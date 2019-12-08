EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  740  27
Все про:Папа_Римский (85) нормандская четверка (5)

 Папа Римский Франциск призвал молиться за Украину в преддверии встречи в "нормандском формате". ВИДЕО

Во время воскресной встречи с верующими Папа Римский Франциск заявил, что молится за положительные результаты встречи в "нормандском формате".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Ватикана".

Встречаясь в воскресенье, 8 декабря, с паломниками, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане на молитву "Ангел Господень", Папа Франциск посвятил несколько слов запланированной на понедельник встречи руководителей стран "нормандской четверки".

"Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России, Франции и федерального канцлера Германии, известная как "нормандский формат", с целью поисков решения мучительного конфликта, который уже годами длится в восточной Украине. Сопровождаю встречу своей молитвой, упорной молитвой, потому что там нужен мир, и вас приглашаю делать то же, чтобы эта инициатива политического диалога присоединилась к плодам мира в справедливости для этих территорий и их населения", - сказал он.

Напомним, завтра в Париже состоится саммит в "нормандском формате".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Настало время покончить с зависимостью от ископаемых видов топлива и перейти к экологически чистым видам энергии, - Папа Римский

Источник: https://censor.net.ua/v3164096
 
   
 Топ комментарии
 
Бо що ще лишається робити за такого преЗедента... Папа Римский Франциск призвал молиться за Украину в преддверии встречи в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 5006
 показать весь комментарий
 
Папа тоже не чужд вере во всякую чертовщинку ?!
Он тоже думает , что можно "посмотреть в глаза" вурдалаку Хуйлу и что-то там лицезреть кроме пустоты , жажды крови и презрению ко всему роду человеческому ?!

Гебня это и есть бесы , это и есть вурдолаки , это и есть Мордор !!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А секта Парашенка против.
 показать весь комментарий
 
 
Бо що ще лишається робити за такого преЗедента... Папа Римский Франциск призвал молиться за Украину в преддверии встречи в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 5006
 показать весь комментарий
 
 
Молись не молись ,а лишень від ЗЕлі завтра залежить вісітимуть чи ні на гіляках 73% його виборців.та "слуг народу". Папа Римський Франциск закликав молитися за Україну напередодні зустрічі в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 3551
 показать весь комментарий
 
Папе Римскому как и Зеленскому нужен Мир и любовь всего мира...
Давайте поддержим его молитву....

Папа Римский Франциск призвал молиться за Украину в преддверии встречи в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 2740
 показать весь комментарий
 
 
Целовать ноги какого то мужика, это мир и любовь?
 показать весь комментарий
 
 
Це означає, що він агент московії. В цьому випадку він акцентує, що війна в україні це внутрішній фактор розбрату. Всі вони там гоморозбещені. Хай їм колька в роті!
 показать весь комментарий
 
А что эта молитва сделает? Ничего. Нужно выходить и спасать страну от зебилов
 показать весь комментарий
 
 
Как это ничего не сделает? Попа улучшит свое самочувствие(смотря на смешное стадо и вентилируя бормотанием легкие))
 показать весь комментарий
 
Завтра вторая попытка для петикантропов, не упусти возможность.
 показать весь комментарий
 
 
Ага,давай еще крестный ход. Чего же боженька нам так хреново во всем помогает?Или его нет,или он аферист,или он тоже любит бабло.
 показать весь комментарий
 
 
Кризиса нет, просто Яхве любит деньги Папа Римский Франциск призвал молиться за Украину в преддверии встречи в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 7429
Это кстати, та же боженька который молились в голодоморы.... Эффективная боженька, как раз таким ксениям как выше подходит)
 показать весь комментарий
 
Гемороя опущенца -- креативненько !
 показать весь комментарий
 
 
Чмокается с Путиным, дарит ему ордена и в то же время "молится за мир"......
Попа, у тя шизофрения? Это как подкидывать дров в пожар и надеяться что погаснет? Как то так получается, лицемер ты эдакий. Иди лучше мыть ноги нигерам, ты это любишь.

Это я бы сказал этой лживой Попе.
 показать весь комментарий
 
 
Ну почему он лживый?
Просто заголовок и суть статьи-разные.
Папа Римский Франциск призвал молиться за Украину
И
Папа Римский Франциск заявил, что молится за положительные результаты встречи в "нормандском формате".Источник: https://censor.net.ua/v3164096
=====
Почувчтвуй, как говорится,разницу
 показать весь комментарий
 
 
а то не 1 сотона?
на полном серьезе рассказывает о летающих мущинках с крылышками и просит воздух чтобы маньяк стал очень бобрым, радостно этого маньяка принимая и раздавая ему брязкальца
 показать весь комментарий
 
Да не в вере дело.А именно в том что я написал.Это может быть и просто пожеланием.А что для него "положительные результаты"-непонятно.Для кого положительные?
 показать весь комментарий
 
 
Для Путина вестимо. Он же бабло держит в банке ватикана, как пишут. Попе та Украина до фени, как и любому попу.
 показать весь комментарий
 
Папа тоже не чужд вере во всякую чертовщинку ?!
Он тоже думает , что можно "посмотреть в глаза" вурдалаку ***** и что-то там лицезреть кроме пустоты , жажды крови и презрению ко всему роду человеческому ?!

Гебня это и есть бесы , это и есть вурдолаки , это и есть Мордор !!!
 показать весь комментарий
 
 
це не Папа-лжепророк з Одкровення, час якого на порозі.ІМХО.
 показать весь комментарий
 
Дякуємо, Ваше Святості за піклування про Україну і українців
 показать весь комментарий
 
 
Папа хоч без колорадської стрічки був?
 показать весь комментарий
 
Молитись щоб шемпанзе обісравсь не так сильно як завжди
 показать весь комментарий
 
Папа заставь Макрона і Меркель помолитися за Україну , а фуйла знищити.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх