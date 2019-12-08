 Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.
Провокация произошла в конце мероприятия. После того, как хор исполнил гимн, стоявший на сцене пятый президент Петр Порошенко крикнул в микрофон "Слава Украине!". В этот момент стоявший неподалеку от сцены мужчина с красно-черным флагом на плечах бросил в политика несколько яиц.
Провокатора тут же задержали и попытались избить участники вече. Подоспевшая на место происшествия полиция увела мужчину.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Червоні лінії для Зе": на Майдане проходит вече в преддверии встречи Зеленского и Путина.
Автор фото и видео - Олег Богачук
Побросать в Пєтра яйцо,
Сунул лапку - нет яйца...
Так і ..... с крильца!
порошенко должен быть унижен и сидеть...
Віктор Шишкін наш Президент
@fjfghfg
·1 ч
Итак, что мы увидели на Майдане?
Нагнетание ситуации в сетях и полный слив в реале
Из этого я делаю вывод, что Порошенко слил Майдан против капитуляции.
Обменяв его на не внесение в парламент представление на снятие неприкосновенности. Сделка века, *****.
Ivan Ihorovych
@IvanIhorovych
·1 ч
Засилля прапорів ПЄС і Порошенко на трибуні означають, що протест остаточно скомпрометовано! І найбільше це вигідно саме новій владі
Так сказал, так сказать, Пушкін
Жертвы разрушения есть,сердечные приступу инфаркты микарда есть?
Юща правда не хватает.
То есть тандем трех оппозиционных партий не сложился, и сопротивляться капитуляции продолжил сугубо Петр Порошенко. Да и то достаточно декоративно: со сцены больше пели, чем говорили.
Из националистов экс-президент смог завлечь на митинг только "Свободу". А вот "Нацкорпуса" не было на акции даже близко - хотя в октябре он составлял ударную силу "Штайнмайер-майдана""""" )))))) Пеботні ви раді!?
Тому не панікуйте, це стадо не здатне ні на які перевороти, це просто кучка не зовсім адекватних людей, а інколи і просто зрадники. Особисто я просто ржу з цього шоу і вам раджу
В Украине уже давно есть народная традиция бросать в будущих или бывших яйцами.
А.С.: чувак бросивший яйцо в Януковича долго извенялся и каялся перед ним вместе с родителями, теперь работает зам.губернатора Ив.Франковской обл, правда он теперь все отрицает- то было давно, не помню, я патриот и и и.т.д.Правда его Янык действительно простил, и он смог сделать карьеру при бело- голубых, как и теперь, при зелёных.Щыри Патриоты они такие -если лижут зад, то зализывают начисто