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Все про:вор в законе (211) Киевская область (1820) Нацполиция (10518)

 Вор в законе Гега Озургетский, которого ранее выдворяли из Украины, задержан на Киевщине. ВИДЕО

На Киевщине полицейские задержали вора в законе по кличке Гега Озургетский, которого в феврале 2018 года уже выдворяли из Украины с запретом на въезд сроком на три года.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранителям поступила информация, что на территорию Украины незаконно прибыл вор в законе Гега Озургетский, также известный как Гега Модебадзе. По данным полицейских, 44-летний гражданин Грузии приехал в страну с единственной целью - объединить молодежь в преступные группы и с их помощью дестабилизировать криминогенную ситуацию в столичном регионе.

После задержания Озургетского поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его принудительном выдворении.

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Следует отметить, что в феврале 2018-го правоохранители уже задерживали этого вора в законе, который в дальнейшем был депортирован в Турцию с запретом въезда на территорию Украины. В 2014 году он был "коронован" в Греции. Также неоднократно отбывал наказание за совершение имущественных преступлений на территории РФ.

Источник: https://censor.net.ua/v3164001
 
 
 Топ комментарии
 
к чему такие новости?? лучше расскажите сколько построили или рабочих мест создали, а то будни уголовного розыска - чес слово Вор в законе Гега Озургетский, которого ранее выдворяли из Украины, задержан на Киевщине - Цензор.НЕТ 9878
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этим чертям носатым перед выдворением нужно большими буквами на лбу выбивать слово "петух" Вор в законе Гега Озургетский, которого ранее выдворяли из Украины, задержан на Киевщине - Цензор.НЕТ 5424
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приехал к нарику корешу парошенки.молодец Аваков
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Может уже начать им как то более доходчиво объяснять , что они нежелательные гости , а не просто за государственный счет отправлять обратно ?
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Раді конче необхідно приймати закон про кримінальну відповідальність для особи в статусі злодій в законі.. Років 10 ув'язнення в зоні , в котрій будуть утримуватись лише такі особи - назавжди відіб'є у них бажання мандрувати Україною..
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Надо и чем быстрее тем лучше...но меня другое забавляет как непримеримый борец за денежные знаки пан Бутусов соблюдает режим тишины относительно поданого Президентом закона...конечно можно подумать что ЮБ не хочет спугнуть воров раньше времени, но всё гораздо проще, у порохнявых случится истерика да и воры могут стать главными спонсорами майдана, с ними надо дружить! Воровской майдан это так мило!!!!
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к чему такие новости?? лучше расскажите сколько построили или рабочих мест создали, а то будни уголовного розыска - чес слово
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здесь сразу напрашиваются строки:
Я любив вас усіх та найбільше любив Україну,
Певно в цьому і є та найваща провина моя
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може хреновато выдворяете, если опять задержан в Украине?
тому кто написал "на Киевщине" руки переломать, а лучше с мозгами вместе....
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еще один ватан....
вас там в инкубаторе на москальщине строчят?
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А как правильно? На Вашингтонщине?
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Зараз всі вори в Україні зібралися.І всі до влади лізуть.
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та не - барыг всех уже зделали...
пришли чисто критальные люди - нарики и дрочуны.

и тетя соня с парикмахерской, шо на Отрадном - всегда зараза леворукая хреново стригла ,
но уже тоже депутат, шо не может не радовать.
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этим чертям носатым перед выдворением нужно большими буквами на лбу выбивать слово "петух" Вор в законе Гега Озургетский, которого ранее выдворяли из Украины, задержан на Киевщине - Цензор.НЕТ 5424
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а без очков))) я сначала даже вздрогнул...ну так похож...ну так похож... правда этот на 2 года старше))) но то таке... пришлось очки протирать ...и монитор)))))
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И как же он попал в Украину? Телепортировался?
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А потрібен був лише один закон,на довічне ув'язнення за належність до криміналу,і тоді жодної крадівської шушери в країні не залишилось.
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а еще лучше - расстрел. они все наркоманы неизлечимые.
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Всі без винятку "лімони" тобто ******* "злодії в законі" які прибувають на територію України за сприяння та за прямим завданням ФСБ РФ мають просто зникати безвісти. Ось так просто. Вїхав лімон і пропав. Зник безслідно. Це єдиний спосіб відбити охоту скурвлених паразитів влаштовувати в Україні кримінальний хаос і робити життя українців гіршим на користь *****. Це війна, придурки! Висилка ворога це капітуляція. "Якщо ворог не здається, то його знищують". Інакше ніяк.
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Закон гамняний , тому й лізе в Україну всяка нечисть . Давали б пожиттєво , в одіночці , де тільки очко , шконка і табуретка , без права покидати камеру , свіданок , посилок , прогулок і тд. - хрен би лізли в Україну . Комусь це вигідно .
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