 "Слава нации!", "Жыве Беларусь!", - в центре Минска на акции протеста порвали портреты Путина. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское издание "Хартыя'97".
Обрывки после этого собрали и унесли, чтобы не оставлять за собой мусора.
В центре Минска сегодня состоялись 2 акции против "углубления интеграции" с Россией. Обе не были санкционированы властями. В общей сложности протесты длились 5 часов.
Акцию в поддержку Беларуси устроили сегодня и в Киеве.
Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с визитом в Сочи. Там он обсуждает с президентом России Владимиром Путиным дальнейшую интеграцию двух государств.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Мирно мы не договоримся", - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
5 декабря Лукашенко заявлял, что не подпишет документы об интеграции с Россией, которые могут принести вред Беларуси. При этом он отметил, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.
Раньше думать надо было, а не )(уйлу подмахивать
сейчас у них начнутся истерики о "злобном госдепе" и "проплаченных митингах"))
Тому цих "протестантів" досі не "натерли *********** паличками".
анонс впереди.
ждем, готовимся.