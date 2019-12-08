 Украинское правительство должно иметь доступ к любому месту на Донбассе до местных выборов, - Лайчак. ВИДЕО

Об этом заявил в эксклюзивном комментарии собственному корреспонденту Укринформа действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак на полях 26-го заседания Совета министров ОБСЕ в Братиславе, передает Цензор.НЕТ.

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"Министр Пристайко дал четко понять, и это вполне логично, что для того, чтобы выборы были свободными и честными, они должны проходить в среде, которая является демократической, честной и свободной. Очевидно, что люди должны иметь доступ к информации. И украинское правительство должно иметь доступ к любому месту на своей территории", - заявил Лайчак, комментируя вопрос о выборах на ОРДЛО и восстановлении контроля Украиной над государственной границей с РФ.

Глава ОБСЕ подчеркнул, что "украинское правительство об этом четко заявило". "И я считаю это очень логично. Будем надеяться, что это произойдет", - добавил он.