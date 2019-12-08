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 Политика Украины
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 Украинское правительство должно иметь доступ к любому месту на Донбассе до местных выборов, - Лайчак. ВИДЕО

Правительство Украины должно иметь доступ к любому месту на территории Донбасса, включая границу с РФ, до проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом заявил в эксклюзивном комментарии собственному корреспонденту Укринформа действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак на полях 26-го заседания Совета министров ОБСЕ в Братиславе, передает Цензор.НЕТ.

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"Министр Пристайко дал четко понять, и это вполне логично, что для того, чтобы выборы были свободными и честными, они должны проходить в среде, которая является демократической, честной и свободной. Очевидно, что люди должны иметь доступ к информации. И украинское правительство должно иметь доступ к любому месту на своей территории", - заявил Лайчак, комментируя вопрос о выборах на ОРДЛО и восстановлении контроля Украиной над государственной границей с РФ.

Глава ОБСЕ подчеркнул, что "украинское правительство об этом четко заявило". "И я считаю это очень логично. Будем надеяться, что это произойдет", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/v3164052
 
 
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Делов-то, - назначить чепушилина вице-премьером и ось вам - "украинская" власть...
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Только правительство должно иметь доступ? Тоесть Зелупу и Мертвечука будут водить под охраной на *избирательные участки* а простые граждане которых росийские войска выгнали с дамбаса не смогут ни проголосовать ни выдвинуть свои кандидатуры ни агитировать? Так а нах*я тогда ваши выборы. Ето прямое нарушение Конституции Украины и выборы никто в Украине не признает, а того кто проведет выборы ждет уголовная ответственность.
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Кому "должно імєть"?
Буде мати, але не з цим іудою.
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Не «иметь доступ», а стоять войсками на границе.
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Лет через 10 после деоккупации можно проводить выборы.
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