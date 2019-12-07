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 Полет противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун". ВИДЕО

В сети появилось захватывающее видео полета противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" и ее сопровождения истребителем Су-27.

Его опубликовал "Украинский милитарный портал", сообщает Цензор.НЕТ.

"Недавно крылатая ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" успешно прошла этап испытаний, во время которых совершила полет в несколько сотен километров по заданному маршруту и высотам, чем подтвердила свои летные характеристики", - говорится в комментарии к ролику.

Смотрите также: Украинский ракетный катер "Прилуки" провел совместную тренировку в Черном море с французским корветом "Commandant Birot". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3164005
 
   
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Судя по масштабным выбросам сероводорода с территории Московского Улуса - ракета получилась правильная! Осталось провести испытания с боевой частью и можно запускать в производство...
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Це поки що не ракета а планер, немає головки самонаведення та бойової частини!
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Заглянь ще путєну в жопу , для чого ти туди зібрався , то побачиш все що душа пейсата забажає.
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так он туда и занлядывал.

с этой стороны можно верить.... Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун" - Цензор.НЕТ 1899
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А через какое отверстие "Блазень" Путину "в душу" заглядывал? Через "заднепроходное"?...
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Насколько я помню про *зеленых человечков* ето украинские СМИ разгоняли дезинформацию, вместо того чтобы заявить на весь мир, что ето росийские войска. В мире до сих по не понимают с какими ето зелеными человечками Украина воюет и чего она вообще хочет от Рашки если с ней нет ни войны ни даже границы не перекрыты и посольство не выдворено.
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Хм . Хоч і зЄвропи , але не продажні драглі типу макромеркель .
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впечатляет!
переживал, что СУшка увлечется и плюхнется в воду))))
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Розповсюджуйте це відео по лапотних ресурсах! Полет противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" - Цензор.НЕТ 4645 Хай порівняють з пукінськими мультиками і повсираються від злоби Полет противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" - Цензор.НЕТ 3036
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До Керчі точно долетить і прямо в опору моста. Тріумф і Панцирь її не зібють, бо кривизна землі та висота хвиль закриють від радарів. Треба вже думати щоб чимось високоточним по Севастополю вїб.ти і потопити їхні найкращі корита
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все так, але нашо нищити міст? будуть по ньому москалики їздити в наш Крим гроші витрачати
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Случайно и хремлю. И вопрос с кацапами закроем .
Можно будет с китайцами подписывать мир дружбу на совместной границе
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а в ту рыжую немножко ядера втулить и будет совсем замечательно!
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даже не сомневаюсь, шо хлопцы с мозгой дружат и думают-работают!
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На рівні тактичної певно реально . Тільки жидокацапи не допустять до постановки на озброєння ЗСУ . 73 % обрали шлях кишково шлункового тракту де вмістом його є вони і вся Україна .
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надо рыжую ставить на оборону страны с ядером.
и даже если кацапня ее собьет над ростовом и не будет ростова? - никто не обидится...
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Летчику надо было за ухо ее почесать!!!! Круто!!! Молодцы!! И летчики и конструкторы!!!!
Ну можем же , ни одни продажные судьи и прокуроры!!!
Надеюсь мы вылезим из совка!!! Я буду в это верить!!!!
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Единственное отличие паРаши от Сомалитолько в размерах...
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И разницей в среднегодовых температурах...
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Я спостерігав стрільбу крилатою ракетою з ПЛ з підводного положення ще при совку. Пішла низько, метрів 5 над водою. Бац і баржі-мішені гаплик.
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От проженемо всяких зєлєбєнів , почистимо від них всі гілки влади , всі ЗМІ зробимо проукраїнськими , банки також . Тоді може і буде так . Але що робити з 73% ідіотів ?
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Интересно... количество сгоревших пердаков в паРаше после просмотра этого видео измеряется в сотнях тысяч или миллионах？
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Де іксперт ІгорL? Він мусить пояснити, що то все маячня, брехня й розпиляння державного бюджету!
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не хватает логического завершения - тонущего кацапского корыта..
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Да, Х-35, которую обозвали "Нептун", как будь-то в начале 80-х побывал, и СУшка, такая, ностальгическая....
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Ядерную боеголовку на нее нужно ставить.
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палучаэться шо самалэти хйла запросто таку ракету собьют
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Кроме ракет ещё нужен президент с яйцами...
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а от тут проблемы...
есть бритый на всю голову - с яйцами нет.
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Тим ідіотам які мелють про аграрну Україну , землі якої можуть витримати навантаження в 13 млн. агрохомобіомаси , час зрозуміти що додана вартість дає прибутку в рази більше ніж торгівля своєю країною . Тобто сировиною. Але соросам потрібна чиста територя без аборигенної маси . Скоріше за все цей проект має фінансування із сторони , бо через бюджет жиди і кацапи вже б його давно задушили . Виходячи з того що сьогодні діткам до 4 класу домашніх завдань задавати не будуть , то очевидно що взято курс на остаточну зєбілізацію населення .І звідки візьмуться вчені , інженери , економісти ? Але 73% дупоголових смокче лапу і радіє тому що " Ми це зробили " . Кого ви ідіоти зробили ? Себе ? Своїх нащадків . Ось ще продайте землю і все буде abgemacht .
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Зі сторони ким ? Кацапами чи Китаєм ?

Китай далеко..І китайці дадуть бабло лише під заставу..
а Що ми можемо заставити ? лише землю.
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Супер!
Спасибо Пороху, хоть он мне и противен.
Но Зебил обязательно что нибудь придумает, чтобы нивелировать эти достижения.
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А ты типа козак-систем? Ну те которые в колготах и на каблуках?
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Намажь попку ваЗЕлином и тебя попустит, противный зебиленок)))
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Слышиш ты меня не тяни в свои голубые дела. Мажь себе что хочешь и чем хочешь, выделывайся там перед своим прайдом, а от нормальных людей отстань....
Еврокозак
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https://www.youtube.com/watch?v=_PJZstIkQac

при меньшей мощности движка расход керосина больше чем совковой ракете
ура! Оторвались от совка!

а если инженерам еще в два раза зарплату уменьшить то к чему приведет может вопще ракета на Марс полетит
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Навіть при більшому споживанню гасу долетить і "**..оне" по кацапському коритові . Тільки дрантя літатиме . А пальне там скоріше навивка .
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А теперь на минутку представим, что с 2014 года у власти зеленая, ватная мразота. Увидели бы мы "Нептун", "Вильха", "Богдана" и т.п.? Вопрос конечно же риторический.
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Мы бы увидели игру пипеткой на рояле перед ******
И последующее намазывание попы ваЗЕлином.
Как то так...
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От би ще десь на полігоні, скажімо, в Неваді провести зйомки ядерних випробовувань за участю наших військових! Щоб картинка у кацапів склалася ну, так як про Ізраїль. Увесь світ знає, що юридично Ізраїль безядерна країна, але ж і всім відомо, що ядерна зброя в іудеїв є! Тому і бздять, що-небудь сказати проти захоплення Палестини та розширення на схід. Думаю, після такого відоса кацапи ну, зовсім по-іншому вели себе не лише по відношенню до України, а й усього світу.
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припиніть дурнуваті "ура-патріотичні" фантазії!!
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] Стартова маса ракети - близько 870 кг, бойова частина важить 150 кг.[25] Цих характеристик достатньо для ураження бойових надводних кораблів і транспортних суден водотоннажністю до 5000 тон.[26]
Ракета має хрестоподібне складане крило.[4]

CONTRA

"Адмірал Григорович"
Водоизмещение 3830 тонн (стандартное)
4035 тонн (полное)

Залпу "Нептунів" вистачить і на максимум,що має рашка в Чорному Морі-
на ракетний есмінець "Москва" -11 490 т
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апропо,Хоча есмінець "Москва" має застарілу систему "Форт" і з 64 протиракетами,саме недосконалість радарної системи дає шанс,наприклад,одночасним пуском(24 ракети у залпі) з ОДНОЧАСНИМ підльотом до цілі навіть з двох НАЗЕМНИХ комплексів Нептун "накрити "Москву" пи..дою"...
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апропо..


щодо Пєтіної(ПЄтіних воєначальників) "ідеї " москітного флоту..

порівняйте ціну комплексу "Нептун" і Пєтіної "Гюрзи"(кажуть,пробивається 12-мм калібром)...
і порівняйте ефективність.

ПИтання будуть?
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Хто там робив навал на наш буксир Яни Капу?
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Доработать бы её... Шоб летала не над водой, а над пересечённой местностью с огибанием!
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