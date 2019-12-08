EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  11409  105
Все про:Зеленский (1) Порошенко (8) Путин (13) СНБО (2) Донбасс (8) Тука (125) нормандская четверка (5) Братущак (45) Ермак Андрей (2)

 Благодаря своей беспозвоночной позиции Зеленский загнал себя в цугцванг, - Тука. ВИДЕО

В интервью Цензор.НЕТ бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука объяснил, почему скептически воспринимает опрос "Зеркала недели" о настроениях на оккупированном Донбассе, рассказал об отношении к акциям протеста накануне нормандской встречи в Париже, о том, почему он не воспринимает Петра Порошенко как лидера политической партии, а также об ожиданиях от встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

01:42 - Рубрика "Сверить часы"
03:44 - Об участии в акции "Варта на Банковой"
04:05 - "Я вижу огромные риски от предстоящей встречи в так называемом нормандском формате"
05:09 - "От президента воюющей страны за все эти месяцы ни разу не услышал слова "победа"
07:20 - "Я не очень воспринимаю Петра Алексеевича как лидера политической партии"
08:10 - О том, усиливают или ослабляют акции протеста в Киеве позиции президента Зеленского
09:15 - О пяти сценариях СНБОУ для нормандской встречи: "Ложь"
10:00 - О возможности выборов на оккупированном Донбассе
11:35 - "Я не сторонник мгновенных выборов на оккупированных территориях"
12:00 - О фейках в новостях ОРДЛО: "депортация", "боевая авиация против гражданских" и "фильтрационные лагеря"
13:50 - "Назовите мне хоть один показатель, который бы свидетельствовал, что позиция Кремля хотя бы немножко изменилась"
15:00 - На оккупированном Донбассе находится 35 тыс. членов незаконных вооруженных формирований
16:20 - О стремлении Путина подорвать Украину изнутри
18:25 - "Все тезисы, которые звучат от команды Зеленского, я воспринимаю как угрозу национальной безопасности моей страны"
22:05 - О чем может договориться Владимир Зеленский на встрече с Владимиром Путиным
24:14 - Благодаря своей беспозвоночной позиции Зеленский загнал себя в позицию цугцванга
26:20 - Можно ли требовать усиления санкций?
28:30 - О том, что делать с оккупированными территориями в сложившейся ситуации
31:15 - Об опросе, проведенном на оккупированных территориях и опубликованном в "Зеркале недели"
33:33 - О том, какие настроения сейчас на оккупированных территориях
35:15 - "К сожалению, растет число сторонников так называемой "ЛНР" среди молодежи"
36:45 - О совместном бизнесе Андрея Ермака с "Рособоронпромом" и связи с Дмитрием Козаком
40:00 - О том, сколько людей на самом деле осталось на оккупированном Донбассе
43:45 - "Разработка любых планов реинтеграции неконтролируемой территории - абсолютная фикция"
45:45 - Что будет, если в Париже договорятся, что оккупированный Донбасс вернется в Украину после выборов?
47:30 - Как оккупированный Донбасс может превратиться в черную дыру по отмыванию грязных денег
49:55 - Об оптимальном выхое для Украины в нынешней ситуации
50:38 - Рубрика "Война" - Георгий Тука вспоминает Максима "Трассера" Сухенко

Источник: https://censor.net.ua/v3164131
 
   
 Топ комментарии
 
класно. П'ять років соплі жували з свиночолим підером, грошики заробляли, а тепер Зеленський винуватий.
 показать весь комментарий
 
Суть порохоботов - еще до каких-либо решений и результатов уже вопить про зраду.
 показать весь комментарий
 
Роман Донік‏ @donikroman 1 ч.1 час назад

Благодаря своей беспозвоночной позиции Зеленский загнал себя в цугцванг, - Тука - Цензор.НЕТ 4558

Хм... Зеленского призвали поддержать - экспрезидент, единственная заслуга которого в том, что его именем назвали тележку.
И второй экспрезидент, сливший Путину четверть территории своей страны и сейчас заходящийся в этой стране в розыске.
Крутая компания.
Этоуспехящитаю
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Мне нравятся эти мародерствующие личности. Как то забыл этот недоразвитый, как поставлял БЕСПЛАТНО, когда простые граждане платили геноцидные тарифы. А теперь это чувырло вылезло и начинает кого то чему то учить.... На свою кривую рожу для начала нужно посмотреть.....
 показать весь комментарий
 
 
У Моники Янелоха есть СВОЯ позиция,кроме коленно - локтевой?! Только в спортзале.
 показать весь комментарий
 
Знаю ЛИЧНО цену вашему "звездежу" когда ЛИЧНО получи ТРИ отписки от вашей" конторы по просмотру за Данбассом" при кризисе с хлором. Такие как вы только на ток-шоу красавцы и не способны принимать государственные решения. ВСЯ ваша позицмя- слова с длинного языка! Надо делать,а не трепаться.
 показать весь комментарий
 
 
Глиста из барыжной жопы - тука, кроме как крышевать котрабанду в лугандон для рошенка ни на что не способен
 показать весь комментарий
 
 
Благодаря своей беспозвоночной позиции Зеленский загнал себя в цугцванг, - Тука...

Хмм...с одной стороны Тука прав- с такой поддержкой народа Украины, Зе мог загнать всех лидеров сегодняшний акции протеста под шконку(в прямом смысле слова) тк есть за что-"вороватые волки в овечьей шкуре". Но Тука не понимает, что такие действия могут навредить Украине, а Зеленский хочет столь необходимого спокойствия в стране и в наст.время без потрясений. А вороватые волки этим пользуются и считают это шансом для себя, а на Украину им чихать- шкуру свою спасают с помощью блеющих овец!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх