 Вор в законе Гега Озургетский, которого ранее выдворяли из Украины, задержан на Киевщине. ВИДЕО

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Правоохранителям поступила информация, что на территорию Украины незаконно прибыл вор в законе Гега Озургетский, также известный как Гега Модебадзе. По данным полицейских, 44-летний гражданин Грузии приехал в страну с единственной целью - объединить молодежь в преступные группы и с их помощью дестабилизировать криминогенную ситуацию в столичном регионе.
После задержания Озургетского поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его принудительном выдворении.
Следует отметить, что в феврале 2018-го правоохранители уже задерживали этого вора в законе, который в дальнейшем был депортирован в Турцию с запретом въезда на территорию Украины. В 2014 году он был "коронован" в Греции. Также неоднократно отбывал наказание за совершение имущественных преступлений на территории РФ.
Я любив вас усіх та найбільше любив Україну,
Певно в цьому і є та найваща провина моя
тому кто написал "на Киевщине" руки переломать, а лучше с мозгами вместе....
вас там в инкубаторе на москальщине строчят?
пришли чисто критальные люди - нарики и дрочуны.
и тетя соня с парикмахерской, шо на Отрадном - всегда зараза леворукая хреново стригла ,
но уже тоже депутат, шо не может не радовать.