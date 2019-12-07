 Полет противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун". ВИДЕО

Его опубликовал "Украинский милитарный портал", сообщает Цензор.НЕТ.

"Недавно крылатая ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" успешно прошла этап испытаний, во время которых совершила полет в несколько сотен километров по заданному маршруту и высотам, чем подтвердила свои летные характеристики", - говорится в комментарии к ролику.

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