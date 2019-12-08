 Морские пехотинцы тренировались уничтожать вражеские цели, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы Операции Объединенных сил тренировали навыки маскировки, - пресс-центр. ФОТОрепортаж

"Найти, уничтожить и вернуться быстро и невредимыми - выполнение именно этих сложных задач - то, за что "верных всегда" ценят в Вооруженных силах", - отмечается в сообщении.