабря в 19:00. Правоохранители насчитали две тысячи участников.

Смотрите: Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3164138
 
   
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Пожелаем им удачи. И чтобы все вернулись домой ЖИВЫМИ!!!!!!
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хотелось бы спросит у организаторов акции:"По чем опиум для народа?"
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так сходи спроси они пока там и уходить не собираются
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не менее 89гр. в атб.ты думал атец нации на халяву даст?
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Там не дорого. Скот майданный ныне дешев. Парашен обворовал всех до нитки.
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а чего же твой верующий кондитер не молится?Помнится были времена,когда он самый набожный в Украине был
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Ты же по ссанине в глаза,нащо тебе опиум?
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Бесплатный билет на 95 квартал, а если лень идти, то Сваты или Слуга народа.
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видно что зебилам совсем не платят - раз они "за монику!" пришли в количестве АЖ 40(!) человек! Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается - Цензор.НЕТ 758 https://newsua.one/news/na-prizyv-saakashvili-vyiti-podderzhat-zelenskogo-na-mihailovskuyu-ploszad-vyshlo-azh-celyh-40-60-chelovek-pavel-nuss.html
НА ПРИЗЫВ СААКАШВИЛИ ВЫЙТИ ПОДДЕРЖАТЬ ЗЕЛЕНСКОГО НА МИХАЙЛОВСКУЮ ПЛОЩАДЬ ВЫШЛО АЖ ЦЕЛЫХ 40-60 ЧЕЛОВЕК

группа поддержки моники😂
Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается - Цензор.НЕТ 7345
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По идее сейчас зебельня должна начать в Мариинском парке собираться...
Потом йолка... потом Ростов...
😀
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Вот ЗЕбильня сама точно не соберёца. Эти пассивные малороссы лутше Скотов по Г+Г посмотрят, на форумах грязь польют на тех людей которые вышли, расскажут как они устали от войны лёжа на диванах и визжа про порохоботов, но сами ЗЕбилы малороссы никуда выходить не будут...
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Зебуины соберутся и будут ждать когда придет Порох и раздаст им деньги чтобы они разошлись. Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается - Цензор.НЕТ 1000
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с ватой напряжно ....
там же атошники и другие здоровые дядьки присутствуют....
Писали, что Зе-Миши, Саакашвили который, удалось собрать на антимайдан за Зе сегодня не более 40 чел....
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у этих виртуальных 73% нет и десятой от той что в Януковича никто за ним не выйдет выходит самое активное меньшинство я не разу за это время не видел так званный антимайдан в поддержку Зе его нет никто не выйдет в его подержку
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Прівєт, а ти чому не розганяєш зраду на вулиці, боїшся дупу відморозити? Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается - Цензор.НЕТ 6195
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А ты винторогий сепарок какое моральное право имеешь спрашивать??? ты что сам вышел, пример показал, винторогий??
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Последняя психическая атака Петра Поросенко , в надежде остаться в политике , а не попасть на нарьі.
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А сцыте ,да?Влезли в зеленые сопли ,теперь назад дороги нет ,как рашисты на людей нападаете .
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Акция "Варта на Банковой" под Офисом президента будет продолжаться до завтрашнего вечера.Источник: https://censor.net.ua/v3164138

А чего так мало?Посадите на сцену Танюху Чорновол в красном платье и с игрушечным автоматом.Пущай людей веселит,и напоминает,какие дятлы правили нами целых пять лет.
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так майдан из зели может сделает наконец патриота
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так уже.
Со студентами-патриотами с Майдана встречался, за эбонитовые палочки как-то забылось.
Памятник Голодомора посетил, и ни слова про сеньйор-голодомор.
С Меркельшей встречался - и ни слова про страну- проститутку...

Так что процесс идет Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается - Цензор.НЕТ 2317
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Помница пидалик разганял последние палатки на майдане. Будет интересна его реакция😷
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шо прям перед носом у диктатора и агента кремля Зеленского???????????
прям перед входом в офис???????
и забора нет????????????


При патриотах парашенке, януковоще, ющенке, кучме и крввчуке такого небыло!!!!
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мне понравился плакат "авиакомапния фанера над Парижем"
как раз для нашего президента Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается - Цензор.НЕТ 1890
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Дякую вам, українці, громадяни, люди.
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Только что по ТВ (ZDF) сказали Макрон будет за )(уйла «топить»..........
А преЗедент подумывает(?) о совместном патрулировании «границы»=>украинцы-орки😡. Под «присмотром» ОБСЕрешников........
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Т.е собрались на сутки , а уже и бочки ,и шведский стол,
и горячительные напитки- какие неженки эти порохоботы.
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вы хоть на часик соберитесь чтобы поддержать свою бубочку
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Ви придурки, залишили Київ без захисту, їхав по окружній... жодного патруля, це *****ць.
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Неужели непонятно - нужно посадить Хряка и вся эта по*бень кончится. Потому что Хряк финансируент беспорядки. Потому что все это может перейти в массовые беспорядки. И тогда Путин, чтоб "спасти" Украину как минимум займет весь Донбасс, а максимум дойдет до Киева. А Трамп, который под импичментом, Меркель, которая уходит и расчитывает на работу в Газпроме, и Макрон, у которого свои беспорядки, наберут в рот воды и будут молчать.
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Барыга переродился-его уже не тошнит от раскачивания лодки??Раскрылся во всей красе-гнилая лицемерная крыса
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Останні конвульсії Порошенка з надією не потрапити на нари.
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