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Все про:Газ (9212) Лукашенко (1751) Путин (25223)

 Лукашенко - Путину: мы не просим дешевые газ и нефть, мы просим равные условия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Сочи проходят переговоры президентов Беларуси и России, посвященные дальнейшей интеграции этих государств. Сразу после протокольных вступительных слов Лукашенко и Путина в помещении погас свет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

"Мы не просим, как, некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать (сейчас цена на российский газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м. - Ред.) и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит, и конкурирующие предприятия (в России. - Ред.) должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не зададим основу наших отношений", - сказал Лукашенко.

Лукашенко - Путину: мы не просим дешевые газ и нефть, мы просим равные условия 01

"Хочу выразить надежду на то, что мы и дальше будем делать все, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали сближение, прежде всего, конечно, в сфере экономики, но не только, также и в социальной сфере, что чрезвычайно важно, а также получали заметные преимущества от этой интеграции", - заявил, в свою очередь, Владимир Путин.

Лукашенко - Путину: мы не просим дешевые газ и нефть, мы просим равные условия 02

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Слава нации!", "Жыве Беларусь!", - в центре Минска на акции протеста порвали портреты Путина. ВИДЕО

Сразу после протокольных вступительных слов лидеров двух стран в помещении погас свет. "Это Дима Песков (пресс-секретарь Путина. - Ред.). Я знаю", - пошутил Лукашенко.

Кроме Путина и Лукашенко, в переговорах участвуют премьер-министры и другие представители правительственных делегаций двух стран.

Какие именно документы собираются подписать по итогам переговоров - не разглашают.

Лукашенко - Путину: мы не просим дешевые газ и нефть, мы просим равные условия 03

В Минске сегодня состоялись протесты против дальнейшей интеграции Беларуси и России. Они стали крупнейшими белорусскими массовыми акциями за последние несколько лет. В ходе акции несколько десятков человек демонстративно разорвали портреты Путина, скандируя "Слава нации!" и "Жыве Беларусь!".

Акция в поддержку протестующих белорусов прошла и в Киеве.

Также на Цензор.НЕТ: "Мирно мы не договоримся", - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3164034
 
 
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Хйуло цар всєя вати. Він не погодиться на рівноправ'я.
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Сказал ЗЕбил лижущий сапоги Портнову и Сивохо с Королевской.
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Дивіться зелені, ви ж нам другого бацьку обрали.
А отже і фуйла в Україну пустили.
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***** прийшло у 2014р коли ви обрали песа, а Зе обрали у 2019р То хто ж пустив *****?
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впустив янік, але їх прогнали.
зеля надолужує..
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То есть ***** пришло когда обрали Порошенко, а анексия Крыма и война на Донбасе которые начались задолго до того как выбрали Порошнеко это тоже Порошенко напал на Украину??? да винторогая мокша??
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Мне нравятся односторонние диалоги! -- их Лукашенко изобрёл...*)
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ржака) телка ведут на бойню а оно шо-то там попердує нескорено
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"Парад" пленных в Донецке никто не забыл? - Нет людей подлее, чем "верные"…
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Та він же прямим текстом говорить: "та на бена ладана нам той газ і нафта, ми не шльондри і собою не торгуємо, ми порядна країна, за рівні відносини між партнерами". Ой бацька, насмішив
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Лукашенко зараз здійснює мрію наших вати, ригів і зебілів.
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Лука чем то Петрусю напоминает
Враньем что ли..
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Зачем нам вообще такие новости? Там уже дано все ясно.
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А что льготная цена на газ и нефть для бульбашей уже закончилась?Когда бацька сдавал кацапии газо и нефтепроводы то если мне помнится цены не должны были менятся вроде 50 лет независимо от рынковой цены.Бацька лично бил себя в грудь что Беларусь будет гарантировано обеспечена дешевым газом и топливом.
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Лукашенко предлагает путяшке,чтоб на одном стуле сидело два старших,по разумению рашки. Смотри лука ,осторожно,а то побегут какашки!
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"Якщо боягузтво теперішніх батьків називається обережністю, обов'язково настане час коли рабство дітей назвуть відданістю".
(Джохар Дудаєв)
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Путін спішно готує собі нове крісло, бо вже ще раз призначити якогось "медведєва" - не вийде. Треба щось, як СРСР - йог мрія та шизофренія.... Не да Боже він це зробе!!!
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Был надысь в Беларуси -- Любовь у меня в Минске... ...давно и крепко!
Но! -- больше в Беларуссию не поеду -- так и сказал. Реально тошнотит и страшнЭ кругом.
Особенно случайные люди, с которыми общаешься по-короткому... -- они все совки дурные! Они Россию любят -- они уверенны, что там лучше, чем у них! Кретинарий полный...
Я им грю: Россия придёт -- вам тут всё засрут и поломают, весь ваш идеальный Совок!
Не верят...
...моя Коханочка, понимающе согласилась... -- хорошая девочка.
Теперь токо за Бугром встречаемся -- ...ей ещё интересней и я доволен...*)
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Лука хитрий жук. Дозволив протести в Білорусі для підкріплення своєї позиції. А я тут при чому? Народ протестує.
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Ты таи случайно не всрался от счастья и радости за него？
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у тебя винторого недобитка совкового все красавы кто кацапне жопу лижет, так же как ты сам лижешь.
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Будут вам равные условия...в лагерях в сибири...
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Игра в буек...луки жопа орды ****...
Игра в тык-мык орды жопа луки язык...
Все в равных условиях...сначала буек, потом тык-мык
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