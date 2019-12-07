 Полет противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун". ВИДЕО

Его опубликовал "Украинский милитарный портал", сообщает Цензор.НЕТ.
"Недавно крылатая ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" успешно прошла этап испытаний, во время которых совершила полет в несколько сотен километров по заданному маршруту и высотам, чем подтвердила свои летные характеристики", - говорится в комментарии к ролику.
с этой стороны можно верить....
переживал, что СУшка увлечется и плюхнется в воду))))
Можно будет с китайцами подписывать мир дружбу на совместной границе
и даже если кацапня ее собьет над ростовом и не будет ростова? - никто не обидится...
Ну можем же , ни одни продажные судьи и прокуроры!!!
Надеюсь мы вылезим из совка!!! Я буду в это верить!!!!
есть бритый на всю голову - с яйцами нет.
Китай далеко..І китайці дадуть бабло лише під заставу..
а Що ми можемо заставити ? лише землю.
Спасибо Пороху, хоть он мне и противен.
Но Зебил обязательно что нибудь придумает, чтобы нивелировать эти достижения.
Еврокозак
при меньшей мощности движка расход керосина больше чем совковой ракете
ура! Оторвались от совка!
а если инженерам еще в два раза зарплату уменьшить то к чему приведет может вопще ракета на Марс полетит
И последующее намазывание попы ваЗЕлином.
Как то так...
Ракета має хрестоподібне складане крило.[4]
CONTRA
"Адмірал Григорович"
Водоизмещение 3830 тонн (стандартное)
4035 тонн (полное)
Залпу "Нептунів" вистачить і на максимум,що має рашка в Чорному Морі-
на ракетний есмінець "Москва" -11 490 т
щодо Пєтіної(ПЄтіних воєначальників) "ідеї " москітного флоту..
порівняйте ціну комплексу "Нептун" і Пєтіної "Гюрзи"(кажуть,пробивається 12-мм калібром)...
і порівняйте ефективність.
ПИтання будуть?