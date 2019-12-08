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Все про:акция (2) Киев (5) нормандская четверка (5) Богачук Олег (4)

 "Враг у нас один - Москва". "Акция народного контроля" стартовала на Банковой. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Началась "круглосуточная акция народного контроля" "Варта на Банковой". Запланировано е продолжение до объявления результатов саммита "нормандской четверки".

Мероприятие инициировало "Движение сопротивления капитуляции" еще 15 ноября, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Червоні лінії для Зе": на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В оргкомитет приглашены все проукраинские силы. запланировано выступление представителей политических сил, эксперты, активисты, представители диаспоры и другие.

"Акция на Банковой будет носить предупредительный характер. Она мирная, но полная решимости к реальному протесту", - сообщают организаторы.

Отмечается, что решение о сроках акции будет приниматься 9 декабря после оглашения результатов встречи "нормандской четверки".

"Не ссорьтесь между собой. Враг у нас один - Москва", - призывают организаторы.

Также смотрите: Украинцы в Париже провели акцию в поддержку Киева на саммите "нормандской четверки". ФОТО

"Движение сопротивления капитуляции" также выдвинуло ряд требований к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Среди них, в частности, не принимать навязываемые Москвой варианты мира на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/v3164117
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы, за кого будете голосовать когда зелень свалит?
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Зебилы, а как так получилось что даже при клятом Порохе не майданили, а при зебиле майданят?
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Пока бабло Петя дает, пока будет эта акция.
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Зебилы, за кого будете голосовать когда зелень свалит?
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За новий варіант ригоаналів і популістів.
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Ім байдуже... Ім "аби не Порошенко"... (Бо за ЗЁ ж вони не голосували...)
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А чего ещё не повесили, у него охраны нет. Хоть каждый день вешайте
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так пусть приедет из кацапстана - повесим
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кто тебе сказал, что его не охраняют ?
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Россия - преступное государство!!! Россия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика России - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования Россия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! Россия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! Россия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время Россия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население России это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения России на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны России по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных Россией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) Российская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! Россия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..

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"Не ссорьтесь между собой. Враг у нас один - Москва"
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Зебилы, а как так получилось что даже при клятом Порохе не майданили, а при зебиле майданят?
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Як то "не майданили"? Майданили. Щоразу, як Порох їхав на міжнародну зустріч, у ноього під будинком.
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Зебил, у тебя видимо с памятью, как у рыбки? Тогда напомню тебе дегенерату вот об этом:
"Враг у нас один - Москва". "Акция народного контроля" стартовала на Банковой - Цензор.НЕТ 7481 "Враг у нас один - Москва". "Акция народного контроля" стартовала на Банковой - Цензор.НЕТ 1105
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єто конда вомбан Семенченко трусы у киевлян клянчил ?
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Добробати і ветеранів мусора на коліна ставили. Пам"ятаємо.
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і ніхто за ветеранів і добробатів не заступився ?
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Так вони перші і вийшли. А мантра хряка: "не розхитуйте човен" і "мирний план" ще діяла на 54% електорату.
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Зебилы должны присоединиться. Иначе они признают, что они вата типа сивохуя и портнова.
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Лексеич лично будут в палатке ночевать..?
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Ну а гроші хто по твоєму роздає протестувальникам? В нього роботи ще багато.
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Та вже наофшорив, так на офшорив. Тільки на благодійний фонд маринки з бюджету можна декілька місяців ботоферму утримувати.
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Супрунихи радник для мене не авторитет по ботофермах.
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Нє, які гроші?- У нас уже ота, як її... Діджиталізація!
"Враг у нас один - Москва". "Акция народного контроля" стартовала на Банковой - Цензор.НЕТ 1566
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Фейк, банковские карточки начинаются только с 4 или 5
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так это от пети карточка везде ********* "Враг у нас один - Москва". "Акция народного контроля" стартовала на Банковой - Цензор.НЕТ 1780
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Єлажев, після Майдану особисто простежу щоб тобі інвалідність зняли.
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Тебя еще от пороха не тошнит, от этого падлы, которая стараетя всеми силами опять до корыта дорватся.
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Ні, я за Україну. А ти Зеленському ще не писав петицію, щоб розблокували вконтактік та одноглазнікі?- Пам'ятаю як ти казився, коли їх заблокували.
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а тебя, андруша кракай, лугандонский сепар, ВСУ от@кистила в Шостке, теперь инвалид безработный шастаешь по срю сайтам и здесь их перепостишь. За что был дважды деактивирован. А потом молил - просился назад. 48 никофф. коноплянник! И фсё продолжаешь в чужие жизни лезть шнобелем. ПОТОМУ ЧТО СВОЕЙ НЕ ИМЕЕШЬ!
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О, ти всі качки повиносила?
Лови анекдот життєвий для тебе.
Заходить студентка донецького медучилища Єлєна на практиці в палату і каже лежачому хворому:
;Бальной, пайдьомтє на працєдури!;
А той взяв і сходив. Під себе.
Жартівником виявився...
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Пускай порохоботы с тобой делятся, я пороха неподдерживаю.
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А це зпюа Порошенка збиралися? 🤔 Блін, що ж тепер Порошенко та без твоєї підтримки робити буде? 🙄
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Конечно, ведь акция - "Враг у нас один - Москва" против проката Сватов в паРаше...
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Зебилы, а почему никто не ходил с палатками майданить против Пороха, а при зебиле ходят?
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Потому что АП при ришучем порахе который не боится народа выглядела так
"Враг у нас один - Москва". "Акция народного контроля" стартовала на Банковой - Цензор.НЕТ 8940

А те кто пробовал митинговать в палатках выглядели так:
"Враг у нас один - Москва". "Акция народного контроля" стартовала на Банковой - Цензор.НЕТ 140
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Арестовали зебобиков (будущих) которые выходили за деньги Курченко на майдан
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ты еще добавь тезис "под руководством известного агента кремля--саакашвили" "Враг у нас один - Москва". "Акция народного контроля" стартовала на Банковой - Цензор.НЕТ 6399
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Лахта, не дали им убить ещё трёх нацгвардейцев?
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Зебот клоун позволяет спокойно ходить возле АП и даже строить там какие-то баррикады, не то что потужный сывочолый демократ - 5 лет сидел за высоченным заграждением и ВВ-шниками.
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Їх двоє,а завтра у Зеленського зустріч з трьома путіними
"Враг у нас один - Москва". "Акция народного контроля" стартовала на Банковой - Цензор.НЕТ 5257
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А фото "полного контакта" преЗЕдента и Пукина будут?... "Враг у нас один - Москва". "Акция народного контроля" стартовала на Банковой - Цензор.НЕТ 4522
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Это будет не детям до 16 и потому не для свободного показа...
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А где плакаты путин - *****, смерть окупантам, роися отдай наши территории? Вы против раиси вышли или за пиар мародера?
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Украина должна хлопнуть дверью и послать всех жопу, потому что Украина хоть маленькое но гордое государство.
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Проблемы с географией? мозг у тебя маленький а не Україна
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Да мы знаем кто у нас враг. Что орать-то. Он испугается и убежит? Предлагал же ехать в Париж.
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сыволочеый с жюлькой сами придумали про капитуляцию, замутили с пропагандой, скинулись на вече. И ВОЙДУТ В ИСТОРИЮ КАК ВРАГИ УКРАИНЫ!
Хорошо хоть их время прошло. Они - гнилое прошлое страны. Лицемеры и барыги.
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Поросяку на зелену гілляку- суха не втримає-хрякнеться Петро на відро.
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Вот интересно. Так тут многие орали о трагедии в Одессе. Так что же Вы тратите огромные деньги, миллионы долларов, за эти два дня акций. Отдайте их семьям пострадавших. Такой поступок оценили бы все. Так нет. Будут дальше пиариться
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пусть зеленский отдаст. Это же при его правлении произошло??
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Внимательно прочитай, что я написал.
Зеленский организовал 8-9 марафон и т.д.?
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зебоба пусть платит за сегодняшний пиар на детских трупах
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Читай выше!
Зеленский организовал 8-9 марафон и т.д.?
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Зеля, послушай старшего товарища. Если что... "Враг у нас один - Москва". "Акция народного контроля" стартовала на Банковой - Цензор.НЕТ 2361 "Враг у нас один - Москва". "Акция народного контроля" стартовала на Банковой - Цензор.НЕТ 6596
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а где зелЯ?пусть уже к народу выйдет!
там богдАн команды дает бить людей!
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Снимает очередной ролик с заученным текстом...
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та не смешите, с такими потугами макс на что вы способны это выгнать вахтершу с детского садика
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Известный украинский политолог считает, что "наступило время арестовать Медведчука".
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Новостиhttps://bykvu.com/ru/category/bukvy/ Силовики препятствуют активистам, которые собираются на акцию «Варта на Банковой»

Силовики перешкоджають активістам, що збираються на акцію "Варта на Банковій", метою якої є попередити президента Володимира Зеленського про неприпустимість капітулянтських рішень в рамках "нормандського саміту".
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Serhii Vysotskyi@vysotskys ·56 хв
Прийшов
на Варта на Банковій. Виявляється попри заявки та погодження поліція відтіснила
протестуючих та розібрала і викинула сцену. Намети не пропускають, блокує УДО. Як і 2013 році влада Януковича, влада Зеленського боїться мирних зібрань.


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Нагадай, як давно на Банковій взагалі рух дозволено і знято метелеву огорожу в поперек вулиці?
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Не понял?!
А что, посольство раши перенесли на Банковую? "Враг у нас один - Москва". "Акция народного контроля" стартовала на Банковой - Цензор.НЕТ 9274
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Сегодня "воровайки" новый сезон открыли))
"Враг у нас один - Москва". "Акция народного контроля" стартовала на Банковой - Цензор.НЕТ 2942
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У зеленых уже и Вакарчук вор?
Или может у него тоже куча офшоров как у преЗедента?
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Не питай чом заплакані очі
"Враг у нас один - Москва". "Акция народного контроля" стартовала на Банковой - Цензор.НЕТ 4247
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«Мы не на земле живем - на мешке с костями, а в середине кровь булькает. Нас, русских, сейчас 6OO миллионов было бы, если б не войны, революции и преобразования. И земля ныне лежит безлюдной и пустой на сотни верст, словно дикое поле.» -- Виктор Астафьев.
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Лезу - стотысячный случай - на стол.

Давно посетителям осточертело.

Знают заранее всё, как по нотам:

Буду звать (новое дело!),

Куда-то идти, спасать кого-то.

В извинение пьяной нагрузки

Хозяин гостям объясняет:

- Русский!

- Владимир Маяковский. Про это....
..
.
Признал ли русский народ свою ответственность за что-либо? Нет. Виноваты всегда и во всем были другие. Перефразируя дедушку Крылова, «у русского всегда нерусский виноват». Более того, русские искренне убеждены (им это долго внушали, и им это очень нравится), что они всех всегда спасали, защищали, кормили, несли всем свет и тепло. И вообще, все перед ними в неоплатном долгу. - Александр Браиловский, писатель.
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«Господи, какие же вы все, русские, крутая сволочь - либералы, фашисты, коммунисты, демократы - без разницы! Пороть вас до крови, сжечь вас в печах - и то мало будет - вы миру не даете ПРОСТО ЖИТЬ. Вы все - одна большая РУССКАЯ сволочь! Чтобы вам сдохнуть - и никакого вам Нового года». - Илья Кормильцев, автор текстов песен группы "Наутилус-Помпилиус".
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«90% населения страны понимает, что мы с*ки, падлы, мрази, но считает, что у нас есть право быть такими.» - Александра Славянская, генеральный директор группы компаний «Овентал».
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«Русскую литературу создали украинцы, евреи и негр… Упомянув при этом «негра» А.Пушкина, я погорячился, находясь в плену давнего имперского мифа про «арапа Петра 1», который на самом деле, был абиссинским евреем (фалашем). Но теперь, слава Яхве, мы знаем правду! И наши московские меньшие братья имеют все основания расширить свой «русский мир» и на Африку, где и доныне проживает славный еврейский народ фалашей, давший русской литературе выдающегося русскоязычного поэта А.С.Пушкина». -- Валерий Бебик, доктор политических наук.
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«Я обожаю русских. Они всегда точно знают, кого нужно запретить. Я уже лет 20 надеюсь, что наконец кто-нибудь придет и запретит их. Как класс. Вместе со всей их тысячелетней историей жополизства начальству, кнута и нагайки, пьянства и вырождения, насилия и нечеловеческой злобы, вместе с каждым *********, который знает кого точно нужно запретить. Увы, эти странные создания не вполне понимают, что для всего остального мира они выглядят как ничтожные уродцы... Они дергаются, ползают и кочевряжатся, надеясь, что их кто-нибудь заметит... а никто... не замечает... Одного боюсь - этой сволочи хватит ума попытаться запретить человечество». - Илья Кормильцев, автор текстов группы «Наутилус Помпилиус».
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«Когда советские воинские части перехватывали колонны бегущих на запад немецких беженцев, то они творили такое, чего в Европе не видели со времён нашествия монголов в Средние века. Всех мужчин обычно просто убивали на месте. Всех женщин, почти без исключений, подвергали групповому изнасилованию. Такова была участь и восьмилетних девочек, и восьмидесятилетних старух, и женщин на последних стадиях беременности. Женщинам, которые сопротивлялись изнасилованиям, перерезали горло, или застреливали. Иногда советские танковые колонны просто давили гусеницами спасающихся беженцев. Когда части Советской Армии занимали населённые пункты Восточной Пруссии, то они начинали такую звериную оргию пыток, изнасилований и убийств, что это не представляется возможным описать в полной мере в этой статье. Иногда они кастрировали мужчин и мальчиков, перед тем как убить их. Иногда они выдавливали им глаза. Иногда они сжигали их заживо. Некоторых женщин, после группового изнасилования, распинали, прибив их ещё живых к дверям амбаров, а затем используя их в качестве мишеней для стрельбы» - Вильям Пирс, американский историк.
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«Наши танкисты, пехотинцы, артиллеристы, связисты нагнали колонну беженцев и позабыв о долге и чести и об отступающих без боя немецких подразделениях, тысячами набросились на женщин и девочек... Обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся на помощь им детей расстреливают... А сзади уже следующее подразделение. И опять остановка, и я не могу удержать своих связистов, которые тоже уже становятся в новые очереди, а телефонисточки мои давятся от хохота... До горизонта между гор тряпья, перевернутых повозок трупы женщин, стариков, детей...» - Леонид Рабичев, писатель, бывший фронтовик..
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«Мне говорили, что русские не являются человеческими существами. В шкале природы они стоят ниже орангутангов». - Уинстон Черчилль, премьер министр Великобритании (1874 - 1965 гг.).
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«Во всем виновата Россия! Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.).
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«Главной чертой российского национального характера является жестокость, и то жестокость садистическая. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а о психике, о душе народной. Я просмотрел архив одного суда за 1901-1910 гг. и меня охватил ужас от огромного количества невероятно жестокого обращения с людьми. Вообще у нас в России каждый с наслаждением бьет кого-то. И народ считает биения за полезное, так как же составил поговорку «за битого двух небитых дают». За 1917-1919 гг. крестьяне закапывали пленных красногвардейцев вниз головой так глубоко, что из земли торчали ноги. Потом смеялись, как те ноги дёргались. Или высоко на дереве прибивали гвоздями одну руку и одну ногу и наслаждались мучениями жертвы. Красногвардейцы же сдирали из живых пленных деникинцев-контрреволюционеров кожу, забивали гвозди в голову, вырезали кожу на плечах, как офицерские погоны." - Горький Максим. О русском крестьянстве (1922).
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«Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала виртуозна в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира». - Карл Маркс, революционер (1818 - 1883 гг.).
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«В России все, от мала до велика, обманывают и лгут… Россия - царство лжи. Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной. Ложь - в помещике, священнике и царе. Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!» - Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.).
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«Русские распространяют вокруг себя довольно неприятный запах, дающий о себе знать даже на расстоянии. От светских людей пахнет мускусом, от простонародья - кислой капустой, луком и старой дубленой кожей. Отсюда вы можете заключить, что тридцать тысяч верноподданных императора, являющихся к нему во дворец первого января с поздравлениями, и шесть или семь тысяч, которые бывают в петергофском дворце в день тезоименитства императрицы, должны принести с собой грозные ароматы...» - Маркиз де Кюстин, французский писатель, путешественник (1790 - 1857 гг.).
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«Благодарю Тебя Боже, что мы снова в Стране Казаков, на Украине. Два года, которые мы прожили в Московии, наши уста были заперты на замок, наш ум в тюрьме. В той стране никто не может чувствовать себя хоть немного свободным. Мы там забыли, что такое радость и смех. За каждым нашим шагом следили московиты». - Антиохийский патриарх Макарий III после пребывания в 1654 - 1656 гг. в Москве. Записал его писарь Павел Алеппский...
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«... московины и московки пьяницы, лгуны, обманщики, коварные, жестокие, ленивые, без принуждения не сделают ничего даже себе. Взяточничество и произвол начальников не имеет границ. Священники малограмотных и такие же дикие, как и мужики. Книг никто не имеет никаких. Даже татары и башкиры значительно культурнее московинов... Московины же глупые, суеверные, дикари, ужасно грязные: посуды никогда не моют; в доме можно задохнуться от вони и потерять половину крови от клопов ...» - Хорватский научный, религиозный и политический деятель Юрай Крижанич (Jurij Krizanicz). Historia de Sibiria Jurij Krizanicz, 1680..
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"Вся московская нация находится в худшем рабстве. Все и каждый без различия сословия, вместе с министрами являются рабами. Высокие вельможи подписывают свои письма к царю «твой холоп и раб Ивашка или Петрушка» и т. п. Если бы кто подписал Иван или Петр, то потерял бы жизнь. Московиты убеждены, что вся их страна со всеми богатствами и со всеми людьми является частной собственностью царя, и он имеет божественное право делать, что захочет, с поместьями и людьми. Московиты не имеют простых моральных устоев. Учиться от чужаков хоть приличному поведению не хотят, считая свое лучшим. Эта нация, родившаяся и воспитанная в рабстве, бесится, когда хоть немного ослабляется деспотия царя. Москвиты покорны только если взнузданны и в ярме … Высшие сословия, хотя и сами рабы, обращаются с низким, как с рабами. Не имея простейшей культуры, московиты считают обман наибольшей мудростью. Во лжи они не знают ни границ, ни малейшего стыда. Обыкновенные человеческие добродетели такие чужие, непонятные московитам, что они подлость считают за высокую добродетель … Этот народ ненавидит свободу, протестует, если ему набрасывают ее. Если бы какой царь царствовал так, как короли в Европе, то есть руководил бы государственными делами, не вмешиваясь в частную и общественную жизнь своих граждан, то московиты такому не повиновали
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