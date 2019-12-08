 Сотрудники ГСЧС чтили память спасателя Сергея Шатохина, погибшего при эвакуации людей из горящего здания в Одессе. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает ГСЧС Киева.

"Сегодня морально тяжелый день для каждого из нас - день траура ... День траура и памяти погибших жертв пожара, который произошел в Одессе 4 декабря 2019... Для нас это особенно тяжело, ведь во время этого страшного события погиб и наш побратим - Сергей Шатохин. Наверное, каждый спасатель сейчас раз переосмысливает ценности жизни, а каждый житель нашей страны начинает понимать - на какие жертвы идут наши пожарные-спасатели... Вечная память Герою и всем погибшим ... Соболезнования родным и близким"- говорится в сообщении.

Сергей Шатохин поднимался по пожарной лестнице, но упал с высоты третьего этажа. От полученных тяжелых травм он скончался в больнице 7 декабря. У него остались жена и трое детей.

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

По состоянию на 9:00 8 декабря известно, что в результате пожара погибло 10 человек.

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