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 Общество
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 Морские пехотинцы тренировались уничтожать вражеские цели, - Минобороны. ВИДЕО

Качество работы морских пехотинцев оттачивается как на поле боя, так и во время учений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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"Найти, уничтожить и вернуться быстро и невредимыми - выполнение именно этих сложных задач - то, за что "верных всегда" ценят в Вооруженных силах", - отмечается в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/v3164125
 
   
 Топ комментарии
 
Молодцы! Тренируйтесь хорошо и больше!.... Морские пехотинцы тренировались уничтожать вражеские цели, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4018
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не фекалистан а просто скотомогильник..соответственно и живут там скоты.
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с 1941 по 1945 50 миллионов трупов,с 1914 по 1923 гг еще 30....повторить не хочешь?
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Щеб техніку їм новітню, а не 70-х років минулого століття.
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А почему бойцы не на державной мове размовляют? Це косяк и зрада!
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не фекалистан а просто скотомогильник..соответственно и живут там скоты.
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Пытались..... Несколько раз..... В 1812-м, 1941-м..... Результат известен..... Морские пехотинцы тренировались уничтожать вражеские цели, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6913
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с 1941 по 1945 50 миллионов трупов,с 1914 по 1923 гг еще 30....повторить не хочешь?
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Это росЦия детка !!.
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Это т народ -

НЕ ПРОБУДИТЬ !!.
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ибо...
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С ними - КОКС !!!!
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