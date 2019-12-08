 Морские пехотинцы тренировались уничтожать вражеские цели, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
"Найти, уничтожить и вернуться быстро и невредимыми - выполнение именно этих сложных задач - то, за что "верных всегда" ценят в Вооруженных силах", - отмечается в сообщении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
"Найти, уничтожить и вернуться быстро и невредимыми - выполнение именно этих сложных задач - то, за что "верных всегда" ценят в Вооруженных силах", - отмечается в сообщении.
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Это т народ -
НЕ ПРОБУДИТЬ !!.
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ибо...
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С ними - КОКС !!!!
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