 Зеленский и его команда сделали отважные шаги относительно Донбасса, и эти шаги - в пользу Украины, - Лайчак. ВИДЕО

Об этом заявил в эксклюзивном комментарии собственному корреспонденту Укринформа действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак на полях 26-го заседания Совета министров ОБСЕ в Братиславе, передает Цензор.НЕТ.
"У нас есть Минские договоренности, в которых определено, что должно быть сделано. И что на самом деле важно - так это то, что после трех лет застоя сейчас мы начали продвигаться с их имплементацией. Президент Зеленский и его команда сделали, я бы сказал, очень ответственные и отважные шаги. И эти шаги в пользу Украины. Я полностью не согласен со всеми теми, кто говорит, что это что-то типа капитуляции или какая-то сдача украинского суверенитета", - заявил он.
Председатель ОБСЕ убежден, что "шаги в направлении возобновления полного контроля над своей территорией и полного суверенитета только усиливают, а не делают слабее".
"И международное сообщество четко заявило, что Минские договоренности - это единственная основа для построения мира и восстановления территориальной целостности Украины. И поэтому мы должны делать все возможное, чтобы их имплементировать, а также обеспечить, чтобы каждая сторона выполнила свою часть обязательств в рамках Минских договоренностей", - заявил Лайчак.
Он также выразил надежду, что саммит в "нормандском формате" 9 мая в Париже поможет определить будущие шаги в плане имплементации Минских договоренностей.
Не за якісь прізвища, за Україну!
Чекаємо всіх і о 13.00 на Майдані і о 19.00 на Банковій. Не сваріться між собою. Ворог у нас один - Москва.
Про акції 8 грудня. Чому треба бути і на Майдані і на Банковій.
1. РОК бере участь у Віче на 13.00 і вітає заяву парламентської опозиції до якої приєднався своїм підписом. Ми закликали до цього від першої нашої акції проти капітуляції, ще з літа. Від нас буде виступ. Єдність це важливо.
2. О 19.00 на Банковій буде цілодобова акція народного контролю. Акція анонсована 15 листопада. До оргкомітету акції запрошені усі проукраїнські сили. І практично ВСІ брали участь у цьому оргкомітеті протягом останніх тижнів.
3.Немає жодного "майдану без політиків". На УСІХ великих акціях РОК виступали представники політичних сил. Ми провели Форум національної гідності. Де відверто разом партійними представниками обговорили принципи взаємодії. Шкода, що дехто самоізолював себе від цього й тепер поширює дурниці.
4. О 19.00 будуть виступати і політики теж. Це нормально. Більше того будуть встановлені намети-штаби партій, які підтримали акцію.
5. Обидві акції є важливі по своєму. Віче показує єдність українських сил парламентських і позапарламентських. Варта на Банковій демонструє нашу готовність до дії.
6. Акція на Банковій матиме попереджувальний характер. Вона є мирною, але повною рішучості до реального протесту. В програмі акції окрім політичних виступів заплановано роботу медіа центру де виступатимуть експерти, політики, активісти, телемости з діаспорою тощо. Також буде ректорів та мистецька програма. Менше вірте шустеру та зеленим телеканалам.
7. 9 грудня ми всі разом почуємо результати зустрічі і приймемо СПІЛЬНО рішення щодо наших дій. Червоні лінії всім відомі.
8. Запрошуємо усі українські сили до координації щодо акції на Банковій. Більшість є на зв'язку і спільно працює задля успіху акції. Той, хто шукає зраду там де її нема і поширює ахінею, що РОК це "майдан без політиків" працює так само на розкол, як і активісти, що шарахаються від слова партія.
9.Має бути баланс і взаємоповага. І чітке усвідомлення важливості моменту. Тут не до рейтингів та лампасів. Це стосується всіх сторін. В тому числі і РОК. Якщо щось не так то поправляйте.
10. Всі непорозуміння це бойове злагодження. Пропоную УСІМ відкинути емоції на бік і разом працювати на перемогу української справи.
Чекаємо всіх і о 13.00 на Майдані і о 19.00 на Банковій. Не сваріться між собою. Ворог у нас один - Москва.
А ми не погодимося з цим Лайчаком, який виявляється закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин.
А тека на нього у ФСБ залишилася.
Пионтковский - Новый Мюнхен? Беседа с Андреем Пионтковским
https://www.youtube.com/watch?v=waQwyaXC5go
А.Арестович: «10 декабря в Украине начнётся политический кризис»
https://www.youtube.com/watch?v=oPEo6LicZ1c&t=2s
Пофиг.
Я буду ждать конца эпохи зубожиння.
Сенат США включил санкции против проекта газопровода "Северный поток-2" в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год.
Санкции будут применяться к компаниям, которые занимаются прокладкой российского газопровода. Ограничения будут касаться судов и руководителей компаний, занимающихся строительством «Северного потока-2», которым может быть отказано в визах. Будут также заблокированы транзакции, связанные с их имуществом или интересами в США, сообщает Bloomberg.
Сполучені Штати Америки наголосили на непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України напередодні зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі.
Про це йдеться у заяві посольства США в Україні.
"Сполучені Штати працюватимуть із союзниками та партнерами, щоб і надалі змушувати Росію виконувати взяті на себе зобов'язання та розпочати процес мирного відновлення повного суверенітету України на Донбасі
Наші програми допомогли і допомагають створити вирішальні ініціативи, пов'язані з правоохоронними органами, боротьбою з корупцією, судовою реформою, реформою в оборонній сфері та розвитком демократичних інститутів. Ця допомога надається відповідно до законів США і регулярно перевіряється американськими інспекторами на найвищому рівні", - відзначили у посольстві.
"Ми будемо стояти пліч-о-пліч з Україною, поки вона бореться з російською агресією, зміцнює верховенство права, створює здоровий інвестиційний клімат, реформує оборонний сектор, бореться з дезінформацією і вживає необхідних заходів для забезпечення остаточної перемоги над тих, хто стоїть на боці справедливості і гідності", - йдеться в заяві.
И что на самом деле важно - так это то, что после трех лет застоя сейчас мы начали продвигаться... Источник: https://censor.net.ua/v3164038
Президент взрослый и у него команда профессионалов.