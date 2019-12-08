 Активисты установили палатки и сцену, акция на Банковой продолжается. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, участники установили сцену, палатки, кухню и бочки для обогрева.

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Напомним, акция "Варта на Банковой" началась 8 декабря в 19:00. Правоохранители насчитали две тысячи участников.

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