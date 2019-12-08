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Все про:вече (1) майдан (1) провокация (8) яйцо (59) Богачук Олег (4)

 Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчину с красно-черным флагом на плечах задержали вначале участники вече, а после - полиция.

Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.

Провокация произошла в конце мероприятия. После того, как хор исполнил гимн, стоявший на сцене пятый президент Петр Порошенко крикнул в микрофон "Слава Украине!". В этот момент стоявший неподалеку от сцены мужчина с красно-черным флагом на плечах бросил в политика несколько яиц.

Провокатора тут же задержали и попытались избить участники вече. Подоспевшая на место происшествия полиция увела мужчину.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Червоні лінії для Зе": на Майдане проходит вече в преддверии встречи Зеленского и Путина.

Автор фото и видео - Олег Богачук

Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц 01Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц 02
Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц 03
Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц 04
Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц 05
Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц 06

Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц 07
Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц 08

Источник: https://censor.net.ua/v3164098
 
   
 Топ комментарии
 
замаскувався....бо з прапором срср не дійшов би до сцени. Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц - Цензор.НЕТ 8378
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Каким макаром собрание людей с требованием отстаивания национальной позиции может сорвать международные переговоры? Зебилы, у вас совсем потекло Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц - Цензор.НЕТ 3164
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им не нравится,что за зекретина сегодня на Михайловскую вышло 50 особей всего Во время вече на Майдане поймали провокатора: он бросил в сторону сцены несколько яиц - Цензор.НЕТ 856
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Надо-бы их рыла разместить в сети. Наверняка прожажные сучки нацжоны или титуханы КАЛомойского.
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За часів СРСР, коли обирали одного депутата з одного кандидата, підтримка була 99,99% Бубочка, мабуть, про це чув. А коли СРСР розвалився - хто (скільки %) вийшов його захистити його існування? НІХТО! Бубочкіни 73% ніц не варті.
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Одно. Второе не успел себе оторвать. Під час віче на Майдані зловили провокатора: він кинув у бік сцени кілька яєць - Цензор.НЕТ 2912 Під час віче на Майдані зловили провокатора: він кинув у бік сцени кілька яєць - Цензор.НЕТ 2912 Під час віче на Майдані зловили провокатора: він кинув у бік сцени кілька яєць - Цензор.НЕТ 2912 Но народ ему помог и размазал по ЗЕбильной роже.
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Надеюсь, шо этому "пионэру" успели хорошо всыпать до того, как подошла полиция!
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Бггг)какая у зебаната морда пропитая...
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Так ЗЕбилы все такие. Думаешь, нормальный чел проголосует за бубочку?
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Треба було йому його власні відчепити і йому ж в дупу запхати.
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Ну навіщо такі "радикальні" заходи? Скловату знаєш? Одягти рукавицю, жмутком скловати протерти гарно шию з плечима, у паху і під пахвами, а потім віддать поліцаям... Мінімум, місяць "кайфу" забезпечено...
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Чому вата завжди думає, що Майдан можна проплатити?
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Да, вот только суд Панамы за такое заявление на Портнова открыло уголовное дело. Панама видимо не вкурсе что петя в нее все деньги вывел! Під час віче на Майдані зловили провокатора: він кинув у бік сцени кілька яєць - Цензор.НЕТ 1215
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Это пендосы организовали и проплатили, половину печеньками отдавали, разве не знал, во всем виноват газдеп. У вас там вон Навальный на деньги газдепа лодку раскачивает ))))))))
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козел или баран, кто ты там, срань ты лапотная, номерная, паРаша - это раша, она же рашка-говняшка, родинка-уродинка твоя. Так шта,ты все напутало там у себя, в сранях-рязанях своих,напутало и обосралось, убогая кацапсина барано́в.)
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Я обычно называю эту срану обосранной расеей, чтобы никто не перепутал. Даже такие идиоты, как ЗЕбилы.
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Шо ты мелишь? Собери мысли в кучу. Или ты зетипилл?
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игореша,кацапсина ты убогая, всем пофиг какие ты там себе выводы делаешь, ты никто и звать тебя никак.))
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на лице написано что зелебоб, либо шариец, к гадалке не ходи
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Вишел паря на крильцо
Побросать в Пєтра яйцо,
Сунул лапку - нет яйца...
Так і ..... с крильца!
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Ай-я-яй ,в Януковича кидали патриоты а в пэтю провокаторы .,как-то это странно ... Під час віче на Майдані зловили провокатора: він кинув у бік сцени кілька яєць - Цензор.НЕТ 2129
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Нічого странного... Де Петро, а де петухович...
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Нужно было падать, как Янукович.
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Ти різницю розумієш? Якби не Петро то шарився би ти зараз на маілСру, або взагалі ніде не шарився, співав би кацапсячий гімн і доляри купляв би за рублі, а не гривні. Ну це так... Декілька прикладів.
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К чему этот высер? Иди Петю целуй.
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Петро це той що був у хама-яника міністром..?
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порошенко должен быть унижен и сидеть... Під час віче на Майдані зловили провокатора: він кинув у бік сцени кілька яєць - Цензор.НЕТ 8960

Віктор Шишкін наш Президент

@fjfghfg

·1 ч

Итак, что мы увидели на Майдане?
Нагнетание ситуации в сетях и полный слив в реале
Из этого я делаю вывод, что Порошенко слил Майдан против капитуляции.
Обменяв его на не внесение в парламент представление на снятие неприкосновенности. Сделка века, *****.
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Ivan Ihorovych

@IvanIhorovych

·1 ч

Засилля прапорів ПЄС і Порошенко на трибуні означають, що протест остаточно скомпрометовано! І найбільше це вигідно саме новій владі
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І так, что же ми назовьом славой, товаріщі? Славой, товаріщі, ми назовьом, так сказать, яркую заплату, на, так сказать, вєтхом рубіщє пєвца!
Так сказал, так сказать, Пушкін
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Більшість людей розуміє, що всі ці "ні капітуляціі" від порошенка, це тактичний хід тиску на владу України в особистих інтересах та спроба маніпуляції, примус до договороспроможності і тиск вулицею . Це остання надія порошенка втриматися на плаву .
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Да. Порошенко - настоящий президент в отличии от квартального Кловуна.
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Это последняя надежда идиота. А я дурак думал что оно умнее. Ему надо тихо как мышонку сидеть за воровство.
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а что он украл? вон труба херову тучу завел дел по пороху и ни одного за воровство а уж как искал. Так тролина просвети нас что украл порох
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Он и сейчас крадет и неважно, что конкретно, долго перечислять придется! А клоун - презик, просто его вылупок! До чего же надо так ненавидеть Украину! Или есть алигархи - воровье, которые за простой народ Путина замочат?
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Дрыщь лаптекопытный, а ты, петушара прокукарекай, быдло обосранное, что Порох украл.
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Он уже политический труп. Не о чем с ним договориваиться. И влияния уже не имеет. Вспомни Кравчука, Мороза. Таже участь ждёт и Петю с Юлей.
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Не там ловили провокатора. Он на трибуне в кожанке!!!!
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Ну ось, а ви кажете що зебобіків на майдані не було.
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Раз пророссийские силы так бесятся, а Порошенко им как кость в горле, что даже провокаторов подсылают, значит вече очень нужное и своевременное.
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А что шоколадник сказал, что Майдан не мирный, как обозначила власть, это не провокация .
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Тело Романа Лотвина замкомандира Президентского полка в его квартире на улице Менжинского обнаружили сегодня, 7 декабря. Что послужило причиной трагедии неизвестно.... Не исключено,что он мог знать о работе Путина намного больше, чем все остальные. Поэтому Кремлю стал не желателен такой серьезный свидетель. Который видел не только самого президента РФ, но и вполне мог сталкиваться с его двойниками.
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Вебки на Майдане власть отключила, сцутся слуги своего хозяина.🙂
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Опарыш-провокатор специально красно-черный флаг нацепил. Думаете отпустят?
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Тю, я думал он конфетами рошен кидался )))

Під час віче на Майдані зловили провокатора: він кинув у бік сцени кілька яєць - Цензор.НЕТ 8788
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А шо нельзя было бросать яйца? Притом с красно-черным флагом националистов у которых свои счёты к Порошенко.
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Почему так слабо все освещенно!
Жертвы разрушения есть,сердечные приступу инфаркты микарда есть?
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А так на фото посмотрел.Так на манеже все те же!
Юща правда не хватает.
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Сегодня на Майдан вышло порядка двух тысяч человек - в основном активисты "Европейской солидарности". Поддержка от "Голоса" и "Батькивщины" оказалась призрачной - от обеих партий выступили по одному второстепенному депутату. На сцене не было ни Вакарчука, ни Тимошенко. И, судя по соцсетям, их вообще не было на акции (хотя Порошенко и говорил, что "Славко" где-то в толпе).
То есть тандем трех оппозиционных партий не сложился, и сопротивляться капитуляции продолжил сугубо Петр Порошенко. Да и то достаточно декоративно: со сцены больше пели, чем говорили.
Из националистов экс-президент смог завлечь на митинг только "Свободу". А вот "Нацкорпуса" не было на акции даже близко - хотя в октябре он составлял ударную силу "Штайнмайер-майдана""""" )))))) Пеботні ви раді!?
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Кацапсіна, а при чому тут фсб-шний нацкорпус?
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Молодець. Там на сцені одні зрадники та покидьки. А українці, як завжди, самі своїх героїв ловлять та здають.
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Майдан с Порошенко - апофиоз отупевшего общества.
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Я вибачаюсь вони вже не лідерствують але чому рекордними темпами стає гірше навіть з 2014 зрівнюючи ?
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Заводять країну в кризу тупорилі виборці які вибирають зеків, клоунів
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Провокатор чей? Пёсик?
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Человек исполнил желание миллионов украинцев.Из ПС?
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Тут справа така - кинув яйко - значить провокатор,кинув гранату - герой...
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Як я і прогнозував вчора, Порошенко звезе до 20 000 людей, це приблизно 40-50 млн грн в день. Тільки що організатори цю цифру і назвали, візуально видно, що десь 15-20 тис і є. Там 3/4 просто масовка за гроші, інші дійсно зомбовані тим, що їм втирає регіонал-олігарх Порошенко. Насправді це і є їх максимум (ну може з натяжкою 30 000 зберуть колись). Це просто ніщо. Просто картинка для своїх же «ЗМІ». Це не розширить їх вплив, це максимум зацементує їх підтримку на нинішньому рівні.
Тому не панікуйте, це стадо не здатне ні на які перевороти, це просто кучка не зовсім адекватних людей, а інколи і просто зрадники. Особисто я просто ржу з цього шоу і вам раджу Під час віче на Майдані зловили провокатора: він кинув у бік сцени кілька яєць - Цензор.НЕТ 5921
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Так попал или не попал?
В Украине уже давно есть народная традиция бросать в будущих или бывших яйцами.
А.С.: чувак бросивший яйцо в Януковича долго извенялся и каялся перед ним вместе с родителями, теперь работает зам.губернатора Ив.Франковской обл, правда он теперь все отрицает- то было давно, не помню, я патриот и и и.т.д.Правда его Янык действительно простил, и он смог сделать карьеру при бело- голубых, как и теперь, при зелёных.Щыри Патриоты они такие -если лижут зад, то зализывают начисто
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