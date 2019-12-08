 Благодаря своей беспозвоночной позиции Зеленский загнал себя в цугцванг, - Тука. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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01:42 - Рубрика "Сверить часы"

03:44 - Об участии в акции "Варта на Банковой"

04:05 - "Я вижу огромные риски от предстоящей встречи в так называемом нормандском формате"

05:09 - "От президента воюющей страны за все эти месяцы ни разу не услышал слова "победа"

07:20 - "Я не очень воспринимаю Петра Алексеевича как лидера политической партии"

08:10 - О том, усиливают или ослабляют акции протеста в Киеве позиции президента Зеленского

09:15 - О пяти сценариях СНБОУ для нормандской встречи: "Ложь"

10:00 - О возможности выборов на оккупированном Донбассе

11:35 - "Я не сторонник мгновенных выборов на оккупированных территориях"

12:00 - О фейках в новостях ОРДЛО: "депортация", "боевая авиация против гражданских" и "фильтрационные лагеря"

13:50 - "Назовите мне хоть один показатель, который бы свидетельствовал, что позиция Кремля хотя бы немножко изменилась"

15:00 - На оккупированном Донбассе находится 35 тыс. членов незаконных вооруженных формирований

16:20 - О стремлении Путина подорвать Украину изнутри

18:25 - "Все тезисы, которые звучат от команды Зеленского, я воспринимаю как угрозу национальной безопасности моей страны"

22:05 - О чем может договориться Владимир Зеленский на встрече с Владимиром Путиным

24:14 - Благодаря своей беспозвоночной позиции Зеленский загнал себя в позицию цугцванга

26:20 - Можно ли требовать усиления санкций?

28:30 - О том, что делать с оккупированными территориями в сложившейся ситуации

31:15 - Об опросе, проведенном на оккупированных территориях и опубликованном в "Зеркале недели"

33:33 - О том, какие настроения сейчас на оккупированных территориях

35:15 - "К сожалению, растет число сторонников так называемой "ЛНР" среди молодежи"

36:45 - О совместном бизнесе Андрея Ермака с "Рособоронпромом" и связи с Дмитрием Козаком

40:00 - О том, сколько людей на самом деле осталось на оккупированном Донбассе

43:45 - "Разработка любых планов реинтеграции неконтролируемой территории - абсолютная фикция"

45:45 - Что будет, если в Париже договорятся, что оккупированный Донбасс вернется в Украину после выборов?

47:30 - Как оккупированный Донбасс может превратиться в черную дыру по отмыванию грязных денег

49:55 - Об оптимальном выхое для Украины в нынешней ситуации

50:38 - Рубрика "Война" - Георгий Тука вспоминает Максима "Трассера" Сухенко



