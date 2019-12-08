 "Враг у нас один - Москва". "Акция народного контроля" стартовала на Банковой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, участников не пускали поставить сцену, но удалось договориться - сцену установят возле "Дома с химерами".
Мероприятие инициировало "Движение сопротивления капитуляции" еще 15 ноября. В оргкомитет приглашены все проукраинские силы. запланировано выступление представителей политических сил, эксперты, активисты, представители диаспоры и другие. Люди начали собираться до намеченого времени.
"Акция на Банковой будет носить предупредительный характер. Она мирная, но полная решимости к реальному протесту", - сообщают организаторы.
Отмечается, что решение о сроках акции будет приниматься 9 декабря после оглашения результатов встречи "нормандской четверки".
"Не ссорьтесь между собой. Враг у нас один - Москва", - призывают организаторы.
"Движение сопротивления капитуляции" также выдвинуло ряд требований к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Среди них, в частности, не принимать навязываемые Москвой варианты мира на Донбассе.
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Варта на Банковій: що ми робимо
Варта розпочнеться о 19:00 з виступу учасників оргкомітету - членів РОКу та представників партій. Паралельно будемо розгортати наметове містечко. Кожен бажаючий може також записатися до Варти РОКу.
В рамках Варти на Банковій запланована широка культурна та пізнавальна програма.
8 грудня з 22-ї розпочнеться мистецька програма та нічний показ українського кіно.
9 грудня відбуватимуться лекції за участі відомих експертів, науковців, дипломатів, серед яких будуть члени Стратегічної ради РОК. Слідкуйте за анонсами на нашій сторінці.
О 19:00 9 грудня просимо всіх по максимуму підтягуватися на Банкову, в цей час очікуються результати переговорів у Парижі. Після брифінгу "нормандської четвірки" оргкомітет акції озвучить інформацію про наші подальші дії.
Також наводимо розклад брифінгів для преси:
8 грудня - 20:30
9 грудня:
- 12:00
- 15:00
- Після 19:00, після брифінгу членів «нормандської четвірки»
Також можуть бути й додаткові брифінги - слідкуйте за офіційною сторінкою Руху Опору Капітуляції.
#РОК #Ні_капітуляції #Варта_на_Банковій
Хай би вона згнила як держава і стала Абхазією.
Василий Рыбников
На последнем ток-шоу президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что разработал секретный план победы над Путиным на долгожданном саммите в Париже, который и сам по себе уже, как известно, является победой, - осталось только закрепить ее официально. Для этого и придуман план, основные пункты которого мы рассмотрим ниже.
О секретном плане Зеленского пока нельзя говорить вслух, а то ничо не выйдет. Когда ничо не выйдет, об этом, впрочем, тоже вряд ли скажут, но поскольку у устаревшего Путина в любом случае нет никаких шансов против молодого политика третьего тысячелетия, некоторые детали готовящейся спецоперации, взятые из открытых источников, не только не повредят делу, но и помогут.
- Эффектное появление. Допустим, Путин в Париже принял душ и начинает сушить так называемые волосы, и тут из соседнего шкафчика раздается голос: «Привет, Владимир! Как дела?». Путин поворачивается на шум и не верит глазам: в соседнем шкафчике без охраны и понтов спокойно переодевается президент Зеленский! А у Путина и охрана, и понты, и стыд такой сразу опа, морально он уже раздавлен, обманчиво милая болтовня, упавшее мыло, зеленое полотенце, Крым…
Важное: не делать селфи, может получиться неловко. Примечание: высота шкафчика не принципиальна.
- Трюки с переодеванием. Зеленский приходит на саммит в военной форме, мотивируя это тем, что он только что воевал на передовой и не успел переодеться, так как опаздывал и прибыл в Париж парашютом, а вот, кстати, и парашют. Путин понимает, что Зеленский - лучшее, что случилось с Украиной, и от этого ему не по себе.
Важное: не забыть наложить телевизионный грим и подкрасить брови.
- Характерная хрипотца. Характерная хрипотца - залог победы. Согласно исследованиям, 73% людей при звуках характерной хрипотцы теряют разум. Учитывая склочный характер оппонента, президенту Зеленскому рекомендуется предварительно прокачать свою хрипотцу до уровня эротического потрескивания. Широкая улыбка профессионала в сочетании с паникой в глазах окончательно выбьет Путина из колеи.
- Жесткое давление. Первая фраза Зеленского в беседе с Путиным: «Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали оккупантам на всем их отвратительном пути?». У Путина отваливается челюсть, и ему в рот залетает зеленая муха. Входит электрогитарист, звучит знаменитое соло из сериала «Зе! Президент Слуга народа». Все практически кончено.
- Нормандский гамбит. Зеленский неожиданно набрасывается на Меркель с обвинениями, что она ничего не делает для Украины, а все, что она делает, - болтовня. Меркель выбывает из игры, 1:0, Путин проникается к Зеленскому симпатией, прямые поставки газа из России близки, как никогда прежде.
- Запугивание противника. В ходе переговоров Зеленский небрежно говорит Путину, что у него, вообще-то, есть пять планов «Б», потом переходит на семь планов «В» и внезапно перескакивает на «Ы». Путин ошарашен, на лбу его испарина.
- Многозначительное любопытство. Зеленский приезжает в Париж посмотреть на Путина и его глаза. Он так и знал, ничего особенного. Путин остается ни с чем.
- Грязные методы. Зеленский приводит с собой на саммит Сивохо и Милованова. Сивохо с извинениями окуривает Путина перегаром, Милованов - марихуаной. Путин теряет адекватность, и ему кажется, будто Милованов танцует сальсу и вообще дебил. Милованов сообщает, что он этого и не скрывает. Начинается турборежим.
- Использование слабостей противника против него самого. Зеленский переодевается маленьким мальчиком, и посмотрим, что будет.
- Создание нервной обстановки в целом. Зеленский привозит с собой пианино и ставит его на самом видном месте, но не играет, а только поглядывает. Это будет постоянно нервировать участников встречи и сбивать их с мысли, что позволит Зеленскому произвольно управлять беседой.
- Боевой забобон. В решающий момент Зеленский достает из кармана фотографию Путина и начинает бубнеть над ней страшные вещи, одновременно выкатывая изображение оппонента яйцом и незаметно отращивая зеленую бороду. Когда оппонент на фото полностью выкатывается, Путин тоже исчезает, наступает мир. Зеленский с тонкой улыбкой снимает с руки браслетики.
- Широкое использование Саакашвили. Во время саммита вокруг здания ходит с кадилом святой реформатор Саакашвили и молится за то, чтобы Зеленский не отобрал у него пентхаус и не выслал его в Грузию, можно премьером. На землю спускается бог и заставляет Путина сделать так, чтобы был мир.
- Использование унитазов. Зеленский вежливо просит Путина вернуть снятые с украинских катеров унитазы. Если Путин откажется, вся Европа увидит его лицемерие. Если же отдаст требуемое, ему тоже можно будет что-нибудь отдать и в итоге сойтись посередине.
- Нетрадиционные методы ведения переговоров. Зеленский ведет переговоры, блуждая вокруг стола и снимая себя на телефон, после чего неожиданно переходит на беговую дорожку, а потом и на батут. Не в силах больше это выносить, Путин идет принимать душ и сушить так называемые волосы, но тут из соседнего шкафчика раздается голос: «Привет, Владимир! Как дела?» - и Путин понимает, что теперь ему точно конец.