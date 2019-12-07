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Все про:Беларусь (2921) портрет (38) протест (4575) Путин (25216)

 "Слава нации!", "Жыве Беларусь!", - в центре Минска на акции протеста порвали портреты Путина. ВИДЕО

Десятки участников акции протеста разорвали портреты Путина во время акции против объединения Беларуси с Россией.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское издание "Хартыя'97".

Обрывки после этого собрали и унесли, чтобы не оставлять за собой мусора.

В центре Минска сегодня состоялись 2 акции против "углубления интеграции" с Россией. Обе не были санкционированы властями. В общей сложности протесты длились 5 часов.

Акцию в поддержку Беларуси устроили сегодня и в Киеве.

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с визитом в Сочи. Там он обсуждает с президентом России Владимиром Путиным дальнейшую интеграцию двух государств.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Мирно мы не договоримся", - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

5 декабря Лукашенко заявлял, что не подпишет документы об интеграции с Россией, которые могут принести вред Беларуси. При этом он отметил, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.

Источник: https://censor.net.ua/v3164029
 
   
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Минск сегодня. Протестующие с плакатами "Нет русскому фашизму и бандитизму" скандируют "Отправим Сашу в Рашу!" и рвут портреты фюрера преступной федерации

"Слава нации!", "Жыве Беларусь!", - в центре Минска на акции протеста порвали портреты Путина - Цензор.НЕТ 7678
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Поздно.
Раньше думать надо было, а не )(уйлу подмахивать
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Народ такой. Исторически так сложилось. Покорные и терпеливые. Наши соседи. Я их хорошо знаю. Видно, и их допекло, наконец. Начало положено. Дан сигнал Лукашенке... Посмотрим...
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от новостей из Беларуси - у зебилов и кацапов жутко подгорает.. "Слава нации!", "Жыве Беларусь!", - в центре Минска на акции протеста порвали портреты Путина - Цензор.НЕТ 1072
сейчас у них начнутся истерики о "злобном госдепе" и "проплаченных митингах"))
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"Десятки участников акции протеста................." - все що потрібно знати про це шоу. "Слава нации!", "Жыве Беларусь!", - в центре Минска на акции протеста порвали портреты Путина - Цензор.НЕТ 326
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Десятки участников акции протеста разорвали портреты Путина...
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А йому це потрібно як один із аргументів в перемовинах з Путіним.
Тому цих "протестантів" досі не "натерли *********** паличками". "Слава нации!", "Жыве Беларусь!", - в центре Минска на акции протеста порвали портреты Путина - Цензор.НЕТ 361
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бацка им быстро все поправит - кому могила, кому срок.
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Хотел бы я услышать об судьбах этих смелых людей через два-три месяца.Уверен что судьба будет незавидная.
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Лукашенко тоже загнан в угол. Ситуация уже не та, что раньше. Репрессии, которые раньше практиковал, теперь только подольют масла в огонь. Он считать наперед умеет. Хитер...
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Лучше страшный конец чем бесконечный страх .
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Обрывки после этого собрали и унесли, чтобы не оставлять за собой мусора.--- ну где такое в раше возможно???? красавцы.
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Якщо будуть смітити - "бацька" покарає і не заплатить за участь в цьому шоу.
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Щасти Вам , сябри, в збереженні незалежності Білорусі й в збереженні білоруської нації..
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Рвать портрет президента другого государства законом не запрещено,но за портрет Пеца порванный дали семь лет
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Такі сурові тоді бул часи. Дівчинка 12 років вийшла за хлібом, а повернулася полковником НацГвардії.
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ты баран тупорылый. того дебила посадили не за портрет а за хулиганку. но кому я это говорю? нулевки поднятой по тревоге?
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Маловато народа, но все равно "Живе Беларусь!"
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зебобики - это трейлер.
анонс впереди.
ждем, готовимся.
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