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 Зеленский и его команда сделали отважные шаги относительно Донбасса, и эти шаги - в пользу Украины, - Лайчак. ВИДЕО

Администрация Президента Украины Владимира Зеленского сделала важные шаги в плане выполнения Минских договоренностей, что ни в коем случае не является капитуляцией или сдачей украинского суверенитета.

Об этом заявил в эксклюзивном комментарии собственному корреспонденту Укринформа действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак на полях 26-го заседания Совета министров ОБСЕ в Братиславе, передает Цензор.НЕТ.

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"У нас есть Минские договоренности, в которых определено, что должно быть сделано. И что на самом деле важно - так это то, что после трех лет застоя сейчас мы начали продвигаться с их имплементацией. Президент Зеленский и его команда сделали, я бы сказал, очень ответственные и отважные шаги. И эти шаги в пользу Украины. Я полностью не согласен со всеми теми, кто говорит, что это что-то типа капитуляции или какая-то сдача украинского суверенитета", - заявил он.

Председатель ОБСЕ убежден, что "шаги в направлении возобновления полного контроля над своей территорией и полного суверенитета только усиливают, а не делают слабее".

"И международное сообщество четко заявило, что Минские договоренности - это единственная основа для построения мира и восстановления территориальной целостности Украины. И поэтому мы должны делать все возможное, чтобы их имплементировать, а также обеспечить, чтобы каждая сторона выполнила свою часть обязательств в рамках Минских договоренностей", - заявил Лайчак.

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Он также выразил надежду, что саммит в "нормандском формате" 9 мая в Париже поможет определить будущие шаги в плане имплементации Минских договоренностей.

Источник: https://censor.net.ua/v3164038
 
   
 Топ комментарии
 
Светлана Самборска
2 hrs ·Позавчера в Бахмуте Донецкой области не выходя из комы умер украинец. За то, что говорил по-украински. Убило его местное быдло, которое после выборов нутром почувствовало, что теперь на его улице праздник.

Это было позавчера. А вчера 96% украинцев поддержали политику нынешней власти на Донбассе. И можно сколько угодно говорить о манипуляциях, о том, что дело происходило на канале олигарха Ахметова, что программу вел старый манипулятор Савик "Моя мама - латентный офицер КГБ" Шустер. Что выступал перед баранами профессиональный актер из театра олигарха Коломойского, что, может проценты там вообще нарисованы (скорее всего так и есть). Что угодно можно говорить. Но от факта 73% проголосовавших за Зеленского никуда не деться.
Да, это процент сейчас меньше. Но основной фактор этого уменьшения - голосование за землю и коммуналка. Это не капитуляция, уже идущая полным ходом. На капитуляцию им плевать.
Вот каменты в ответ на слова моей френдессы, что капитуляции она не хочет -https://www.facebook.com/president.gov.…/…/1818904594921066… Почитайте их, у меня в скрин все не влезли. Большая часть украиноязычных. И это написано, повторюсь, буквально на следующий день после того, как умер украинец, в своем городе забитый до смерти за украинский язык.
Понимаете, можно сколько угодно убеждать себя в подтасовках, но вот здесь мы видим, что у людей не то, что абстрактное мышление, не то, что логика, нет! - у людей отключен инстинкт самосохранения. Страх работает (йди в окоп сама, нехай твої близькі йдуть, аби не ми!), а инстинкт - нет. Им Леся прямо пишет: вы понимаете, что с такой политикой ОРДЛО будет по всей Украине, вы понимаете, какая перспектива вас ждет? А как же, отвечают ей, понимаем: отличная перспектива - барыгу раскуркулят.
Это большинство. Это те 73%, что проголосовали за Зеленского, который десятилетиями унижал украинский язык и культуру. Под аплодисменты. Это те 73%, что проголосовали за Зеленского после того, как он назвал Украину проституткой.
73% - это продукт пропаганды, кто бы спорил. Но не нужно делать из них жертв. Им включали Зеленского, но не заставляли смотреть. Это в СССР по всем каналам было одно и тоже, а за спиной товарищ майор: «Я тебе попереключаю». Сейчас нет монополии у телевизора. Смотреть Беня-ТВ никто не заставляет. Смотреть Шария на ютубе никто не заставляет. 73% такие же жертвы пропаганды, как толстяки - жертвы холодильника. 73% проголосовали против армии-мовы-веры, потому что им не нужны армия, мова и вера. 73% выбрали шоу, потому что им интересней шоу. И проще, без напряга.
Зеленский всегда играл на понижение. Весь его юмор - это или издевательство над украинцами, или ниже пояса, или героизация быдлячества (эбонитовые палочки из этой серии, например), или высмеивание патриотизма. И всегда такого калибра, чтоб понимал даже титушка, исключенный из ПТУ за тупость.
Все "творчество" Зеленского - хоть на сцене, хоть в кино - это обыдлячивание. Это опускание аудитории до интеллектуального уровня титушек. И растиражированность этого "творчества" - прямое следствие того, что обыдлячивание выгодно олигархату. Быдлом управлять проще. Включил телевышки, зарядил Савика - вуаля! 96% за «Ура! Нас убивают в наших городах за наш язык! Наконец-то! Нет армии-мове-вере! Да моторолам по всей стране!» А со стороны такой Саакашвили «Пойдем за это молиться!»
Ну ок. Идите. Идите молитесь. Еще ж не допросились моторол себе на голову. Идите просите. Только не плачьте, когда выпросите.
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Акционеры Газпропа в один голос хвалят действия Зелупы. Нужно задуматься об етом.
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Петя понапідписував всякої херні у Мінську, а пєтюшки з кальсонів вискакують, звинувачуючи в цьому Зеленського. Ідіоти.
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эта байка уже не актуальна, зебилы) тк ваша зелупа давно выпрыгнула за минские
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А про анексію Крима цей даядько нічого не хоче сказати? Так їм хочеться позбутися турбот. Так хочеться, щоб Україна перестала битися і здалася. Ну будуть орки творити те, що в Криму з татарами та українцями, а обсє висловить стурбованість, чи не побачить. Їм не звикати. Зате криваве мокшанське бабло буде текти рікою
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Подумаєш "бампер" (місце України в ЄС за словами Проді Р.) пом'яло, зато євромашина ціла і пасажири з водієм живі, здорові.
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шаги в пользу Украины это когда не отводят свои войска со своей территории на пользу оккупанта.
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а всеравно это порох виноват! да славные слуги изи каломыйского?
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Минские соглашения ("которым нет альтернативы") петино творение, петивата.
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ну да, ну да, а зельц эти отношения так просто развивает.... да зелесос? посмотрим, посмотрим , понедельник уже послезавтра! а то можно и сразу в ростов!
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Ими давит Запад на Зе. Что-то на слышно петиваты, осуждающую главсвинарчука за эти соглашения.
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Страдающий алкоголизмом представитель Зе-Команды Антон Ткаченко по прозвищу "Бутылек" возглавил Криворожскую райгосадминистрацию. ЗЕдауны, вы сделали это вместе!!!Зеленський та його команда зробили хоробрі кроки щодо Донбасу, і ці кроки - на користь України, - Лайчак - Цензор.НЕТ 3884
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Судя по виду, алкоголизмом он не страдает. Он им наслаждается.
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Так сам петя бухал на президенстве, а тут какой-то район.
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Ну тогда петя так умело изображал из себя пьянь.
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Завтра. 13:00. Київ!
Не за якісь прізвища, за Україну!
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Андрій Левус РОК
Чекаємо всіх і о 13.00 на Майдані і о 19.00 на Банковій. Не сваріться між собою. Ворог у нас один - Москва.
Про акції 8 грудня. Чому треба бути і на Майдані і на Банковій.

1. РОК бере участь у Віче на 13.00 і вітає заяву парламентської опозиції до якої приєднався своїм підписом. Ми закликали до цього від першої нашої акції проти капітуляції, ще з літа. Від нас буде виступ. Єдність це важливо.

2. О 19.00 на Банковій буде цілодобова акція народного контролю. Акція анонсована 15 листопада. До оргкомітету акції запрошені усі проукраїнські сили. І практично ВСІ брали участь у цьому оргкомітеті протягом останніх тижнів.
3.Немає жодного "майдану без політиків". На УСІХ великих акціях РОК виступали представники політичних сил. Ми провели Форум національної гідності. Де відверто разом партійними представниками обговорили принципи взаємодії. Шкода, що дехто самоізолював себе від цього й тепер поширює дурниці.
4. О 19.00 будуть виступати і політики теж. Це нормально. Більше того будуть встановлені намети-штаби партій, які підтримали акцію.
5. Обидві акції є важливі по своєму. Віче показує єдність українських сил парламентських і позапарламентських. Варта на Банковій демонструє нашу готовність до дії.
6. Акція на Банковій матиме попереджувальний характер. Вона є мирною, але повною рішучості до реального протесту. В програмі акції окрім політичних виступів заплановано роботу медіа центру де виступатимуть експерти, політики, активісти, телемости з діаспорою тощо. Також буде ректорів та мистецька програма. Менше вірте шустеру та зеленим телеканалам.
7. 9 грудня ми всі разом почуємо результати зустрічі і приймемо СПІЛЬНО рішення щодо наших дій. Червоні лінії всім відомі.
8. Запрошуємо усі українські сили до координації щодо акції на Банковій. Більшість є на зв'язку і спільно працює задля успіху акції. Той, хто шукає зраду там де її нема і поширює ахінею, що РОК це "майдан без політиків" працює так само на розкол, як і активісти, що шарахаються від слова партія.
9.Має бути баланс і взаємоповага. І чітке усвідомлення важливості моменту. Тут не до рейтингів та лампасів. Це стосується всіх сторін. В тому числі і РОК. Якщо щось не так то поправляйте.
10. Всі непорозуміння це бойове злагодження. Пропоную УСІМ відкинути емоції на бік і разом працювати на перемогу української справи.
Чекаємо всіх і о 13.00 на Майдані і о 19.00 на Банковій. Не сваріться між собою. Ворог у нас один - Москва.
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Головний ворог у нас зовсім не москва, а наше доморощене, уставшеє ат вайни бидло. Якщо Україна не в змозі впоратися зі своїм внутрішним ворогом то москву їй не перемогти.
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Сумніваюся, що від хуцпи буде так легко позбавитися. Капітуляція буде лагідна, але послідовна та невблаганна. Ви ж не думаєте, що блаЗЄнський приїде та скаже: так, я підписав капітуляцію. Все буде в річищі хуцпи.
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Він "не погодиться з усіма тими, хто говорить, що це щось типу капітуляції чи якась здача українського суверенітету"
А ми не погодимося з цим Лайчаком, який виявляється закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин.

А тека на нього у ФСБ залишилася.
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Стыдно жить в этой стране. Вот так быстро скатиться на дно...И перспектив теперь никаких...
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так ты это.... в соседнюю , которая от нас на восток, не пробовал? уж там на дно не скатишься и перспективы офигенные... как в лугандоне!!! стыдливый ты наш!
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Нажимаешь Ответить--изображение--вставляешь ссылку ---ОК и всё.
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ссылку, как в каменном веке. Великий цензор простых вещей не решает. Зеленський та його команда зробили хоробрі кроки щодо Донбасу, і ці кроки - на користь України, - Лайчак - Цензор.НЕТ 3761
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создай сайт, повесь там картину и ссылку на цензор
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Загрузи на этот сайт(https://radikal.ru/) и получи там же её ссылку сразу. Я пользуюсь этим уже лет 10.
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Навести курсор на нужную картинку в инете, правой клавишей мыши открыть вкладку, нажать "копировать URL код картинки", открыть на странице Цензора "комментировать", левой клавишей мыши нажать справа квадрат "изображение", вставить скопированный код в "ссылка на изображение", нажать "вставить", картинка появится в тексте сообщения, жми "отправить".
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а если картинка у меня на компьютере?
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не получится. ее нужно заслать куда то в интернет, в соцсеть, в хранилище, там присваивается код...я сам не очень шарю, не любитель, но это точно.
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Послушайте мнение двух умных и знающих много людей
Пионтковский - Новый Мюнхен? Беседа с Андреем Пионтковским
https://www.youtube.com/watch?v=waQwyaXC5go
А.Арестович: «10 декабря в Украине начнётся политический кризис»

https://www.youtube.com/watch?v=oPEo6LicZ1c&t=2s
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Политический кризис?
Пофиг.
Я буду ждать конца эпохи зубожиння.
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И еще политический кризис? Во Франции это да, а завтра хотя бы 10-20 тыс пришло бы.
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Так а смысл,если в стране 73 процента клинических идиотов?
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Мюнхенское соглашение 1938 года уже многие вспоминали. «Я привёз вам мир» - Чемберлен.
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эти умные люди за свои прогнозы деньги получают, не производя при этом никакой прибавочной стоимости)
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Сенат США включил санкции против проекта газопровода "Северный поток-2" в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год.
Санкции будут применяться к компаниям, которые занимаются прокладкой российского газопровода. Ограничения будут касаться судов и руководителей компаний, занимающихся строительством «Северного потока-2», которым может быть отказано в визах. Будут также заблокированы транзакции, связанные с их имуществом или интересами в США, сообщает Bloomberg.
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А Пэтруха говорил, что друзья у нас в ЕС, не ужели трепом занимался. Уже и ОБСЕ не такое.
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Сполучені Штати Америки наголосили на непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України напередодні зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі.
Про це йдеться у заяві посольства США в Україні.
"Сполучені Штати працюватимуть із союзниками та партнерами, щоб і надалі змушувати Росію виконувати взяті на себе зобов'язання та розпочати процес мирного відновлення повного суверенітету України на Донбасі
Наші програми допомогли і допомагають створити вирішальні ініціативи, пов'язані з правоохоронними органами, боротьбою з корупцією, судовою реформою, реформою в оборонній сфері та розвитком демократичних інститутів. Ця допомога надається відповідно до законів США і регулярно перевіряється американськими інспекторами на найвищому рівні", - відзначили у посольстві.
"Ми будемо стояти пліч-о-пліч з Україною, поки вона бореться з російською агресією, зміцнює верховенство права, створює здоровий інвестиційний клімат, реформує оборонний сектор, бореться з дезінформацією і вживає необхідних заходів для забезпечення остаточної перемоги над тих, хто стоїть на боці справедливості і гідності", - йдеться в заяві.
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"Щоб продемонструвати свою конструктивність, ми сказали, що ми готові розглядати можливість отримати газ від Газпрому у рахунок погашення заборгованості за рішенням минулого Стокгольмського арбітражу (3 млрд доларів).Ми також готові відкликати свої позовні вимоги у новому арбітражі, але тільки якщо буде укладений довгостроковий контракт на транзит, який буде покривати всі витрати, і якщо Нафтогазу буде компенсовано невиконання Газпромом своїх зобов'язань за поточними контрактами." www.facebook.com/yuriy.vitrenkoГаз - биржевый товар с колебаниями цен на единицу измерения... Сколько это будет в ТЕХ ценах? А в этих? А в ценах через 2 года? И кто тут патриот?
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а этот "отважный" за чужой счет знает сколько за последние дни раненых, искалеченных и убитых наших пацанов? - правильно, из зон "развєдєнiя".
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То до Порошенка, он все знает. При Порошенко не было убитых и раненых. Трошки пленных , правда, но то так.
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Ага..збудував лугандонам міст із відвів війська...хуяніст прокацапський!
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На мост бабки Европа дала. Где-то уже было сообщение на эту темку.
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Гдє-то хз гдє,когда-то..і тд..нарколига він прокацапський і твій путін ***** і сказочний далбайоб!
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Было смешно, специально посмотрел Шашлычника у Шухера. "я встречался с хутиным больше 20 раз, но это ни к чему не привело, хутин все равно обманывал. я даже ходил молится в церковь перед встречей." )))) Вопрос-науяки туда ехать?
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Полностью согласен с господином Министром. Такого прогресса в мирном урегулирование не было все прошедшие 5лет со времён капитуляции в Минске. Удачи Зеленскому! Все будет Украина!
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Как он Пороха знатно макнул! Зеленський та його команда зробили хоробрі кроки щодо Донбасу, і ці кроки - на користь України, - Лайчак - Цензор.НЕТ 9166

И что на самом деле важно - так это то, что после трех лет застоя сейчас мы начали продвигаться... Источник: https://censor.net.ua/v3164038
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Гадаю, 10 Зеленський буде кричати що він легітимний з Ростову. Цікаво, сім'ю він в Париж з собою бере?
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В А З- 06 шестерка на ростовской регистрации.
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Я же говорил!
Президент взрослый и у него команда профессионалов.
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С чеченцев Дудаева надо брать пример.
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Главное достижение Зеленского это то, что он сумел объединить в защите корыта Юлю и Петю. Не удивлюсь, что завтра эти два политических трансгендера сольются в совместном оргазме.
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