 Папа Римский Франциск призвал молиться за Украину в преддверии встречи в "нормандском формате". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Ватикана".
Встречаясь в воскресенье, 8 декабря, с паломниками, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане на молитву "Ангел Господень", Папа Франциск посвятил несколько слов запланированной на понедельник встречи руководителей стран "нормандской четверки".
"Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России, Франции и федерального канцлера Германии, известная как "нормандский формат", с целью поисков решения мучительного конфликта, который уже годами длится в восточной Украине. Сопровождаю встречу своей молитвой, упорной молитвой, потому что там нужен мир, и вас приглашаю делать то же, чтобы эта инициатива политического диалога присоединилась к плодам мира в справедливости для этих территорий и их населения", - сказал он.
Напомним, завтра в Париже состоится саммит в "нормандском формате".
Давайте поддержим его молитву....
Это кстати, та же боженька который молились в голодоморы.... Эффективная боженька, как раз таким ксениям как выше подходит)
Попа, у тя шизофрения? Это как подкидывать дров в пожар и надеяться что погаснет? Как то так получается, лицемер ты эдакий. Иди лучше мыть ноги нигерам, ты это любишь.
Это я бы сказал этой лживой Попе.
Просто заголовок и суть статьи-разные.
Папа Римский Франциск призвал молиться за Украину
И
Папа Римский Франциск заявил, что молится за положительные результаты встречи в "нормандском формате".Источник: https://censor.net.ua/v3164096
=====
Почувчтвуй, как говорится,разницу
на полном серьезе рассказывает о летающих мущинках с крылышками и просит воздух чтобы маньяк стал очень бобрым, радостно этого маньяка принимая и раздавая ему брязкальца
Он тоже думает , что можно "посмотреть в глаза" вурдалаку ***** и что-то там лицезреть кроме пустоты , жажды крови и презрению ко всему роду человеческому ?!
Гебня это и есть бесы , это и есть вурдолаки , это и есть Мордор !!!