 Лукашенко - Путину: мы не просим дешевые газ и нефть, мы просим равные условия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

"Мы не просим, как, некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать (сейчас цена на российский газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м. - Ред.) и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит, и конкурирующие предприятия (в России. - Ред.) должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не зададим основу наших отношений", - сказал Лукашенко.

"Хочу выразить надежду на то, что мы и дальше будем делать все, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали сближение, прежде всего, конечно, в сфере экономики, но не только, также и в социальной сфере, что чрезвычайно важно, а также получали заметные преимущества от этой интеграции", - заявил, в свою очередь, Владимир Путин.

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Сразу после протокольных вступительных слов лидеров двух стран в помещении погас свет. "Это Дима Песков (пресс-секретарь Путина. - Ред.). Я знаю", - пошутил Лукашенко.

Кроме Путина и Лукашенко, в переговорах участвуют премьер-министры и другие представители правительственных делегаций двух стран.

Какие именно документы собираются подписать по итогам переговоров - не разглашают.

В Минске сегодня состоялись протесты против дальнейшей интеграции Беларуси и России. Они стали крупнейшими белорусскими массовыми акциями за последние несколько лет. В ходе акции несколько десятков человек демонстративно разорвали портреты Путина, скандируя "Слава нации!" и "Жыве Беларусь!".

Акция в поддержку протестующих белорусов прошла и в Киеве.

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